HONOR entfaltet eine Zukunft voller Möglichkeiten mit dem rekordbrechenden HONOR Magic V3 auf der IFA 2024

HONOR präsentiert außerdem branchenführende Innovationen und KI-Funktionen mit dem HONOR MagicBook Art 14 und dem HONOR MagicPad 2

BERLIN, 5. September 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR kündigte heute auf der IFA 2024 ihre bahnbrechenden KI-fähigen Hardwarefunktionen und eine kollaborative KI-Datenschutzarchitektur an, mit der sie ihr Engagement für innovative Möglichkeiten in einer KI-gesteuerten Welt unterstreicht Auf der Veranstaltung wurden auch die neuesten KI-gesteuerten Flaggschiff-Geräte von HONOR vorgestellt, darunter das HONOR Magic V3, das flachste nach innen faltbare Smartphone der Welt, sowie der schlanke und künstlerische Laptop HONOR MagicBook Art 14, die innovative digitale Leinwand HONOR MagicPad 2 und der stylische Gesundheitstracker HONOR Watch 5.

„KI verändert unsere Branche grundlegend, bereichert und schafft neue Erfahrungen, die die Kreativität und Produktivität von Verbrauchern auf der ganzen Welt Tag für Tag verbessern", sagte George Zhao, CEO von HONOR. „Unsere Rolle als Anbieter intelligenter Geräte verschafft uns einen unglaublichen Zugang zu den Verbrauchern. In Kombination mit unserem Fachwissen über Geräte fließt dies in unsere KI-Roadmap ein, die es uns ermöglicht, persönliche, intuitive und sichere KI-Erlebnisse zu schaffen, die den Bedürfnissen der Verbraucher am besten entsprechen. Wir hoffen, dass wir mit all unseren neuen Flaggschiff-Geräten menschenorientierte KI-Erlebnisse bieten können, die die Verbraucher als wirklich magisch empfinden werden."

Während der Präsentation hob HONOR auch die Zusammenarbeit mit Google Cloud hervor. „Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit HONOR zu vertiefen", sagte Matt Waldbusser, Managing Director of Global Solutions and Consumer AI bei Google Cloud. „Durch die Integration von Googles KI-Modellen und Cloud-Technologie gibt HONOR den Magic V3-Nutzern die Möglichkeit, aufregende neue Möglichkeiten mit KI in ihrem täglichen Leben zu genießen."

HONOR Magic V3: Das dünnste faltbare Telefon der Welt mit robuster Leistung

Mit dem jetzt Verbrauchern weltweit vorgestellten neuen HONOR Magic V3, dem dünnsten nach innen faltbaren Telefon der Welt mit verbesserter Haltbarkeit, verbessertem Akku, Display und verbesserter KI-Erfahrung, hat HONOR die Grenzen für faltbare Geräte weiter verschoben.

Mit schlanken 9,2 mm und einem federleichten Gehäuse, das nur 226 g wiegt, kann das HONOR Magic V3 mit der Schlankheit und dem Gewicht eines Flaggschiff-Telefons mithalten und bietet dem Nutzer ein Höchstmaß an Mobilität. Dieses Kunststück wird durch die sorgfältige Anwendung von 19 innovativen Materialien und 114 Mikrostrukturen erreicht, die faltbare Geräte in eine neue Ära der Präzision und Schlankheit katapultieren. Mit ihrem kuppelförmigen, achteckigen Kameramodul verbindet das HONOR Magic V3 nahtlos die architektonische Schönheit von Kuppelstrukturen mit technologischen Innovationen. Das Kameramodul ist mit einem Diamantschliff versehen, der dem gesamten Erscheinungsbild des Geräts einen Hauch von Eleganz und Schlankheit verleiht.

Das HONOR Magic V3 verfügt über ein spezielles Fasermaterial, das die Stoßfestigkeit im Vergleich zu anderen Flaggschiff-Handys um das 40-fache erhöht und gleichzeitig die Dicke der Rückabdeckung um über 30 % reduziert. Darüber hinaus ist das Gerät mit dem proprietären HONOR Super Steel Hinge ausgestattet, das bis zu 500.000 Klappzyklen standhält und die renommierte SGS Durability Certification erhalten hat. Der HONOR Magic V3 ist mit dem HONOR Super Armored Inner Screen und dem HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield ausgestattet und so konzipiert, dass es den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält.

Ausgestattet mit einem externen 6,43-Zoll-Display und einem internen, faltbaren 7,92-Zoll-Bildschirm bietet das HONOR Magic V3 ein beeindruckendes Dual-Use-Erlebnis, das den Nutzern eine angenehme visuelle Reise ermöglicht. Dieses Gerät ist darauf ausgerichtet, das Wohlbefinden und den Komfort des Nutzers in den Vordergrund zu stellen, und verfügt über eine Reihe innovativer Augenkomfortfunktionen wie die weltweit erste AI-Defocus-Display-Technologie, risikofreies PWM-Dimming mit 4320 Hz, dynamisches Dimming, Circadian Night Display und Natural Tone Display.

Darüber hinaus ist das HONOR Magic V3 mit einem fortschrittlichen 5150-mAh-Silizium-Kohlenstoff-Akku der dritten Generation ausgestattet, der von der blitzschnellen 66 W Wired und 50 W Wireless HONOR SuperCharge unterstützt wird und dem Nutzer ein ununterbrochenes und stressfreies mobiles Erlebnis garantiert. Ausgestattet mit dem innovativen HONOR Falcon Kamerasystem, das eine 50-MP-Periskop-Telekamera, eine 50-MP-Hauptkamera und eine 40-MP-Ultraweitwinkelkamera umfasst, verspricht das Gerät unvergleichliche Bildqualität und Vielseitigkeit für Nutzer, die atemberaubende Smartphone-Fotografie suchen.

Das HONOR Magic V3 eröffnet eine neue, KI-gestützte Zukunft und bietet eine Vielzahl intelligenter Funktionen, angetrieben von der Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform, dem Titanen in puncto Geräteintelligenz, erstklassigen Leistung und Energieeffizienz. Zu den wichtigsten Funktionen gehören das Magic Portal auf dem Foldable sowie KI-fähige Fotofunktionen auf dem Gerät wie HONOR AI Motion Sensing und die HONOR AI Portrait Engine. Durch die Zusammenarbeit mit Google Cloud bereichert HONOR eine Reihe von Produktivitätsfunktionen, die von Google Cloud AI-Modellen und APIs unterstützt werden, um die Gesamteffizienz der Benutzer zu verbessern, einschließlich HONOR AI Eraser, Face-to-Face Translation und HONOR Notes Tools. Diese erfüllen das Versprechen von HONOR, eine neue Ära der KI-gestützten Vielseitigkeit und Produktivität einzuleiten, die den wachsenden Anforderungen von Geschäfts- und Berufsanwendern gerecht wird und gleichzeitig ein verbessertes und sicheres Erlebnis auf HONOR-Geräten bietet.

HONOR MagicBook Art 14: KI-gestützte zukünftige Produktivität auf elegante Weise erschließen

Das HONOR MagicBook Art 14 stellt einen bahnbrechenden Sprung in der Notebook-Industrie dar, indem es die herkömmliche Notebook-Erfahrung durch die Verbindung von menschenzentrierter Innovation mit robusten Funktionen verändert.

Mit seinem Weinblatt-Kurvendesign und der Satin Enamel Spraying Technology ist dieses Notebook ein Wunderwerk der Leichtbauweise, das neben robusten Hardware- und Softwarelösungen auch modernste KI-Funktionen auf Plattformebene enthält und so eine unübertroffene Produktivität und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet. HONOR überträgt die leichten und schlanken Eigenschaften, die für Smartphones typisch sind, auf Laptops und bringt den bisher leichtesten und schlanksten AIPC auf den Markt. Das HONOR MagicBook Art 14 verfügt über die bahnbrechende Topology Lightweight Structure, wiegt nur etwa 1 kg und ist nur 10 mm dick. Mit einem Gehäuse aus Magnesiumlegierung und einer Tastatur mit Verwendung von Titan hergestellten Tastatur verkörpert dieses Notebook ein perfektes Gleichgewicht aus Leichtgewicht und Haltbarkeit.

Der Laptop verfügt über ein branchenführendes modulares Kameradesign und eine abnehmbare magnetische Konfiguration, die die Privatsphäre und die Anpassungsfähigkeit verbessert und eine breitere und immersive visuelle Reise ermöglicht. Das HONOR MagicBook Art 14 besticht durch sein 14,6 Zoll großes HONOR FullView Touch Display mit einer kristallklaren Auflösung von 3,1K. Mit einem herausragenden Verhältnis von 97 % zwischen Bildschirm und Gehäuse, dem größten unter den 14-Zoll-Notebooks, garantiert es ein intensives und bereicherndes Seherlebnis. Als Zeichen des Engagements von HONOR für das Wohlbefinden der Benutzer ist das Display mit den branchenweit führenden Augenschutztechnologien wie 4320 High-Frequency PWM Dimming, Dynamic Dimming Technology und E-Book Mode ausgestattet, die ein komfortables und sicheres Seherlebnis gewährleisten.

In Zusammenarbeit mit Microsoft bietet das HONOR MagicBook Art 14 den Benutzern Zugang zu den fortschrittlichen Copilot-Funktionen, einschließlich intelligenter E-Mail-Verwaltung, Dateneinsicht und -visualisierung sowie Echtzeit-Transkription und -Zusammenfassung, was die Produktivität und Effizienz steigert. Zur weiteren Verbesserung der Energieeffizienz verfügt das Notebook über das KI-gesteuerte OS Turbo 3.0, das den Stromverbrauch durch die Analyse des Nutzerverhaltens und die präzise Anpassung der Leistungsstrategien optimiert und so ein leistungsstarkes und zuverlässiges Notebook-Erlebnis garantiert. Angetrieben von der HONOR Spatial Audio Technologie und der KI-Rechenleistung, definiert das HONOR MagicBook Art 14 Audioqualität neu. Diese Technologie kombiniert räumliche Rekonstruktion und Klangqualitätsentzerrung, um eine naturgetreue Audioumgebung zu schaffen. In Verbindung mit fortschrittlichen KI-Algorithmen sorgt das bidirektionale Mikrofondesign für eine überragende Tonerfassung und Geräuschunterdrückung unter allen Bedingungen – perfekt für Szenarien wie Gruppenmeetings und Interviews.

Das HONOR MagicBook Art 14 wird von dem leistungsstarken Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155H angetrieben und verfügt über heterogene Kerne, d. h. sechs Performance-Cores, acht Efficient-Cores und zwei stromsparende Efficient-Cores, die das Gerät auf 4,8 GHz beschleunigen können, sodass das Notebook anspruchsvolle Aufgaben bewältigen kann und gleichzeitig eine hervorragende, akkuschonende Multitasking-Leistung bietet. Es bietet eine zweifache Steigerung der GPU-Leistung und eine 70-prozentige Steigerung der KI-Leistung, was es zu einer zuverlässigen Wahl für Nutzer macht, die ein leistungsstarkes Notebook suchen. Zusätzlich zu seiner Vielseitigkeit verfügt das Notebook über mehrere Anschlüsse, darunter Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI und eine 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofonbuchse, was den Gesamtkomfort erhöht und ein nahtloses Benutzererlebnis gewährleistet. Darüber hinaus verbessert die HONOR MagicBook Art 14 Serie mit ihrem heterogenen Akkudesign die Platzausnutzung um 30 % und bietet gleichzeitig eine robuste 60-Wh-Kapazität, die die Akkulaufzeit für den Benutzer verlängert.

HONOR MagicPad2: Perfekte Integration von Produktivität und Unterhaltung

Das HONOR MagicPad2 besticht durch sein beeindruckend schlankes Design. Mit einem ultradünnen Gehäuse von nur 5,8 mm und einem Gewicht von nur 555 g ist es der ideale Begleiter für unterwegs. Es verfügt über ein 12,3-Zoll-HONOR Eye Comfort Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, das ein beeindruckendes visuelles Erlebnis mit verbesserter Glätte und Reaktionsfähigkeit bei verschiedenen Inhalten bietet. Darüber hinaus verfügt das Tablet über zwei TÜV-Zertifizierungen und gewährleistet durch fortschrittliche Innovationen wie AI-Defocus-Display, 4320-Hz-Hochfrequenz-PWM-Dimming, Circadian-Night-Display und Dynamic-Dimming-Funktionen optimale augenschonende Leistung.

Das HONOR MagicPad 2 zeichnet sich nicht nur durch seine Optik, sondern auch durch sein Klangerlebnis aus. Das HONOR MagicPad2 ist IMAX-Enhanced-zertifiziert und garantiert ein hochwertiges Unterhaltungserlebnis mit atemberaubender Bild- und Tonqualität von DTS, sodass die Nutzer jederzeit und überall auf Disney+ in eine hervorragende audiovisuelle Wiedergabe von Unterhaltungsinhalten eintauchen können. Durch die Integration der HONOR Spatial Audio Technology bietet das Tablet im Vergleich zu seinem Vorgängermodell ein um 25 % erweitertes Klangfeld und bereichert damit das Klangerlebnis für alle Nutzer.

Das HONOR MagicPad 2 wird von der Snapdragon® 8s Gen 3 Mobile Platform angetrieben, die für erstklassige Erlebnisse sorgt, einschließlich leistungsstarker generativer KI auf dem Gerät und hyperrealistischer Spiele. Der 10050-mAh-Akku dient als leistungsstarkes Backup für Arbeit und Unterhaltung und wird durch die 66-W-Schnellladetechnologie für schnelles Aufladen und effizienten Stromverbrauch ergänzt, sodass der Nutzer sich keine Sorgen machen muss.

Das HONOR MagicPad2 läuft unter dem neuen MagicOS 8.0, das auf der Erkennung von Benutzerabsichten basiert und über leistungsstarke KI-Funktionen verfügt, die dem Benutzer ein noch nie dagewesenes intelligentes magisches Erlebnis bieten. Die Funktion Magic Portal kann Interaktionsbedürfnisse vorhersagen und Absichten im Voraus erkennen, sodass die Benutzer mit einem langen Drücken und Ziehen Zeitpläne oder andere Aufgaben erstellen können. Die KI-gesteuerten Office-Tools, die von Voice-to-Text bis hin zur Handschriftverschönerung und Formelerkennung reichen, steigern die Produktivität des HONOR MagicPad 2 und ermöglichen es dem Benutzer, bei seinen täglichen Aufgaben mehr zu erreichen.

HONOR Watch 5: Geringes Gewicht und erweiterte Funktionen

HONOR stellte auch die HONOR Watch 5 vor, eine Mischung aus moderner Technologie und schlankem Design. Mit einem Gewicht von 35 g und einer Dicke von nur 11 mm ist sie leicht und bequem und kann den ganzen Tag getragen werden. Das 1,85-Zoll-AMOLED-Farbdisplay mit einer Auflösung von 450x390 Pixel und 322 PPI unterstützt die Touchscreen-Bedienung im Vollbildmodus und bietet ein lebendiges visuelles Erlebnis.

Die HONOR Watch 5 verfügt über einen Silizium-Kohlenstoff-Akku, der mit einer Kapazität von 480 mAh eine beeindruckende Akkulaufzeit von 15 Tagen bietet. Das Turbo X Smart Power Management sorgt für eine effiziente Energienutzung. Die Uhr misst auch wichtige Gesundheitsdaten wie die Herzfrequenz und den SpO2-Wert und hilft dem Benutzer, sein Wohlbefinden in Echtzeit zu überwachen. Mit dem AccuTrack Positionierungssystem verbessert die HONOR Watch 5 die GPS-Genauigkeit erheblich und bietet dem Benutzer eine präzisere Aktivitätsverfolgung.

Farbe und Preisgestaltung

Inspiriert von den Wundern der Natur, ist das HONOR Magic V3 in drei atemberaubenden Farbvarianten erhältlich: Rotbraun, grün und schwarz, ab 1.999 €.

Das HONOR MagicPad2 kostet ab 599 Euro und ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Moonlight weiß und schwarz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR Online-Shop unter www.honor.com.

Über HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultcharakter zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jeden Geldbeutel an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HONOR online unter www.honor.com oder senden Sie eine E-Mail an [email protected]

