HUBLOT ANNONCE JUNG KOOK COMME AMBASSADEUR MONDIAL DE LA MARQUE ET CRÉE UNE NOUVELLE PASSERELLE ENTRE L'HORLOGERIE ET LA MUSIQUE

SÉOUL, Corée du Sud, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- Hublot annonce l'arrivée de Jung Kook en tant que nouvel Ambassadeur Mondial de la Marque, artiste international, performeur et membre de BTS, groupe pop iconique du XXIe siècle. Célébrée à Séoul, cette annonce marque la fusion de deux mondes qui revendiquent une nouvelle signification de l'originalité : celui d'un horloger qui a bouleversé l'horlogerie moderne et celui d'un artiste qui a réécrit les sons et les rythmes de toute une génération. Depuis la première fusion de l'or et du caoutchouc en 1980 jusqu'à l'onde de choc générée par la Big Bang en 2005 et la réinvention de la Big Bang Original Unico aujourd'hui, Hublot a fait de l'innovation son identité. Jung Kook incarne le même esprit en entremêlant genres, créativité, émotions et instinct. Cette collaboration n'est pas une coïncidence, c'est une histoire de convergence. L'artiste et Hublot renouent tous deux avec leurs origines et s'approprient l'ADN inimitable qui les rend uniques.

Jung Kook a confié au sujet de ce partenariat : « Lorsque nous avons interprété Dreamers lors de la FIFA World Cup en 2022 et que Hublot était Chronométreur Officiel de la compétition, le temps et la musique étaient comme connectés. En collaborant aujourd'hui avec Hublot, j'ai l'impression de retrouver cette connexion. J'ai toujours admiré son audace et son savoir-faire, Hublot trace sa propre voie. »

Julien Tornare, Hublot CEO, a déclaré : « Jung Kook est l'un des artistes les plus influents de sa génération. Sa précision, sa passion et sa volonté de repousser les limites reflètent parfaitement l'esprit de Hublot. De même que nous repensons, perfectionnons et redéfinissons constamment nos créations, depuis la fusion des matériaux jusqu'à nos mouvements développés en interne, Jung Kook respire l'évolution : il ne cesse de transformer et de rechercher l'originalité. Nous sommes très honorés de l'accueillir dans la famille Hublot. »

AU-DELÀ DES APPARENCES : L'ESSENCE INTÉRIEURE DE JUNG KOOK X HUBLOT

Tout comme Hublot évolue au gré des innovations et réinventions, la profondeur et la substance définissent l'artiste comme la marque. Hublot révèle son essence par l'expertise de sa manufacture, notamment la fusion des matériaux et les technologies, mais aussi par la création de son mouvement Unico en interne.

En 2005, Hublot n'a pas juste dévoilé une nouvelle montre : elle a déclenché une révolution moderne. Avec la Big Bang, Hublot s'est emparé de la fusion pour la transformer en une alchimie moderne : elle a créé un nouveau langage visuel et un design qui a déjà marqué deux décennies – elle façonne son héritage et continue d'écrire son avenir. Depuis 2013 et ses premiers pas sur scène, Jung Kook consacre sa carrière à élaborer sa propre définition de l'originalité. En annonçant aujourd'hui la signature de Jung Kook comme nouvel Ambassadeur Mondial de la Marque, Hublot célèbre la rencontre entre un artiste qui redéfinit l'originalité et une montre qui renoue avec ses origines, la Big Bang Original Unico.

POURQUOI LA BIG BANG ORIGINAL UNICO POUR LE POIGNET DE JUNG KOOK ?

Lancée en janvier 2026, la Big Bang Original Unico incarne vingt années d'expertise horlogère, depuis la toute première fusion en 1980 jusqu'à la révolution du design en 2005 et sa réinvention en 2026. Elle s'est façonnée couche après couche, de même qu'un artiste se construit au fil de ses chansons. Le parcours de Jung Kook se distingue par une croissance constante et l'exploration artistique. Son travail évolue sans cesse en s'inspirant de ses performances passées tout en identifiant de nouvelles opportunités créatives. Dans ce contexte, la Big Bang Original Unico s'impose comme une partenaire de choix, qui reflète son style personnel et son orientation artistique – et non comme le symbole d'un parcours singulier. La Big Bang Original Unico n'est pas une simple montre sur son poignet. C'est le prolongement de son langage créatif.

HUBLOT

En 1980, une montre audacieuse allie pour la première fois un boîtier en or et un bracelet en caoutchouc, bouleversant par là même le monde de l'horlogerie de luxe. Sa lunette et ses vis imposent un nom : Hublot est né. Et avec elle, l'Art de la fusion.

En 2005, la Maison rehausse l'exercice de style avec la Big Bang qui se démarque par son design iconique, son diamètre et sa carrure multicouche. La même année, Hublot reçoit la distinction « Best Design » au Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Depuis, la Big Bang n'a de cesse de se réinventer à la faveur de cet état d'esprit avant-gardiste. La première icône horlogère du XXIe siècle est ainsi née.

Le concept de fusion est omniprésent. Il est le fil conducteur qui inspire toutes les collections. Les garde-temps Big Bang donnent une nouvelle géométrie au temps, la Classic Fusion incarne l'équilibre entre sobriété et audace tandis que les Exceptional Timepieces s'affranchissent de tous les repères traditionnels pour créer des objets horlogers sans précédent. Forte de son approche disruptive visant à défier les conventions horlogères, Hublot transcrit son ADN dans ses mouvements de manufacture Unico, Meca-10 et tourbillon, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à l'Art de la Fusion.

Hublot a toujours cultivé cette alchimie, et pas uniquement au sein de sa Manufacture. La magie peut naître sur un terrain de foot, donnant lieu à des partenariats avec de grands événements (UEFA Champions League et UEFA Euro™). Parfois, elle naît lors d'un concert, d'un match de basket, d'une performance artistique ou encore lors d'une expérience gastronomique unique avec la famille de chefs étoilés de Hublot. C'est ainsi que la « ferveur Hublot » prend vie, lors de moments exaltants partagés avec les Hublotistas, la communauté de fiers propriétaires d'un garde-temps Hublot. L'Art de la Fusion ne s'arrête pas au tangible. C'est un art de vivre, à la Hublot.

LE CARACTÈRE UNIQUE DU MOUVEMENT MAISON HUBLOT UNICO

Créé en 2010, Unico a été le premier mouvement entièrement conçu, développé et fabriqué en interne par Hublot, inaugurant ainsi une nouvelle ère durant laquelle la marque a affirmé son indépendance, son penchant pour l'innovation et son identité propre. Au fil des années, ce mouvement est devenu une marque de fabrique audacieuse et incontournable de l'horlogerie Hublot, réputée pour sa robustesse et ses designs de chronographes révolutionnaires.

Avec ses particularités exceptionnelles telles qu'une roue à colonnes frontale et un échappement en silicium, le mouvement Unico est une force mécanique aussi impressionnante sur le plan visuel que technique. Il ne se limite pas seulement à faire fonctionner une montre, il en incarne l'âme et l'identité.

Ses principales caractéristiques comprennent un chronographe Flyback intégré et précis au 1/8e de seconde pour une remise à zéro et un redémarrage instantanés, une précision de -2/+4 secondes par jour et une réserve de marche de 72 heures. Le mouvement fait également l'objet de cinq brevets déposés qui couvrent le double embrayage oscillant, le système antitremblement, le blocage de rochet « zéro friction », un système de réglage fin du balancier et le système de friction à pression constante pour le compteur des minutes, tous rigoureusement testés selon le protocole Chronofiable® de Hublot afin de garantir des performances, une fiabilité et une précision optimales.

