ウブロ グローバル ブランド アンバサダーにジョングクが就任 ウォッチメイキングと音楽の世界をつなぐ

韓国 ソウル, 2026年2月12日 /PRNewswire/ -- ウブロは、グローバルアーティストであり、パフォーマー、K-POPグループBTSのメンバーであるジョングクを、新たなウブロ グローバル ブランド アンバサダーとして迎え入れることを発表します。この発表はソウルで盛大に行われ、"オリジナリティ"の意味を再定義した2つの世界 - 「時計製造の世界に革命を起こしたウォッチメーカー」と「時代を代表する音とリズムを再構築したアーティスト」 - の融合を象徴するものとなりました。1980年のゴールドとラバーの初めての融合から、2005年の「ビッグ・バン」が巻き起こした衝撃、そして今「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」の刷新に至るまで、ウブロは革新をアイデンティティへと昇華させてきました。ジョングクも同様に、ジャンルやカルチャー、感情、本能を自在に融合させるという同じ精神を体現しています。このコラボレーションは偶然ではなく、必然の結果です。アーティストもウブロも自らの原点に立ち返り、彼らを比類無き存在にする揺るぎないDNAを受け継いでいます。

このパートナーシップについて、ジョングクは次のように述べています。

「2022年のFIFAワールドカップで『Dreamers』を披露した瞬間、大会オフィシャルタイムキーパーであるウブロと共に、時間と音楽が繋がっているように感じました。今回のウブロとのコラボレーションは、その瞬間が一巡したような感覚です。私は常に、このブランドの自信、クラフツマンシップ、独自の道を切り開く姿勢に感銘を受けてきました。ウブロの"フュージョン（融合）"の考え方は、私が音楽を作る姿勢と重なります。感情や影響、音を融合させ、自分らしさを体現する音を生み出すという点です。」

ウブロのCEO ジュリアン・トルナーレは次のように語りました。

「ジョングクは世代を代表する最も影響力のあるアーティストの一人です。彼の正確さ、情熱、そして限界に挑む姿勢は、まさにウブロの精神を体現しています。素材の融合から自社開発・製造ムーブメントの緻密な開発に至るまで、私たちが絶えず時計づくりのあらゆる工程を再考し、洗練を重ね、再創造しているように、ジョングクもまた進化の精神を携え、常に変化し、常にオリジナルであり続けています。彼をウブロファミリーに迎えられることを大変光栄に思います。」

BEYOND APPEARANCES： ジョングク× ウブロの内なる本質

ウブロが革新と刷新を通じて進化してきたように、ジョングクのアーティストとしての道も、活動初期のパフォーマンスからソロ楽曲における親密な歌声に至るまで、変革によって形作られてきました。どちらも深みと本質によって定義されます。同様に、ウブロは自社マニュファクチュールの卓越した技術、素材とテクノロジーの融合、そして自社開発・製造の「ウニコ」ムーブメントを通して、その本質を明らかにしています。

2005年、ウブロは単に時計を発表しただけでなく、現代に革命を起こしました。「ビッグ・バン」によって、ウブロは融合を現代の錬金術へと昇華させ、新たなデザインを生み出しました。さらに、このデザインは20年にわたりブランドを象徴し、ウブロのレガシーを定義するとともに、未来を形作り続けています。

2013年のデビュー以来、ジョングクはジャンル、カルチャー、感情を融合させ、彼ならではの比類なき歌声を築き上げてきました。そして今日、2026年のジョングクのグローバル ブランド アンバサダー就任発表により、ウブロは独創性を再定義するアーティストと、原点回帰を果たしたタイムピース「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」との出会いを祝します。

「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」がジョングクの手元にふさわしい理由

2026年1月に発表された「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」は、1980年の初のフュージョン（融合）から、2005年のデザインの革新、そして2026年の刷新に至るまで、20年にわたるウブロの卓越した技術を受け継いでいます。それは、アーティストが曲を重ねるごとに自らを作り上げていくように、層を重ねて作られています。ジョングクのキャリアも同様に、技巧と対比、勇気、そして明確なビジョンによって形作られています。彼は過去を否定するのではなく高めることで、オリジナリティの意味を再定義してきました。だからこそ、「ビッグ・バン オリジナル ウニコ」は単なる腕時計ではありません。それは彼のクリエイティブコードの延長そのものなのです。

ウブロ

1980年、初めてゴールドケースとラバーストラップを組み合わせた腕時計が、ラグジュアリーウォッチの世界に革命を起こしました。その腕時計は、舷窓をモチーフにしたビス付のベゼルが特徴的でそれにちなんで、フランス語で「舷窓」を表す「ウブロ」が誕生しました。同時に「アート・オブ・フュージョン（異なる素材やアイデアの融合）」のコンセプトも誕生しました。

2005年、ウブロは「ビッグ・バン」を発表し、アイコニックなデザイン、サイズ、多層構造のケースによって、創造的な思考を新たな高みへと昇華させました。同年、「ビッグ・バン」はジュネーブウォッチグランプリで最優秀デザイン賞を受賞しました。以来、この革新的な精神に後押しされ、「ビッグ・バン」は常に自己革新を続け、21世紀初の腕時計のアイコンとしての地位を確立しました。

「フュージョン」の概念はウブロに浸透しており、全てのコレクションの指針となっています。「ビッグ・バン」は時の幾何学を再構築し、「クラシック・フュージョン」は大胆さと抑制のバランスを保ち、「エクセプショナル タイムピース」は既成概念を覆し、前例のない時計芸術を創造しています。従来の常識に挑戦する破壊的なアプローチこそがウブロのDNAであり、自社製ムーブメントであるウニコ、メカ-10、トゥールビヨンに刻み込まれ、「アート・オブ・フュージョン」に新たな意味を加えています。

ウブロに深く根付いた、まるで錬金術のような創造性は、マニュファクチュールの中だけにとどまりません。例えば、サッカーの主要なイベント（UEFAチャンピオンズリーグ、UEFA欧州選手権™）とパートナーシップを結び、そのピッチでは魔法のような瞬間が生まれています。コンサート、バスケットボールの試合、芸術的パフォーマンス、そして、ウブロファミリーのスターシェフたちによるユニークな美食体験においても、魔法を感じることができるでしょう。それらを通して、ウブロを愛する人々、すなわち「ウブロティスタ」たちが共有する高揚感から、「ウブロならではの情熱（Hublot Vibes）」が生まれます。「アート・オブ・フュージョン」は、目に見えるものだけではあいません。ウブロ流の生き方なのです。

ウブロの自社開発・製造ムーブメント「ウニコ」の独自性

2010年に誕生した「ウニコ」は、ウブロが自社で完全に設計、開発、製造した初のムーブメントであり、ブランドの 独立性、革新性、アイデンティティの新時代を象徴しました。長年にわたり、その堅牢性、モジュール構造、そして 革新的なクロノグラフデザインで知られるウブロの時計製造における大胆で紛れもない象徴へと進化を遂げています。

前面に配されたコラムホイール、シリコン製脱進機、モジュール式の柔軟性といった際立った特徴を持つ「ウニコ」 ムーブメントは、その技術的先進性もさることながら、視覚的なインパクトも兼ね備えた機械式ムーブメントです。これは単に時計を動かすだけでなく、時計そのものを定義するものです。

主な特徴は、瞬時のリセットと再スタートを可能にする1/8秒精度の一体型フライバッククロノグラフ、日差-2/+4秒の精度、約72時間のパワーリザーブです。さらにこのムーブメントは、二重振動式水平クラッチ、防振システム、ゼロフリクションラチェットホイールブロッカー、一定圧力の分針摩擦システム、そしてテンプ微調整機構を含む5つの特許を取得しています。これら全ては、ウブロのクロノフィアブル®プロトコルによる厳格なテストを経て、最適な性能、信頼性、精度が保証されています。

