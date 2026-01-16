人工智能如今可解鎖 4.5 萬億美元的美國勞動力生產力，根據 Cognizant 最新的《New Work, New World 2026》（新工作，新世界 2026）報告

新聞提供者

Cognizant

16 1月, 2026, 22:08 CST

Cognizant 的研究顯示，人工智能的發展速度超過預期，今天有 93% 的工作可能會受到影響

研究結果亦指出，人工智能的影響存在其限制，技能培養與人類判斷在組織如何充分發揮 AI 全面價值方面，仍扮演關鍵角色。

新澤西州提恩內克2026年1月16日 /美通社/ -- Cognizant 宣佈發佈《New Work, New World 2026》(新工作，新世界 2026)，提供有關人工智能 (AI) 將如何影響工作和職位的新分析。 基於 2024 年發佈的原初報告，這項新研究顯示人工智能改變勞動力的速度正在比先前報導的更快：它目前能處理美國 4.5 萬億美元的工作任務，並可能影響今天 93% 的工作。 然而，該報告亦強調，AI 並非提升勞動生產力的萬靈丹；要全面釋放 AI 的價值潛力，人類的參與以及具備彈性的營運模式仍然至關重要。

Cognizant 在《New Work, New World 2026》（新工作，新世界 2026）中的分析基於對 O*NET 勞動力數據庫中 18,000 項任務和 1,000 個職位的重新評估，重點是如何通過人工智能協助或自動化工作和任務。 具體而言，這項最新研究指出，「暴露程度評分」——即某一職務可被 AI 協助或自動化的程度——正以加速的速度發生變化，並強調這些持續演變的變化將如何影響勞動力表現與企業成功。

Continue Reading
Cognizant 的新研究顯示，人工智能在改變勞動力方面的速度比之前報導的更快，但人類仍然是不可或缺。
Cognizant 的新研究顯示，人工智能在改變勞動力方面的速度比之前報導的更快，但人類仍然是不可或缺。

Cognizant 行政總裁 Ravi Kumar S 說道：「我們看到大量資本流入人工智能領域，這些技術的快速採用正在重塑工作場所。 我們的研究顯示，企業今天可以釋放 4.5 萬億美元的勞動力生產力。 然而，將這筆投資轉化為有意義的成果，需要的不僅僅是原始的技術實力。 企業亦必須整合情境智能 (contextual intelligence)，建立能夠吸納新一代 AI 能力的彈性系統，並在推動技術進步，同時優先重視人員的學習與能力發展。 專注於這些基本要素的公司將能夠釋放人工智能的真正價值。」

Kumar 進一步指出：「唯有人才技能的持續提升，才能讓當前的 AI 投資在未來轉化為實質的成果。 透過提升員工的數位能力與持續學習力，並將 AI 應用深度結合企業實際需求，AI 的價值方能全面釋放。 因此，新的工作職位將會出現，以有效掌握這個機會。

Cognizant 的《New Work, New World 2026》（新工作，新世界 2026）報告再次強調，人類的知識和判斷力仍然是發揮人工智能全部潛力的關鍵。 報告強調，在沒有人類智慧和參與的情況下，人工智能的價值潛力仍未被充分發揮。 在人類仍需處理的工作任務中，有很多是人工智能可能永遠無法幫助的，更遑論自動化。 AI 的真正潛力，在於提升員工技能並解放人力，讓其專注於更高層次的思考活動，例如創意敏捷性、突破性思維與創新構想，這樣能為企業營運帶來改變。 

報告其他的關鍵亮點發現包括：

  • 人工智能正在比預期更快地改變 勞動力市場：報告發現，今天職位的平均暴露分數為 39%，比原本預測的 2032 年數據高出 30%。 這意味著更多的工作任務可以比原本預測的更早得到人工智能的協助或自動化。 這些暴露分數現在每年增長 9%，相比原初研究中的 2% 增長幅度大幅提高。 一些職位的暴露分數顯著變化，包括法律（從 9% 增至 63%）、教育（從 11% 增至 49%）、醫護專業人員（從 10% 增至 39%）以及高層管理職位，包括行政總裁（從 25% 增至 60%）。
  • 知識型工作並未消失，人手工作也並非完全不受影響：人工智能的影響正隨著各行業的發展而不斷變化。 曾經被認為高度暴露於人工智能的電腦和數學職位，現在不再位居報告中的暴露分數榜首——這表明人工智能的快速進展可能在某些知識型工作領域達到了極限。 同時，研究顯示人工智能可能以比先前預期更快的速度，對人力勞動工作產生重大影響。 例如，交通運輸的暴露分數從 6% 上升至 25%，而建築業則從 4% 上升至 12%。
  • 總體而言，人工智能今天能在各種職位中實現 4.5 萬億美元的勞動力生產力：通過增加自動化，人工智能今天有潛力為企業和經濟帶來顯著的價值。 根據這份新報告，只有較少的工作任務未受到自動化的影響。 無法被人工智能自動化的任務比例大幅下降，從 2023 年平均 57% 降至如今的 32%。
  • 同時，從勞動力中實行全面 AI 值並非一種通用的策略：報告顯示，人工智能無法自動化超過 40% 的管理、商業/財務營運和行政工作，這揭示了一個關鍵現實：人工智能無法完全取代人類，人類的專業知識和協作仍然是不可或缺。 為了挖掘 4.5 萬億美元的勞動力生產力，企業必須創建靈活的營運模式，以適應不斷發展的人工智能能力。 他們亦需將員工學習視為一項即時應變機制，讓員工能夠不斷緊貼變化的步伐，並有效地利用人工智能來實現有意義的增長。

欲閱讀完整報告，請瀏覽網站

關於 Cognizant:
Cognizant (Nasdaq: CTSH) 致力於打造現代化企業。 我們協助客戶推動科技現代化、重新構想營運流程並轉型整體體驗，使其在快速變動的環境中持續領先。 我們攜手改善每一天的生活。 了解更多，請瀏覽 www.cognizant.com 或關注 @cognizant。

Cognizant 一直致力於透過其 Synapse 計劃來培育下一代人才，該計劃旨在到 2030 年觸及全球兩百萬人，為他們創造新的機會路徑，並為未來的職位做好準備。 欲了解更多關於 Cognizant 的 Synapse 技能培訓計劃，請瀏覽網站

前瞻性聲明

本新聞稿包含可能構成前瞻性聲明的內容，這些聲明根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的安全港條款作出，其準確性必然受到風險、不確定性和對未來事件的假設影響，這些事件可能最終未能證實為準確。 這些聲明包括但不限於與人工智能的採用及其對勞動力價值的影響、人工智能對勞動力和經濟的影響及速度，以及企業通過技能培訓和人類參與來發揮人工智能全部潛力的努力效果等前瞻性聲明。 這些聲明既非承諾也非保證，而是上述研究結果的發現，並仍然受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險是我們無法控制，這可能導致實際結果與這些前瞻性聲明中預期的結果有重大差異。 現有及潛在投資者應了解，不應過度依賴這些前瞻性聲明，因為這些聲明僅在本文所述日期有效。 可能導致結果與所表達或暗示的有所重大差異的因素包括一般經濟狀況、技術發展與競爭的影響、我們所競爭市場的競爭性和快速變化的特性、人才市場的競爭及其對員工招聘和留任的影響，以及我們在最近的 10-K 年度報告和其他向證券交易委員會提交的文件中討論的其他因素。 Cognizant 無義務更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是因為新資訊、未來事件還是其他原因，除非根據適用的證券法規要求進行更新或修訂。

如需更多資訊，請聯絡:

美國

Gabby Gugliocciello

電郵 [email protected]

歐洲 / 亞太區

Sarah Douglas

電郵 [email protected]

印度

Vipin Nair

電郵 [email protected]

SOURCE Cognizant

來自同一來源

Cognizant 加倍投入 Synapse 計劃，訂立 2030 年惠及 200 萬人新目標

Cognizant 加倍投入 Synapse 計劃，訂立 2030 年惠及 200 萬人新目標

Cognizant 宣佈擴展其 Synapse 計劃，制定新目標於 2030 年底前為合共 200 萬人提升技能。由於已提前超越原定於 2026 年底前惠及 100 萬人的目標，Cognizant 正加倍履行承諾，賦能個人獲得所需培訓，以參與未來的數碼驅動勞動力市場。...
Cognizant 嘗試舉辦全球最大型的「氛圍編碼」(Vibe Coding) 活動，以加快提升數千名員工的人工智能素養 (AI Literacy)

Cognizant 嘗試舉辦全球最大型的「氛圍編碼」(Vibe Coding) 活動，以加快提升數千名員工的人工智能素養 (AI Literacy)

Cognizant（納斯達克代碼：CTSH）今天宣佈，將嘗試舉辦全球最大的「氛圍編碼」(vibe coding) 活動，從人力資源、銷售到工程和行銷的超過 25 萬名員工，將註冊參加此編碼活動，以開始發掘想法並迎接 AI 編程的新時代。為了驗證和慶祝這項活動的規模，Cognizant 正嘗試爭奪...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

銀行與金融服務

銀行與金融服務

人工智能

人工智能

相關題材的新聞稿