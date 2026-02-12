위블로, 글로벌 브랜드 앰버서더로 정국 선정, 워치와 음악의 세계를 잇다

서울, 대한민국, 2026년 2월 12일 /PRNewswire/ -- 위블로는 글로벌 아티스트이자 퍼포머이며, 21세기 팝 아이콘 BTS 멤버 정국을 새로운 위블로 글로벌 브랜드 앰버서더로 공식 발표했습니다. 이번 발표는 서울에서 열린 이벤트를 통해 진행되었으며, 워치 메이킹과 음악이라는 두 세계가 만나 독창성을 새롭게 정의하는 순간을 보여주었습니다. 1980년 골드와 러버를 결합한 첫 워치부터 2005년 빅뱅의 혁신적인 등장, 그리고 최근 빅뱅 오리지널 유니코까지, 위블로는 혁신을 브랜드의 정체성으로 만들어왔습니다. 정국 또한 장르와 창의성, 감정과 본능을 자유롭게 넘나들며 자신만의 색을 만들어내는 아티스트로, 위블로와 닮은 정신을 보여줍니다. 이번 협업은 아티스트와 위블로 모두의 본질을 지키고, 독보적인 DNA를 간직하면서 그들을 특별하게 만드는 필연적인 융합입니다.

Hublot announces Jung Kook as new global Ambassador

이번 파트너십에 대해 정국은 다음과 같이 말했습니다. "2022년 FIFA 월드컵에서 공식 타임키퍼였던 위블로와 함께 'Dreamer'를 공연했을 때, 시간과 음악이 하나가 되는 순간을 느꼈습니다. 위블로와 함께하게 된 지금, 그 순간이 다시 돌아온 기분입니다. 저는 항상 위블로의 자신감, 장인정신, 그리고 자신만의 길을 개척하는 방식을 존경해왔습니다."

위블로 CEO 줄리앙 토나레는 다음과 같이 말했습니다. "정국은 그의 세대에서 가장 영향력 있는 아티스트 중 한 명입니다. 그의 정확함, 열정, 그리고 한계를 넘어서는 도전 정신은 위블로의 정신을 그대로 반영합니다. 위블로가 소재의 융합부터 인하우스 무브먼트의 정교함에 이르기까지 끊임없이 창작하고, 개선하고, 재설계하듯, 정국 역시 항상 발전하며, 새로운 변화를 추구하고 독창성을 보여주는 아티스트입니다. 그를 위블로의 가족으로 맞이하게 되어 영광입니다."

본질을 담다: 정국X 위블로가 보여주는 진정한 본질

위블로가 혁신과 재창조를 통해 발전해온 것처럼, 두 존재 모두 깊이와 본질로 정의됩니다. 마찬가지로, 위블로는 자체 제작 기술의 숙련, 소재와 기술의 융합, 그리고 인하우스 UNICO 무브먼트 제작을 통해 그 본질을 보여줍니다.

2005년, 위블로는 단순히 워치를 선보인 것이 아니라 현대적인 혁명을 일으켰습니다. 빅뱅을 통해 위블로는 융합을 현대적 연금술로 재해석하며, 새로운 시각 언어를 창조했으며, 20년을 관통하는 디자인을 확립하여 브랜드의 유산을 정의하고 앞으로의 방향을 제시하고 있습니다. 2013년, 무대를 처음 선보인 이후, 정국은 장르와 창의성, 감정을 자유롭게 섞으며 자신만의 독보적인 목소리를 만들어왔습니다. 오늘, 2026년 정국은 위블로 글로벌 브랜드 앰버서더로 발표되고, 위블로는 독창성을 새롭게 정의하는 아티스트와 빅뱅 오리지널 유니코를 기념합니다.

정국 손목 위에서 완성되는 빅뱅 오리지널 유니코

2026년 1월에 출시한 빅뱅 오리지널 유니코는1980년 첫 소재 융합부터, 2005년 디자인 혁명, 그리고 2026년 재창조의 이르기까지 위블로의 장인정신을 담고 있습니다. 빅뱅 오리지널 유니코는 층층이 쌓아 올려 제작되었으며, 이는 마치 정국이 노래 한 곡 한 곡 쌓아 올리며 자신을 완성해가는 과정과 닮았습니다. 정국의 커리어는 지속적인 성장과 예술적 탐구의 여정을 보여줍니다. 그의 작품은 과거의 성취를 바탕으로 새로운 창작 가능성을 열며 끊임없이 진화합니다. 이러한 맥락에서 빅뱅 오리지널 유니코는 단순한 상징이 아닌, 그의 스타일, 예술적 방향성과 조화를 이루는 의미 있는 파트너로 자리합니다. 따라서 빅뱅 오리지널 유니코는 단순한 워치를 넘어, 정국의 창의성을 표현하는 또 하나의 방식입니다.

HUBLOT

1980년, 한 워치메이커가 과감하게 골드 케이스와 러버 스트랩을 결합하며 럭셔리 워치 업계를 뒤흔들었습니다. 선박의 둥근 창에서 영감을 받은 베젤 디자인과 독창적으로 배치한 스크류를 특징으로 한 이 워치는 위블로라는 이름으로 탄생했으며, 이를 통해 The Art of Fusion이라는 새로운 개념이 시작되었습니다.

2005년, 위블로는 창의적 사고를 한층 더 발전시키며 빅뱅 타임피스를 출시했고, 아이코닉한 디자인, 사이즈, 층층이 쌓아 올린 케이스 구조를 선보였으며, 같은 해, GPHG(Grand Prix d'Horlogerie de Genève)에서 최우수 디자인상을 받았습니다. 그 이후 혁신적 사고를 기반으로 끊임없이 재창조해 오늘날 21세기를 대표하는 워치로 자리 잡았습니다.

위블로의 컬렉션 전반에는 퓨전의 개념이 깊이 스며들어 있습니다. 빅뱅 타임피스는 기존의 틀을 깨고 시간을 재해석하며, 클래식 퓨전은 대담함과 절제미를 조화롭게 담아내고, 익셉셔널 타임피스는 기대를 뛰어넘는 전에 없던 특별한 오브제를 선보입니다. 위블로의 DNA는 유니코와 MECA-10, 투르비용 등 인하우스 무브먼트에서 빛을 발하는데, 이는 The Art of Fusion에 또 다른 의미를 더합니다.

위블로는 더 이상 기존의 방식이나 정형화된 규칙에 얽매이지 않으며, 모든 것이 새로운 해석과 도전을 통해 변화할 수 있다는 철학을 바탕으로 끊임없는 혁신을 이어가고 있습니다. 본질에 깊이 뿌리내리고 있는 연금술은 라 매뉴팩처(연구실) 안에서만 이루어지는 것이 아닙니다. 마법 같은 순간들은 경기장에서도 탄생합니다. UEFA 챔피언스리그, UEFA 유로™ 등 세계적인 파트너십과 이벤트가 그것입니다. 때로는 콘서트 무대, 농구 경기장, 예술 공연, 또는 미쉐린 스타 셰프들이 선보이는 미식 경험 속에서도 이러한 순간들이 펼쳐집니다. '위블로 바이브'는 브랜드를 사랑하는 '위블로티스타' 커뮤니티 속에서 살아 숨 쉬며, 'HUBLOT Way of Life'를 함께 만들고 있습니다.

위블로 유니코 인하우스 무브먼트의 독창성

2010년에 탄생한 유니코(UNICO)는 위블로가 설계, 개발, 제작을 자체적으로 진행한 최초의 무브먼트로, 브랜드의 독립성, 혁신, 정체성에 새로운 시대를 열었습니다. 수년간 유니코는 견고함과 혁신적인 크로노그래프 디자인으로 잘 알려진, 위블로 워치메이킹의 대담하고 독보적인 시그니처로 자리 잡았습니다.

전면 컬럼 휠과 실리콘 이스케이프먼트 등 돋보이는 특징을 갖춘 유니코 무브먼트는 시각적으로나 기술적으로나 모두 인상적인 메커니즘입니다. 이는 단순히 워치를 구동하는 것을 넘어, 위블로 워치의 정체성을 정의하는 핵심이 됩니다.

주요 특징으로는 즉각적인 리셋과 재시작이 가능한 통합 플라이백 크로노그래프(1/8초 정밀)와 하루 -2~+4초의 오차만을 허용하는 정확성, 그리고 72시간 파워리저브를 갖추고 있습니다. 또한 다섯 가지 특허 기술을 포함하고 있는데, 여기에는 이중 진동 수평 클러치, 안티 트렘블링 시스템, '제로 마찰' 래칫 휠 블로커, 미세 밸런스 휠 조정 시스템, 미닛 카운터용 콘스턴트-프레셔 마찰 시스템이 포함됩니다. 이 모든 기술은 위블로의 Chronofiable® 프로토콜을 통해 철저히 테스트되어, 최적의 성능, 신뢰성, 정확성을 보장합니다.

