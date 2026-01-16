Cognizant社の最新の「New Work, New World 2026 」レポートによると、現在、AIは米国の労働生産性で4兆5,000億ドルを生めることが判明

ニュース提供

Cognizant

16 1月, 2026, 20:26 JST

Cognizant社の調査によると、AIは予測を上回るペースで加速し、現在93％の職業に影響を与える可能性があります

調査結果はAIの影響による限度についても指摘し、スキル向上と人間の判断によって組織がAIの価値を最大限に活用するうえで重要な役割を果たしています

ティーネック、ニュージャージー州, 2026年1月16日 /PRNewswire/ -- 本日、Cognizantは「New Work, New World 2026 」の公開を発表し、人工知能（AI）が仕事と雇用に与える影響に関する斬新な分析を提供。2024年に発表された元のレポートに基づき、この新たな調査では、AIは以前に報告された内容よりも急速に人材を変化させていることが明らかになりました。4兆5,000億ドルに及ぶ米国の労働タスクを処理できるようになり、現在の職業の93％に影響を与える可能性があります。しかし、レポートはAIが労働生産性を向上させる包括的な解決策ではないことも強調していますAIの潜在的な価値を最大限に引き出すため、人の関与と適応性のあるオペレーションは不可欠な存在になり続けます。

Cognizant社の「New Work, New World 2026」の分析は、O*NET労働データベースによる18,000のタスクと1,000の職種の再評価に基づいており、AIによって職種やタスクを支援または自動化される方法に焦点を当てています。具体的には、新しい調査は「エクスポージャ・スコア」（AIが仕事を支援または自動化させることが可能な度合い）の変化ペースが加速していることを指摘し、このような変化の進展が労働や企業の成功に与える影響について強調しています。

Continue Reading
Cognizant's new research reveals AI is changing the workforce faster than previously reported, but humans are still essential.
Cognizant's new research reveals AI is changing the workforce faster than previously reported, but humans are still essential.

Cognizant社のRavi Kumar S最高経営責任者（CEO）は、「AIには大規模な資本が投資されており、このようなテクノロジーの急速な導入が職場を再構築しています」と述べています。「当社の調査によると、企業は現在4兆5000億ドルの労働生産性を実現できることが示されます。しかし、その投資から有意義な結果を得るには、生の技術力を超える能力が必要です。企業はコンテクスチュアル・インテリジェンスを統合し、新たなAI機能を吸収できる柔軟なシステムを構築し、テクノロジーの進歩とともに人の学習と教育を優先させる必要もあります。これらの本質に焦点を当てる企業は、AIの真の価値を得ることができます」

Kumar氏は次のように述べます。「人のスキル向上は、現在のAIの支出を明日の具体的な成果につなげる手段になります。AIソリューションが固有のビジネス課題に深く関与させながら、人材にデジタル育成、適応性、継続的な学習をもたらすことにより、AIを実現できます。その結果、このチャンスを活用する新たな職種が生まれるでしょう」

Cognizantの「New Work, New World 2026」レポートでは、AIの可能性を最大限に活用するには、人の知識と判断が不可欠であることを再確認しています。人の知性と関与がなければ、AIの潜在的な価値の大半が未開拓の状態になることが強調されます。自動化以前に、AIが支援できない仕事には人がこなさなければならない作業がまだ大量に残されています。AIの可能性は、労働者のスキル向上と高度な思考力を活用できる場面に活用できます。これには事業運営に変革をもたらす創造的な敏捷性、斬新な発想、斬新なアイデアがあります。 

レポートの調査結果に含まれる他の主なハイライトは以下の通りです。

  • AIは 予測よりもはるかに急速に人材に変革をもたらしています。 このレポートによると、全職種における現在の平均暴露スコアは39％であり、2032年における当初の予想より30％高くなっています。当初の予測と比較すると、AIによってより多くのタスクを支援または自動化できることが示されます。当初の調査では2％であったのに対し、このような暴露スコアは現在毎年9％も増加しています。職種の 暴露スコアにおける特記すべきいくつかの変化には、法務（9％〜63％）、教育（11％〜49％）、医療従事者（10％〜39％）、最高経営責任者（25％〜60％）などの経営陣の業務が含まれます。
  • 知識労働は消滅することはありませんが、手作業は完全に独立することはありません。AIのインパクトは各分野で進化しています。コンピューターや数学の業務はかつてAIの影響が強いと解釈されていましたが、レポートのエクスポージャースコアでは上位項目から脱落しました。AIの急速な進歩が一部の知識労働分野で限界に達している可能性を示しています。一方、AIは今まで把握されていたペースよりも速い勢いで、手作業の仕事に大きな影響を与える可能性があることが、この調査で明らかになりました。たとえば、運輸業のエクスポージャースコアは6%から25%に上昇し、建設業では4%から12%に上昇しました。
  • すべての情報を与えると、AIはさまざまな職務で4兆5,000億ドルに及ぶ労働生産性を実現できるようになりました。自動化の進展により、現在AIは企業や経済に大きな価値をもたらす可能性を秘めています。新しいレポートによると、まだ自動化されていない仕事は少なくなっています。AIが自動化できない仕事の割合は激減し、2023年は仕事全体の平均が57％だったのに対し、現在は32％です。
  • 同時に、労働でAIの価値を最大限に引き出すことは万能な戦略ではありません。レポートでは、AIは経営、事業・財務業務、管理業務の最大40％を自動化できないことを明らかにされ、危機的な現実が示されています。AIだけでは人に完全に取って代わることはできないため、人の専門知識と協力が不可欠な状況には変わりはありません。労働生産性の4兆5,000億ドルを活用するには、企業は進化する新たなAI能力に適応できる柔軟なオペレーティング・モデルを構築しなければなりません。さらに、従業員が継続的に変化に対応し、AIを効果的に活用して有意義な成長を実現できるように、企業は人材の教育を迅速な対応メカニズムとして扱わなければなりません。

レポートの全文は、こちらのウェブサイトでご参照ください。

Cognizant社の概要
Cognizant社（Nasdaq: CTSH）は近代的ビジネスを構築します。お客様が変化の激しい世界で一歩先に進めるように、テクノロジーの近代化、プロセスの再構築、エクスペリエンスの変革を支援します。私たちは共に、日常生活を向上させています。詳細については、 www.cognizant.com または@cognizantをご覧ください。

Cognizant社はSynapseプログラムを通じて次世代の人材を育成することに取り組んでおり、2030年までに全世界で200万人を達成し、チャンスへの道を切り開き、将来の仕事に向けて人材を育成することを目指しています。Cognizant社のSynapseスキル向上イニシアチブの詳細については、こちらのウェブサイトをご覧ください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年の私的証券訴訟改革法の面積条項に基づいて作成された「将来の見通しに関する記述」に該当し得る記述が含まれており、将来の出来事が正確でない可能性があることと同様に、同記述の正確性は必然的にリスク、不確実性、推測を伴います。これらの記述には、AIの導入およびその導入に伴う労働価値、AIが人材および経済に与える影響およびペース、スキル向上および人的関与を通じてAIの可能性を最大限に活用する企業の取り組みにおける有効性に関連した、明示的または黙示的な「将来の見通しに関する記述」が含まれています（ただし、これらに限定されない）。これらの記述は約束でも保証でもなく、上述の研究結果であり、さまざまなリスクや不確実性（その多くは制御不能）の影響を受け続けるため、実際の結果はこれらの「将来の見通しに関する記述」で予想された内容とは大幅に異なる可能性があります。既存の投資家および有望の投資家の方々は、本書の日付に限って有効である「将来の見通しに関する記述」を過度に信頼しないようご注意ください。明示的または黙示的な記述によって結果が大幅に異なる原因になる要因には、一般的な経済情勢、技術開発および競争の影響、当社が参入する市場の競争性および急速に変化する特性、人材における競争力の高い市場および従業員の採用・定着への影響、Form 10-Kに関する最新の年次報告書や証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されたその他の要因などが含まれます。新たな情報、将来の出来事、その他の要因による結果を問わず、Cognizant社はいかなる「将来の見通しに関する記述」を更新または修正する義務を負いません（ただし、適用される証券法に基づいて求められる場合を除く）。

詳細については、以下にご連絡ください。

米国

Gabby Gugliocciello

電子メール [email protected]

ヨーロッパ/APAC

Sarah Douglas

電子メール [email protected]

インド

Vipin Nair

電子メール [email protected]

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2862047/Cognizant_AI_Research.jpg
ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg

SOURCE Cognizant

同じ情報源の記事

Cognizant、Synapseへのコミットメントを強化し、2030年までに200万人到達を新たな目標に設定

Cognizant、Synapseへのコミットメントを強化し、2030年までに200万人到達を新たな目標に設定

Cognizantは本日、Synapseイニシアチブの拡大を発表し、2030年末までに合計200万人の個人のスキル向上を目指す新たな目標を設定しました。当初の目標である2026年末までに100万人到達をすでに超えたCognizantは、デジタル主導の未来の労働力に参加するために必要なトレーニングで個...
Cognizant、数千人の従業員を対象にAIリテラシー向上を目指し、世界最大規模のバイブコーディングイベントに挑戦

Cognizant、数千人の従業員を対象にAIリテラシー向上を目指し、世界最大規模のバイブコーディングイベントに挑戦

Cognizant（NASDAQ:...
このソースからのその他のリリース

閲覧する

コンピューターと電子機器

コンピューターと電子機器

銀行・金融サービス

銀行・金融サービス

人的資源と労働力管理

人的資源と労働力管理

AI

AI

同様のトピックのニュースリリース