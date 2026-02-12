ZWISCHEN UHRMACHERKUNST UND MUSIK: HUBLOT ERNENNT JUNG KOOK ZUM GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTER

SEOUL, Südkorea, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Hublot heißt einen neuen globalen Markenbotschafter willkommen: Jung Kook, international bekannter Künstler, Performer und Mitglied von BTS, den Pop-Ikonen des 21. Jahrhunderts. Die Bekanntmachung, die in Seoul gefeiert wurde, markiert die Fusion zweier Welten, die Originalität neu definiert haben: ein Uhrenhersteller, der die moderne Uhrmacherkunst prägt, und ein Künstler, der den Sound und Rhythmus einer ganzen Generation maßgeblich mitbestimmt. Die Marke Hublot hat Innovation zu ihrer Identität gemacht, von der ersten Fusion von Gold und Kautschuk im Jahr 1980 über die Big Bang, die 2005 für eine wahre Schockwelle sorgte, bis hin zu deren Neuerfindung in Form der Big Bang Original Unico. Jung Kook verkörpert den gleichen Geist: die Verschmelzung von Genres, Kreativität, Emotionen und Instinkt. Diese Zusammenarbeit ist keine Zufallsbegegnung, sondern ein Zusammenwachsen. Der Künstler und die Uhrenmarke kehren zu ihren Ursprüngen zurück, beide mit ihrer unverwechselbaren DNA.

Jung Kook sagte zu der Partnerschaft: „2022 sang ich bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Dreamers', während Hublot offizieller Zeitnehmer des Wettbewerbs war: ein Moment, in dem eine Verbindung zwischen Zeit und Musik spürbar wurde. Jetzt, da ich mit Hublot zusammenarbeite, habe ich das Gefühl, dass sich der Kreis schließt. Ich habe schon immer das Selbstbewusstsein der Marke bewundert, ihre Handwerkskunst und den Mut, ihren eigenen Weg zu gehen."

Julien Tornare, CEO von Hublot, betonte: „Jung Kook ist einer der einflussreichsten Künstler seiner Generation. Seine Präzision, seine Leidenschaft und seine Bereitschaft, Grenzen zu verschieben, spiegeln den Geist von Hublot wider. So wie wir unsere Kreationen ständig überdenken, verfeinern und neu entwickeln – von der Fusion der Materialien bis zur meisterhaften Fertigung hauseigener Uhrwerke –, so verkörpert auch Jung Kook den Geist der Evolution, der Originalität und des stetigen Wandels. Es ist eine Ehre für uns, ihn in der Hublot-Familie willkommen zu heißen."

EINE VERBINDUNG, DIE IN DIE TIEFE GEHT: JUNG KOOK X HUBLOT

Hublot hat sich durch Innovation und Neuerfindung weiterentwickelt und dabei eine Tiefe und Substanz bewiesen, die beide Partner der neuen Kooperation auszeichnen. Die Essenz der Marke offenbart sich in der meisterlichen Manufakturarbeit, der Fusion von Materialien und Technologien sowie der Entwicklung des hauseigenen Kalibers Unico.

Im Jahr 2005 präsentierte Hublot nicht nur eine neue Uhr, sondern löste eine wahre Revolution aus. Mit der Big Bang erhob Hublot die Fusion zu moderner Alchemie, schuf eine neue Bildsprache und etablierte ein Design, das zwei Jahrzehnte geprägt hat, das Erbe der Marke definiert und nun die Zukunft mitgestaltet. Jung Kook wiederum hat seit seinem ersten Bühnenauftritt im Jahr 2013 sein ganzes Können darauf verwandt, seine eigene Vision von Originalität zu entwickeln. Mit der jetzigen Ernennung von Jung Kook zum globalen Markenbotschafter führt Hublot einen außergewöhnlich kreativen Künstler mit einer Uhr zusammen, die in Gestalt der Big Bang Original Unico soeben zu ihren eigenen Ursprüngen zurückgekehrt ist.

WIE GESCHAFFEN FÜR JUNG KOOK: DIE BIG BANG ORIGINAL UNICO

Die im Januar 2026 eingeführte Big Bang Original Unico vereint mehr als vier Jahrzehnte meisterhafte Uhrmacherkunst von Hublot, von der allerersten Fusion im Jahr 1980 über die Designrevolution von 2005 bis hin zur Neuerfindung im Jahr 2026. Die Uhr ist Ebene für Ebene aufgebaut, ähnlich, wie der Künstler Song für Song neue Stärken aufbaut. Jung Kooks Karriere gleicht einer Reise, die von kontinuierlichem Wachstum und künstlerischer Erkundung geprägt ist. Er entwickelt sich ständig weiter und erschließt auf Basis früherer Errungenschaften neue kreative Möglichkeiten. Vor diesem Hintergrund ist die Big Bang Original Unico ein aussagekräftiger Partner, der nicht nur eine einzige Geschichte erzählt, sondern Jung Kooks individuellem Stil und seiner gesamten künstlerischen Ausrichtung entspricht. Dies macht die Big Bang Original Unico zu mehr als nur einer Uhr an Jung Kooks Handgelenk – sie ist eine Erweiterung seiner kreativen Codes.

HUBLOT

Im Jahr 1980 wagte es eine Uhr zum ersten Mal, ein Goldgehäuse mit einem Kautschukarmband zu kombinieren, und stellte damit die Welt der Luxusuhren auf den Kopf. Ihre mit sichtbaren Schrauben versehene Lünette, deren Design einem Bullauge (französisch hublot) ähnelte, wurde zum Namensgeber: Hublot war geboren und damit die Kunst der Fusion.

Im Jahr 2005 hob die Marke diese kreative Geisteshaltung in eine neue Dimension – mit der Big Bang und ihrem ikonischen Design, ihrer imposanten Größe und ihrem mehrlagig konstruierten Gehäuse. Noch im selben Jahr wurde die Big Bang beim Grand Prix d'Horlogerie de Genève mit dem Preis für das „Beste Design" ausgezeichnet. Seither hat sich die Big Bang immer wieder neu erfunden, vorangetrieben von eben diesem revolutionären Geist. Das 21. Jahrhundert hat seine erste Uhren-Ikone.

Das Konzept der Fusion prägt das gesamte Schaffen der Marke und ist das Leitmotiv für jede Kollektion. Die Big Bang-Modelle formen die Geometrien der Zeit neu; die Classic Fusion schafft eine harmonische Balance zwischen Kühnheit und schlichter Eleganz; und die Exceptional Timepieces lösen sich von allen Erwartungen, um unvergleichliche uhrmacherische Projekte zu schaffen. Auch die in der eigenen Manufaktur entwickelten und produzierten Uhrwerke – Unico, Meca-10 und Tourbillonkaliber – tragen die rebellische DNA in sich, die Hublot dazu antreibt, die Konventionen ein ums andere Mal herauszufordern. Damit fügen sie der Kunst der Fusion eine weitere Bedeutungsebene hinzu.

Hublot hat sich seit jeher der Alchemie verschrieben und beschränkt sich dabei nicht nur auf die Manufaktur selbst. Magie gelingt auf dem Fußballfeld und führt zu Partnerschaften mit Großereignissen (UEFA Champions League und UEFA Euro™). Dann wieder gelingt sie bei einem Konzert, einem Basketballspiel, bei einer Kunstperformance oder einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis mit den Sterneköchen, die zur Hublot-Familie gehören. Und so werden die Hublot Vibes lebendig – durch Momente der Begeisterung, geteilt von den Hublotistas, der außergewöhnlichen Gemeinschaft stolzer Hublot-Besitzer. Die Kunst der Fusion geht über das Greifbare hinaus. Sie ist eine Lebensart, der Hublot Way of Life.

DAS KALIBER UNICO – EIN EINZIGARTIGES MANUFAKTURWERK VON HUBLOT

Als erstes komplett von Hublot entworfenes, entwickeltes und hergestelltes Uhrwerk wurde das 2010 eingeführte Kaliber Unico wegweisend für die Unabhängigkeit, Innovationskraft und Identität der Marke. Im Lauf der Jahre hat es sich zu einem markanten, unverwechselbaren Markenzeichen der Uhrmacherkunst von Hublot entwickelt, das für sein robustes, revolutionäres Chronographendesign bekannt ist.

Herausragende Merkmale wie ein zifferblattseitiges Säulenrad und eine Siliziumhemmung machen das Kaliber Unico zu einem mechanischen Kraftpaket, dessen Optik ebenso eindrucksvoll ist wie seine fortschrittliche Technik. Es treibt die Uhr nicht nur an, sondern definiert sie.

Zu den wichtigsten Merkmalen zählen ein integrierter Flyback-Chronograph mit einer Präzision von

1/8 Sekunde für sofortiges Nullstellen und Neustarten, eine Genauigkeit von -2/+4 Sekunden pro Tag und eine Gangreserve von 72 Stunden. Zudem wartet dieses Werk mit fünf patentierten technischen Innovationen auf: einer oszillierenden horizontalen Doppelkupplung, einem Anti-Vibrationssystem, einem Sperrrad mit „reibungsfreiem" Sperrkegel, einem Feinregulierungsmechanismus für die Unruh sowie einem Reibungssystem mit konstantem Druck für den Minutenzähler. All diese Mechanismen werden gemäß dem Chronofiable®-System von Hublot streng getestet, um optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Präzision zu gewährleisten.

