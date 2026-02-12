هوبلو تختار جونغ كوك سفيراً عالمياً لها... لقاءٌ استثنائي بين عالمَي صناعة الساعات والموسيقى

سيول، كوريا الجنوبية, 12 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تُرحّب هوبلو بكل فخر بانضمام جونغ كوك، الفنان العالمي وأيقونة الأداء الموسيقي وعضو فرقة "بي تي إس" التي أسهمت في رسم ملامح موسيقى القرن الحادي والعشرين، سفيراً عالمياً جديداً للدار. وقد أُعلن عن هذه الشراكة في سيول، احتفاءً بلقاء عالمين يجتمعان على روح التفرّد والابتكار: دار ساعات أعادت صياغة مفاهيم صناعة الساعات المعاصرة، وفنّان شكّل بصوته وأدائه هوية جيلٍ بأكمله. منذ ابتكارها الجريء الذي جمع بين الذهب والمطاط عام 1980، مروراً بالتحوّل المفصلي الذي أحدثته ساعة Big Bang عام 2005، وصولاً اليوم إلى إعادة ابتكار ساعة Big Bang Original Unico، رسّخت هوبلو مكانتها كرمز للابتكار المتواصل. ويجسّد جونغ كوك هذه الروح ذاتها، من خلال قدرته على المزج بين الأنماط الفنية، واحتفائه الدائم بالإبداع، وترجمته للمشاعر والحدس بلغة فنية نابضة بالحياة. ومن هذا المنطلق، لا تأتي هذه الشراكة بمحض الصدفة، بل تمثّل التقاءً طبيعياً بين رؤيتين متكاملتين. فكلٌّ من جونغ كوك وهوبلو يعودان إلى جذورهما، حاملين هوية واضحة المعالم، وجوهراً أصيلاً يمنحهما حضوراً متفرّداً لا يُشبه سواه.

في تعليقه على هذه الشراكة، قال جونغ كوك: "عندما قدّمتُ أغنية Dreamers خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث كانت هوبلو الميقاتي الرسمي للبطولة، شعرتُ بأنّ الزمن والموسيقى يلتقيان في لحظة واحدة. واليوم، تبدو شراكتي مع هوبلو وكأنّها امتداد طبيعي لتلك اللحظة. لطالما أعجبتُ بثقة العلامة، وحرفيّتها العالية، وبأسلوبها في شقّ طريقها الخاص وصناعة هويتها المتفرّدة."

من جانبه، قال جوليان تورنار، الرئيس التنفيذي لدار هوبلو: "يُعتبر جونغ كوك أحد أكثر الفنانين تأثيراً في جيله. فدقّته، وشغفه، واستعداده الدائم لتجاوز الحدود هي سمات تعكس جوهر هوبلو بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وكما نواصل باستمرار إعادة ابتكار تصاميمنا وصقلها وإعادة هندستها، من مزج المواد النادرة إلى إتقان الحركات المصنّعة داخل الدار، يجسّد جونغ كوك روح التطوّر الدائم؛ في تحوّل متواصل وتميّز يتجدّد في كل مرحلة. ويشرّفنا أن نرحّب به ضمن عائلة هوبلو."

ما وراء المظاهر: الجوهر الداخلي في شراكة جونغ كوك وهوبلو

تماماً كما واصلت هوبلو تطوّرها عبر الابتكار وإعادة الابتكار، يتقاطع مسارها مع جونغ كوك عند عمق المعنى وقوّة الجوهر. فدار هوبلو تكشف عن هويّتها الحقيقية من خلال براعتها في التصنيع، وجرأتها في دمج المواد والتقنيات، وابتكارها لحركة Unico المصنَّعة داخل الدار، كترجمة صادقة لفلسفتها القائمة على الأصالة والتفرّد.

وفي عام 2005، لم تكتفِ هوبلو بتقديم ساعة جديدة؛ بل أشعلت ثورة معاصرة في عالم الساعات. ومع إطلاق ساعة Big Bang، تحوّل مفهوم الدمج إلى كيمياء حديثة، وُلدت منها لغة بصرية جديدة وتصميم أيقوني ترك بصمته على مدى عقدين، محدِّداً ملامح إرث هوبلو وممهِّداً الطريق لما هو آتٍ. وبالمثل، منذ ظهوره الأوّل على المسرح عام 2013، شقّ جونغ كوك مساره الفني من خلال مزج الأنماط والإبداع والمشاعر، ليصوغ صوتاً متفرّداً لا يُشبه سواه. اليوم، ومع الإعلان عن تعيينه سفيراً عالمياً لهوبلو في عام 2026، تحتفي الدار بلقاء فنان يعيد تعريف مفهوم الأصالة، مع ساعة تعود بدورها إلى جذورها الأولى من خلال Big Bang Original Unico.

Big Bang Original Unico: ساعة تنسجم مع مسار جونغ كوك الإبداعي

تجسّد ساعة Big Bang Original Unico التي أُطلقت في يناير 2026، خلاصة عشرين عاماً من خبرة هوبلو المتراكمة؛ من أولى تجارب دمج المواد عام 1980، مروراً بالثورة التصميمية التي أطلقتها عام 2005، وصولاً إلى إعادة ابتكارها في عام 2026. وقد صُنعت هذه الساعة طبقةً بعد طبقة، في مقاربة تُشبه الطريقة التي يبني بها الفنان عمله الإبداعي، نغمةً بعد نغمة، وتجربةً بعد أخرى. وتعكس مسيرة جونغ كوك رحلة قائمة على التطوّر المستمر والاستكشاف الفني الدائم، حيث تتشكّل أعماله على الدوام انطلاقاً من إنجازاته السابقة، مع انفتاح دائم على آفاق جديدة. وفي هذا السياق، تأتي Big Bang Original Unico كشريك ينسجم مع أسلوبه الشخصي ورؤيته الفنية، لا كرمز لمرحلة واحدة أو قصة محدّدة. لذلك، لا تُعدّ هذه الساعة مجرّد قطعة يضعها على معصمه، بل امتداداً طبيعياً لأسلوبه الإبداعي وهويته الفنية المتجدّدة.

هوبلو

في عام 1980، أحدثت هوبلو ثورة في عالم الساعات الفاخرة، حيث كانت أول من تجرأ على مزج علبة من الذهب بحزام مطاطي، في خطوة جريئة أعادت تعريف معايير الأناقة والابتكار في صناعة الساعات. استوحت هوبلو اسمها من تصميمها الفريد المستلهم من كُوّة السفينة ومساميرها المكشوفة، ما أدى إلى ابتكار مفهوم "فنّ الانصهار".

في عام 2005، دفعت هوبلو حدود الإبداع إلى مستوى جديد مع إطلاق بيغ بانغ، التي تميّزت بتصميمها الأيقوني، وحجمها اللافت، وهيكلها متعدد الطبقات. وفي العام نفسه، حصدت هوبلو جائزة أفضل تصميم ضمن جائزة جنيف الكبرى للساعات الفاخرة. ومنذ ذلك الحين، وبفضل هذا النهج الثوري، واصلت ساعة بيغ بانغ التطور، لتظهر بتصاميم مبتكرة تعكس روح الإبداع والتفوق التقني التي تميّز هوبلو. وأصبحت أوّل ساعة تجسّد المفهوم الراقي في عالم صناعة الساعات خلال القرن الواحد والعشرين.

يتجلى مفهوم "فنّ الانصهار" في كل جانب من جوانب العلامة، إذ يشكّل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها كل مجموعة. تعيد ساعات بيغ بانغ رسم ملامح هندسة الوقت، بينما تجسد ساعات كلاسيك فيوجن التوازن المثالي بين الجرأة والانضباط. أما ساعات Exceptional Timepieces، فترتقي بفن تصميم الساعات إلى آفاق جديدة، لتكشف عن إبداعات لا مثيل لها. يبرز جوهر هوبلو في آليات حركة أونيكو وMeca-10 وتوربيون المميزة، حيث تضفي بُعداً جديداً على مفهوم "فنّ الانصهار" من خلال نهجها الثوري القائم على كسر القواعد التقليديّة.

تتجلى الروح الإبداعية لهوبلو ليس فقط داخل مصنعها، بل تمتد لتشمل مجالات عديدة أخرى. ويمتدّ عالم هوبلو الساحر ليشمل شراكات قوية في عالم كرة القدم، من بينها دوري أبطال أوروبا UEFA وكأس الأمم الأوروبية (UEFA Euro)™، ما يعكس التزام العلامة بدعم الرياضة على أعلى المستويات. وأحياناً تمتدّ هذه الشراكات إلى مجالات أخرى، لتظهر في الحفلات الموسيقية، ومباريات كرة السلة، والعروض الفنية، بل وحتى في تجربة طعام فريدة من ابتكار طهاة هوبلو الحائزين على نجوم ميشلان. وهكذا تولد أجواء Hublot Vibes من رحم اللحظات الاستثنائية التي يتشاركها مجتمع Hublotistas، الذي يضمّ مالكي هوبلو الفخورين بانتمائهم إلى هذه العلامة الفريدة. يتخطى "فنّ الانصهار" حدود الملموس ليصبح نهجاً للحياة... إنه أسلوب حياة هوبلو.

تفرّد حركة UNICO المصنَّعة داخل دار هوبلو

وُلدت حركة Unico عام 2010 لتكون أول حركة ساعات تُصمَّم وتُطوَّر وتُصنَّع بالكامل داخل دار هوبلو، مُعلنةً بداية حقبة جديدة من الاستقلالية والابتكار والهوية الخاصة بالعلامة. وعلى مرّ السنوات، تطوّرت هذه الحركة لتغدو توقيعاً جريئاً لا يُخطئه عشّاق الساعات، وعلامة فارقة في صناعة هوبلو للساعات، بفضل تصميمها الثوري والمتين للكرونوغراف.

وبفضل خصائصها اللافتة، مثل العجلة العمودية الظاهرة من الجهة الأمامية، ونظام الانفلات المصنوع من السيليكون، تُجسّد حركة Unico قوّة ميكانيكية تجمع بين الجاذبية البصرية والتقدّم التقني. فهي ليست مجرّد محرّك للساعة، بل العنصر الذي يحدّد شخصيتها ويمنحها فرادتها.

تشمل أبرز مزاياها كرونوغرافاً مدمجاً ارتدادياً بدقّة تصل إلى ثُمن الثانية لإعادة الضبط والتشغيل الفوري، مع مستوى دقّة يتراوح بين -2 و+4 ثوانٍ يومياً، إضافةً إلى احتياطي طاقة يصل إلى 72 ساعة. كما تضمّ الحركة خمس ابتكارات حاصلة على براءات اختراع، تشمل مسنّنتين متذبذبتين لضمان سلاسة تشغيل الكرونوغراف، ونظاماً مضاداً للاهتزاز، وآلية قفل لعجلة التسنين بانعدام الاحتكاك، ونظام ضبط دقيق لعجلة التوازن، إلى جانب نظام احتكاك بضغط ثابت لعدّاد الدقائق. وقد خضعت هذه الابتكارات لاختبارات صارمة وفق بروتوكول Chronofiable® الخاص بهوبلو، لضمان أعلى مستويات الأداء والموثوقية والدقّة على المدى الطويل.

