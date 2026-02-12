A HUBLOT ANUNCIA JUNG KOOK COMO EMBAIXADOR GLOBAL DA MARCA, CONECTANDO OS MUNDOS DA RELOJOARIA E DA MÚSICA

SEUL, Coreia do Sul, 12 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- É com orgulho que a Hublot dá as boas-vindas ao novo Embaixador Global da Marca Jung Kook: um artista completo, performer e integrante de um dos ícones do pop do século XXI, o BTS. O anúncio foi comemorado em Seul e marca a fusão dos dois mundos que redefiniram o significado original: uma relojoaria que redefiniu a horologia e um artista que remodelou o som e o ritmo de uma geração. Desde a primeira fusão do ouro com a borracha em 1980 até o estrondoso sucesso do Big Bang em 2005 e a reinvenção do Big Bang Original Unico, a Hublot transformou inovação em identidade. Jung Kook têm o mesmo espírito: mistura de gêneros, criatividade, emoções e instintos. A parceria não é uma coincidência; é uma convergência. Tanto o artista quanto a Hublot voltam às suas origens, levando o inconfundível DNA que os diferencia.

Sobre a parceria, Jung Kook declarou: "Apresentar "Dreamers" na Copa do Mundo da FIFA de 2022, na qual a Hublot foi a cronometrista oficial, foi um momento em que o tempo e a música pareceram estar conectados. Agora, na colaboração com a Hublot, parece que o momento completou seu ciclo. Sempre admirei a confiança da marca, seu know-how e a maneira de criar seu próprio caminho."

Julien Tornare, CEO da Hublot, afirmou: "Jung Kook é um dos artistas mais influentes de sua geração. Sua precisão, paixão e disposição em ultrapassar limites refletem o espírito da Hublot. Assim como nós repensamos, refinamos e reprojetamos nossas criações, desde a fusão de materiais até o domínio de nossos movimentos internos, Jung Kook carrega o espírito da evolução, sempre se transformando, sempre original. É uma honra recebê-lo na família Hublot."

ALÉM DAS APARÊNCIAS: A ESSÊNCIA INTERNA DE JUNG KOOK X HUBLOT

Ambos são definidos pela profundidade e conteúdo e, assim como a Hublot, evoluíram por meio da inovação e reinvenção. Da mesma maneira, a Hublot revela sua essência ao mostrar o domínio da manufatura, a fusão de materiais e tecnologias, assim como ao criar seu movimento Unico interno.

Em 2005, Hublot fez mais que apresentar um relógio: ela iniciou uma revolução moderna. Com o Big Bang, a Hublot transformou a fusão em alquimia moderna, criou uma nova linguagem visual e estabeleceu um design que marcou duas décadas, definindo o legado da Hublot e continuando a moldar o futuro. Desde 2013, ano de sua estreia nos palcos, Jung Kook passou sua carreira dando forma à sua própria definição de originalidade. Hoje, ao anunciar Jung Kook como Embaixador Global da Marca, a Hublot comemora o encontro de um artista que redefine originalidade e um relógio que voltou às suas origens com o Big Bang Original Unico.

POR QUE O BIG BANG ORIGINAL UNICO PERTENCE AO PULSO DE JUNG KOOK

O Big Bang Original Unico, lançado em janeiro de 2026, carrega vinte anos de conhecimento da Hublot, desde a primeira fusão em 1980 até a revolução do design de 2005 e sua reinvenção em 2026. Construído camada a camada, assim como o artista, que se reinventa a cada canção. A carreira de Jung Kook reflete uma jornada definida pelo crescimento constante e exploração artística. Seu trabalho continua a desenvolver seus caminhos com base nas conquistas do passado ao mesmo tempo que abre novas possibilidades criativas. Neste contexto, o Big Bang Original Unico serve como um parceiro marcante que se alinha com seu estilo individual e direção artística e não se limita a uma única narrativa. É por isso que o Big Bang Original Unico não é apenas um relógio em seu pulso. É uma extensão de seu código criativo.

HUBLOT

Em 1980, pela primeira vez, um relógio foi apresentado com uma caixa de ouro e pulseira de borracha, revolucionando o mundo da relojoaria de luxo. Assim nasceu a Hublot, cujo nome foi dado em homenagem ao aro inspirado em uma janela de navio com seus parafusos expostos, e assim nasceu também a Arte da Fusão.

Em 2005, a marca levou o pensamento criativo a um novo patamar com o Big Bang e sua caixa com design, tamanho e construção em camadas icônicos. No mesmo ano, a Hublot recebeu o prêmio Best Design no Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Desde então, impulsionado por essa mentalidade revolucionária, o Big Bang nunca parou de se reinventar, se tornando o primeiro relógio icônico do século XXI.

O conceito de fusão é onipresente e o princípio que orienta todas as coleções: os relógios Big Bang redefinem as geometrias do tempo, os Classic Fusion equilibram ousadia e discrição, enquanto as Exceptional Timepieces superam todas as expectativas com criações relojoeiras sem precedentes. Com sua disruptiva abordagem de desafiar as convenções, o DNA da Hublot é traduzido nos movimentos Unico, Meca-10 e Turbilhão que ela mesma desenvolveu internamente, adicionando mais uma camada de significado à Arte da Fusão.

A alquimia está arraigada na Hublot e não apenas na Manufatura. A mágica pode acontecer em uma partida de futebol — resultando em parcerias com os eventos mais importantes (UEFA Champions League e UEFA Euro™), mas também pode acontecer em um concerto, em uma partida de basquete, em uma performance artística ou em uma experiência gastronômica única com a família de Chefs consagrados Hublot. Assim, as Hublot Vibes ganham vida nos momentos compartilhados de exaltação entre os Hublotistas, a comunidade de orgulhosos proprietários da Hublot. A Arte da Fusão vai além do tangível, ela é uma maneira de ser, o Hublot way of life.

A EXCLUSIVIDADE DO MOVIMENTO PATENTEADO HUBLOT UNICO

Criado em 2010, o UNICO foi o primeiro movimento totalmente projetado, desenvolvido e manufaturado pela equipe interna da Hublot, marcando uma nova era de independência, inovação e identidade para a marca. Ao longo dos anos, ele evoluiu para se tornar uma assinatura ousada e inconfundível da relojoaria da Hublot, conhecido por sua robustez, arquitetura modular e design revolucionário do cronógrafo.

Com características marcantes como uma roda de colunas frontal e escape de silício, o movimento UNICO é uma força mecânica com tecnologia avançada que impressiona visualmente. Não é apenas a peça que move os relógios, é o que os define.

As principais características incluem um cronógrafo flyback integrado com precisão de 1/8 de segundo para reinicialização e reset instantâneos, uma precisão de -2/+4 segundos por dia e uma reserva de marcha de 72 horas. O movimento também possui cinco inovações patenteadas: duas embreagens oscilantes, um sistema antivibração, um bloqueador de roda de catraca "zero atrito", um sistema de ajuste preciso do balanço e um sistema de atrito de pressão constante para o contador dos minutos, todos rigorosamente testados pelo protocolo Chronofiable® da Hublot para garantir o desempenho, a confiabilidade e a precisão ideais.

