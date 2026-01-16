AI kan vandaag de dag $ 4,5 biljoen in Amerikaanse arbeidsproductiviteit ontgrendelen volgens Cognizants nieuwste "New Work, New World 2026"-rapport

Uit Cognizants studie blijkt dat AI sneller versnelt dan verwacht, met mogelijk invloed op 93% van de huidige banen

De bevindingen wijzen ook op de grenzen van de impact van AI, waarbij vaardigheden en menselijk oordeel een cruciale rol spelen bij het vatten van de volledige waarde van AI door organisaties

TEANECK, N.J., 16 januari 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant kondigde vandaag de release aan van "New Work, New World 2026" en biedt daarmee een frisse analyse over hoe kunstmatige intelligentie (AI) invloed zal hebben op werk en banen. Voortbouwend op de release van het oorspronkelijke rapport in 2024, onthult het nieuwe onderzoek dat AI het personeelsbestand sneller verandert dan eerder werd gerapporteerd: AI is nu in staat om $ 4,5 biljoen aan Amerikaanse werktaken te verwerken met mogelijk invloed op 93% van de huidige banen. In het rapport wordt echter ook benadrukt dat AI geen algemene oplossing is voor het bevorderen van de arbeidsproductiviteit: menselijke betrokkenheid en aanpasbare activiteiten blijven van cruciaal belang om het volledige waardepotentieel van AI te benutten.

Cognizant's new research reveals AI is changing the workforce faster than previously reported, but humans are still essential.

Cognizants analyse voor New Work, New World 2026 is gebaseerd op een herbeoordeling van achttienduizend taken en duizend banen in de O*NET-arbeidsdatabase, met een focus op hoe banen en taken kunnen worden bijgestaan of geautomatiseerd door AI. In het bijzonder wijst de nieuwe studie op een versneld tempo van verandering in "blootstellingsscores" - de mate waarin een baan kan worden bijgestaan of geautomatiseerd door AI - en benadrukt hoe die veranderende veranderingen het succes van arbeid en ondernemingen kunnen beïnvloeden.

"We zien een aanzienlijke kapitaalstroom naar AI, en de snelle adoptie van deze technologieën verandert de werkplek", aldus Ravi Kumar S, CEO van Cognizant. "Ons onderzoek toont aan dat ondernemingen vandaag de dag 4,5 biljoen dollar aan arbeidsproductiviteit kunnen vrijmaken. Het omzetten van die investering in zinvolle resultaten vergt echter meer dan ruwe technologische kracht. Bedrijven moeten ook contextuele intelligentie integreren, flexibele systemen bouwen die nieuwe AI-mogelijkheden kunnen absorberen en prioriteit geven aan menselijk leren en ontwikkeling naast technologische vooruitgang. Bedrijven die zich op deze essentiële zaken richten, zullen de echte waarde van AI ontgrendelen."

Kumar vervolgt: "Het inzetten van menselijke vaardigheden wordt de brug waardoor de AI-uitgaven van vandaag zich vertalen in de tastbare resultaten van morgen. De belofte van AI wordt verwezenlijkt, wanneer we onze medewerkers bekwaam maken met digitale vloeiendheid, aanpassingsvermogen en continu leren, terwijl we ervoor zorgen dat AI-oplossingen diep zijn gecontextualiseerd naar unieke zakelijke uitdagingen. Als gevolg hiervan zullen er nieuwe functies ontstaan om deze mogelijkheid te benutten."

Cognizants rapport "New Work, New World 2026" bevestigt opnieuw dat menselijke kennis en oordeel essentieel blijven om het volledige potentieel van AI te benutten. Het benadrukt dat veel van het waardepotentieel van AI onbenut blijft zonder de kracht van menselijke intelligentie en betrokkenheid. Er is nog veel werk dat moet worden gedaan door menselijke handen in taken waar AI misschien nooit mee zal helpen, laat staan automatiseren. Het potentieel van AI ligt in het opleiden van werknemers en hen vrij te maken voor hogere denkvaardigheden, creativiteit, frisse en nieuwe ideeën die bedrijfsvoering kunnen transformeren.

Andere belangrijke hoogtepunten uit de bevindingen van het rapport zijn:

AI verandert het personeelsbestand veel sneller dan verwacht: In het rapport wordt vastgesteld dat de gemiddelde blootstellingsscore voor verschillende banen vandaag 39% bedraagt, wat 30% hoger is dan de oorspronkelijke prognose voor 2032. Dit betekent dat meer taken kunnen worden ondersteund of geautomatiseerd door AI, eerder dan oorspronkelijk voorspeld. Deze blootstellingsscores nemen nu ook met 9% per jaar toe, vergeleken met 2% in het oorspronkelijke onderzoek. Enkele opmerkelijke veranderingen in de blootstellingsscores voor verschillende functies zijn juridisch (van 9% tot 63%), onderwijs (van 11% tot 49%), gezondheidszorgverleners (van 10% tot 39%) en C-suitefuncties, waaronder CEO (van 25% tot 60%).

In het rapport wordt vastgesteld dat de gemiddelde blootstellingsscore voor verschillende banen vandaag 39% bedraagt, wat 30% hoger is dan de oorspronkelijke prognose voor 2032. Dit betekent dat meer taken kunnen worden ondersteund of geautomatiseerd door AI, eerder dan oorspronkelijk voorspeld. Deze blootstellingsscores nemen nu ook met 9% per jaar toe, vergeleken met 2% in het oorspronkelijke onderzoek. Enkele opmerkelijke veranderingen in de blootstellingsscores voor verschillende functies zijn juridisch (van 9% tot 63%), onderwijs (van 11% tot 49%), gezondheidszorgverleners (van 10% tot 39%) en C-suitefuncties, waaronder CEO (van 25% tot 60%). Kenniswerk verdwijnt niet, noch is handwerk volledig geïsoleerd: De impact van AI evolueert in verschillende sectoren. Rollen in computer en wiskunde, die ooit als zeer blootgesteld aan AI werden gezien, staan niet langer bovenaan de blootstellingsscores van het rapport. Dit geeft aan dat snelle vooruitgang op het gebied van AI mogelijk zijn grenzen heeft bereikt in sommige kenniswerkgebieden. Ondertussen onthult het onderzoek dat AI een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op manuele arbeidsbanen in een sneller tempo dan eerder werd begrepen. Zo steeg de blootstellingsscore voor vervoer van 6% naar 25%, en in de bouw van 4% naar 12%.

De impact van AI evolueert in verschillende sectoren. Rollen in computer en wiskunde, die ooit als zeer blootgesteld aan AI werden gezien, staan niet langer bovenaan de blootstellingsscores van het rapport. Dit geeft aan dat snelle vooruitgang op het gebied van AI mogelijk zijn grenzen heeft bereikt in sommige kenniswerkgebieden. Ondertussen onthult het onderzoek dat AI een aanzienlijke impact zou kunnen hebben op manuele arbeidsbanen in een sneller tempo dan eerder werd begrepen. Zo steeg de blootstellingsscore voor vervoer van 6% naar 25%, en in de bouw van 4% naar 12%. Al met al kan AI vandaag 4,5 biljoen dollar aan arbeidsproductiviteit leveren in een breed scala aan rollen: Door verhoogde automatisering heeft AI het potentieel om vandaag de dag aanzienlijke waarde te leveren aan bedrijven en de economie. Volgens het nieuwe rapport blijven minder taken onaangetast door automatisering. Het percentage taken dat niet door AI kan worden geautomatiseerd, is gedaald van gemiddeld 57% in 2023 naar 32% vandaag.

Door verhoogde automatisering heeft AI het potentieel om vandaag de dag aanzienlijke waarde te leveren aan bedrijven en de economie. Volgens het nieuwe rapport blijven minder taken onaangetast door automatisering. Het percentage taken dat niet door AI kan worden geautomatiseerd, is gedaald van gemiddeld 57% in 2023 naar 32% vandaag. Tegelijkertijd is het verwezenlijken van volledige AI-waarde uit arbeid geen universele strategie: Het rapport onthulde dat AI niet in staat is om meer dan veertig percent van management-, zakelijke/financiële activiteiten en administratieve taken te automatiseren, wat een essentiële realiteit aangeeft: AI alleen kan mensen niet volledig vervangen en menselijke expertise en samenwerking blijven onmisbaar. Om de 4,5 biljoen dollar aan arbeidsproductiviteit te benutten, moeten bedrijven flexibele bedrijfsmodellen creëren die zich kunnen aanpassen aan nieuwe en evoluerende AI-mogelijkheden. Ze moeten ook het leren van werknemers behandelen als een snel reactiemechanisme, zodat werknemers voortdurend gelijke tred kunnen houden met verandering en AI effectief kunnen benutten om zinvolle groei te realiseren.

Om het volledige rapport te lezen bezoek de website hier.

