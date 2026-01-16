La IA puede generar $4,5 billones de dólares en productividad laboral en EE. UU. en la actualidad, según revela el último informe "New Work, New World 2026" de Cognizant

El estudio de Cognizant muestra que la IA se está acelerando más rápido de lo previsto y que el 93% de los puestos de trabajo podrían verse afectados hoy

Los resultados también apuntan a los límites del impacto de la IA, ya que la capacitación y el razonamiento humanos desempeñan un papel fundamental en la forma en que las organizaciones aprovechan todo el valor de la IA

TEANECK, Nueva Jersey, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant ha anunciado hoy la publicación de "New Work, New World 2026", que ofrece un nuevo análisis sobre cómo la inteligencia artificial (IA) afectará al trabajo y al empleo. Basándose en el informe original publicado en 2024, la nueva investigación revela que la IA está transformando la fuerza laboral más rápidamente de lo que se había informado anteriormente: ahora es capaz de gestionar $4,5 billones de dólares en tareas laborales en Estados Unidos y podría afectar al 93% de los puestos de trabajo actuales. Sin embargo, el informe también subraya que la IA no es una solución universal para aumentar la productividad laboral: la participación humana y las operaciones adaptables siguen siendo fundamentales para aprovechar todo el potencial de valor de la IA.

Una nueva investigación de Cognizant revela que la IA está cambiando la fuerza laboral más rápidamente de lo que se había informado anteriormente, aunque los seres humanos siguen siendo esenciales.

El análisis de Cognizant para New Work, New World 2026 se basa en una reevaluación de 18.000 tareas y 1.000 puestos de trabajo de la base de datos laboral O*NET, centrándose en cómo la IA podría ayudar o automatizar los puestos de trabajo y las tareas. En concreto, el nuevo estudio señala una aceleración en el ritmo de cambio de las "puntuaciones de exposición" —el grado en que un trabajo puede ser asistido o automatizado por la IA— y destaca cómo esos cambios evolutivos pueden influir en el éxito laboral y empresarial.

"Estamos observando un importante flujo de capital hacia la IA y la rápida adopción de estas tecnologías está transformando el lugar de trabajo", afirma Ravi Kumar S, director ejecutivo de Cognizant. "Nuestra investigación muestra que las empresas podrían liberar hoy $4,5 billones de dólares en productividad laboral. Sin embargo, convertir esa inversión en resultados significativos requiere algo más que el simple poder de la tecnología. Las empresas también deben integrar la inteligencia contextual, crear sistemas flexibles que puedan absorber nuevas capacidades de IA y priorizar el aprendizaje y el desarrollo humanos junto con los avances tecnológicos. Las empresas que se centren en estos aspectos esenciales descubrirán el verdadero valor de la IA".

Kumar continúa: "La capacitación humana se convierte en el puente a través del cual el gasto actual en IA se traduce en resultados tangibles para el futuro". La promesa de la IA se materializa cuando empoderamos a nuestra fuerza laboral con fluidez digital, adaptabilidad y aprendizaje continuo, al tiempo que nos aseguramos de que las soluciones de IA estén profundamente contextualizadas para los desafíos empresariales únicos. Como resultado, surgirán nuevos puestos de trabajo para aprovechar esta oportunidad".

El informe "New Work, New World 2026" de Cognizant reafirma que el conocimiento y el criterio humanos siguen siendo esenciales para aprovechar todo el potencial de la IA. Destaca que gran parte del potencial valor de la IA permanece sin explotar sin el poder de la inteligencia y la participación humanas. Todavía queda mucho trabajo por hacer por manos humanas en tareas laborales en las que la IA nunca podrá ayudar, y mucho menos automatizar. El potencial de la IA reside en capacitar a los trabajadores y liberarlos para que puedan dedicarse a tareas de mayor complejidad, como la agilidad creativa, el pensamiento innovador y las ideas novedosas que pueden transformar las operaciones empresariales.

Otros aspectos destacados de las conclusiones del informe incluyen:

La IA está transformando la fuerza laboral mucho más rápido de lo previsto: El informe revela que la puntuación media de exposición en todos los puestos de trabajo es hoy del 39%, lo que supone un 30% más de lo que se había previsto inicialmente para 2032. Esto significa que la IA podrá ayudar o automatizar más tareas antes de lo previsto inicialmente. Estas puntuaciones de exposición también están aumentando ahora un 9% anual, en comparación con el 2% de la investigación inicial. Algunos cambios notables en las puntuaciones de exposición entre los distintos puestos de trabajo incluyen el ámbito legal (del 9% al 63%), la educación (del 11% al 49%), los profesionales sanitarios (del 10% al 39%) y los puestos de alta dirección, incluido el de director ejecutivo (del 25% al 60%).

El trabajo intelectual no está desapareciendo, ni el trabajo manual está completamente aislado: El impacto de la IA está evolucionando en todos los sectores. Los puestos relacionados con la informática y las matemáticas, que antes se consideraban muy expuestos a la IA, ya no encabezan la clasificación del informe en cuanto a exposición, lo que indica que los rápidos avances en IA pueden haber alcanzado sus límites en algunas áreas del trabajo intelectual. Mientras tanto, la investigación revela que la IA podría tener un impacto significativo en los trabajos manuales a un ritmo más rápido de lo que se pensaba anteriormente. Por ejemplo, la puntuación de exposición para el transporte aumentó del 6% al 25% y en la construcción pasó del 4% al 12%.

Así las cosas, la IA puede generar hoy en día 4,5 billones de dólares en productividad laboral en una amplia variedad de funciones: Gracias al aumento de la automatización, la IA tiene el potencial de aportar un valor significativo a las empresas y a la economía actual. Según el nuevo informe, cada vez son menos las tareas que no se ven afectadas por la automatización. El porcentaje de tareas que no pueden automatizarse mediante IA se ha desplomado, pasando de una media del 57% en todas las tareas en 2023 al 32% hoy.

En simultáneo, aprovechar todo el valor de la IA en el ámbito laboral no es una estrategia única válida para todos los casos: El informe reveló que la IA es incapaz de automatizar más del 40% de las tareas de gestión, operaciones comerciales y financieras y tareas administrativas, lo que pone de manifiesto una realidad fundamental: la IA por sí sola no puede sustituir por completo a los seres humanos, y la experiencia y la colaboración humanas siguen siendo indispensables. Para aprovechar los $4,5 billones de dólares en productividad laboral, las empresas deben crear modelos operativos flexibles que puedan adaptarse a las nuevas y cambiantes capacidades de la IA. También deben considerar el aprendizaje de la fuerza laboral como un mecanismo de respuesta rápida para que los empleados puedan mantenerse al día con los cambios y aprovechar eficazmente la IA para lograr un crecimiento significativo.

Para leer el informe completo, visite el sitio web aquí.

