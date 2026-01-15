L'IA a la capacité de générer aujourd'hui 4,5 billions de dollars de productivité du travail aux États-Unis, révèle le dernier rapport de Cognizant intitulé « New Work, New World 2026 »

L'étude de Cognizant montre que l'IA s'accélère plus vite que prévu, 93 % des emplois étant potentiellement concernés aujourd'hui.

Les résultats soulignent également les limites de l'impact de l'IA, les compétences et le jugement humains jouant un rôle essentiel dans la manière dont les organisations optimisent sa valeur

TEANECK, New Jersey, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant a annoncé aujourd'hui la publication de « New Work, New World 2026 » (Nouveau travail, nouveau monde 2026), un nouveau rapport qui analyse l'impact de l'intelligence artificielle (IA) sur le travail et les emplois. S'appuyant sur la publication en 2024 du rapport original, la nouvelle étude révèle que l'IA impacte la main-d'œuvre plus rapidement qu'anticipé : l'IA est désormais capable de gérer 4,5 billions de dollars de tâches aux États-Unis et d'avoir un impact sur 93 % des emplois actuels. Toutefois, le rapport souligne également que l'IA n'est pas une solution universelle pour améliorer la productivité du travail : l'implication humaine et l'adaptabilité des opérations restent essentielles pour exploiter pleinement son potentiel.

L'analyse de Cognizant pour New Work, New World 2026 est basée sur une nouvelle évaluation de 18 000 tâches et 1 000 emplois dans la base de données O*NET, en mettant l'accent sur la façon dont les emplois et les tâches pourraient être assistés ou automatisés par l'IA. Plus précisément, la nouvelle étude met en évidence l'accélération du rythme des changements dans les « scores d'exposition » - le degré selon lequel un travail peut être assisté ou automatisé par l'IA - et met en évidence la manière dont ces évolutions peuvent influencer la réussite de la main d'œuvre et des entreprises.

« Nous constatons un afflux important de capitaux dans l'IA, et l'adoption rapide de ces technologies est en train de transformer le lieu de travail », déclare Ravi Kumar S, PDG de Cognizant. « Nos recherches indiquent que les entreprises pourraient générer 4,5 billions de dollars en productivité du travail dès aujourd'hui. Cependant, pour transformer cet investissement en résultats significatifs, il faut plus que de la puissance technologique brute. Les entreprises doivent également intégrer l'intelligence contextuelle, construire des systèmes flexibles capables d'absorber les nouvelles capacités de l'IA et donner la priorité à l'apprentissage et au développement humain parallèlement aux progrès technologiques. Les entreprises qui se concentrent sur ces éléments essentiels concrétiseront la véritable valeur de l'IA. »

M. Kumar poursuit : « Les compétences humaines deviennent le lien grâce auquel les dépenses d'IA d'aujourd'hui se traduisent par les résultats tangibles de demain. Les promesses de l'IA deviennent des réalités lorsque nous donnons à notre personnel les moyens de maîtriser le numérique, de s'adapter et d'apprendre en continu, tout en veillant à ce que les solutions d'IA soient profondément contextualisées en fonction des défis uniques de l'entreprise. En conséquence, de nouveaux rôles professionnels apparaîtront pour exploiter cette opportunité. »

Le rapport « New Work, New World 2026 » de Cognizant réaffirme que les connaissances et le jugement humains restent centraux pour l'exploitation de tout le potentiel de l'IA. Il souligne qu'une grande partie du potentiel de l'IA reste inexploitée sans la puissance de l'intelligence et de l'implication humaines. La part de l'intervention humaine reste encore très importante dans des tâches professionnelles que l'IA ne pourra jamais aider à accomplir et encore moins automatiser. Le potentiel de l'IA peut être réalisé si les travailleurs sont formés pour leur donner le temps et les moyens pour une réflexion approfondie, une agilité créative, une pensée nouvelle et des idées inédites susceptibles de transformer les activités des entreprises.

Les autres points saillants des conclusions du rapport incluent :

L'IA impacte la main-d'œuvre beaucoup plus rapidement que prévu : le rapport indique que le taux d'exposition moyen pour l'ensemble des emplois est de 39 % aujourd'hui, soit 30 % de plus que les prévisions initiales pour 2032. Cela signifie que plus de tâches peuvent être assistées ou automatisées par l'IA, plus tôt que prévu. Ces scores d'exposition augmentent également de 9 % par an, contre 2 % dans la recherche initiale. Parmi les changements notables dans les scores d'exposition, on peut citer les professions juridiques (de 9 à 63 %), l'enseignement (de 11 à 49 %), les professionnels de la santé (de 10 à 39 %) et les postes de direction, y compris les PDG (de 25 à 60 %).

le rapport indique que le taux d'exposition moyen pour l'ensemble des emplois est de 39 % aujourd'hui, soit 30 % de plus que les prévisions initiales pour 2032. Cela signifie que plus de tâches peuvent être assistées ou automatisées par l'IA, plus tôt que prévu. Ces scores d'exposition augmentent également de 9 % par an, contre 2 % dans la recherche initiale. Parmi les changements notables dans les scores d'exposition, on peut citer les professions juridiques (de 9 à 63 %), l'enseignement (de 11 à 49 %), les professionnels de la santé (de 10 à 39 %) et les postes de direction, y compris les PDG (de 25 à 60 %). Le travail de connaissance ne disparaît pas et le travail manuel n'est pas complètement isolé : l'impact de l'IA évolue dans tous les secteurs. Les fonctions liées à l'informatique et aux mathématiques, autrefois considérées comme très exposées à l'IA, ne figurent plus en tête des scores d'exposition du rapport, ce qui indique que les progrès rapides de l'IA ont peut-être leurs limites dans certains domaines de travail liés à la connaissance. Par ailleurs, l'étude révèle que l'IA pourrait avoir un impact considérable sur les emplois manuels à un rythme plus rapide que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Par exemple, le score d'exposition dans le secteur des transports est passé de 6 à 25 %, et de 4 à 12 % dans celui de la construction.

l'impact de l'IA évolue dans tous les secteurs. Les fonctions liées à l'informatique et aux mathématiques, autrefois considérées comme très exposées à l'IA, ne figurent plus en tête des scores d'exposition du rapport, ce qui indique que les progrès rapides de l'IA ont peut-être leurs limites dans certains domaines de travail liés à la connaissance. Par ailleurs, l'étude révèle que l'IA pourrait avoir un impact considérable sur les emplois manuels à un rythme plus rapide que ce que l'on pensait jusqu'à présent. Par exemple, le score d'exposition dans le secteur des transports est passé de 6 à 25 %, et de 4 à 12 % dans celui de la construction. Au total, l'IA peut générer 4,5 billions de dollars de productivité du travail aujourd'hui dans un large éventail de fonctions : grâce à une automatisation accrue, l'IA a le potentiel d'apporter maintenant une valeur significative aux entreprises et à l'économie. Selon le nouveau rapport, de moins en moins de tâches sont insensibles à l'automatisation. Le pourcentage de tâches non automatisables par l'IA a chuté, passant de 57 % en moyenne pour l'ensemble des tâches en 2023 à 32 % aujourd'hui.

grâce à une automatisation accrue, l'IA a le potentiel d'apporter maintenant une valeur significative aux entreprises et à l'économie. Selon le nouveau rapport, de moins en moins de tâches sont insensibles à l'automatisation. Le pourcentage de tâches non automatisables par l'IA a chuté, passant de 57 % en moyenne pour l'ensemble des tâches en 2023 à 32 % aujourd'hui. Simultanément, la réalisation de la pleine valeur de l'IA à partir de la main-d'œuvre n'est pas une stratégie unique : le rapport révèle que l'IA n'est pas en mesure d'automatiser plus de 40 % des tâches de gestion, d'opérations commerciales/financières et administratives, ce qui témoigne d'une réalité critique : l'IA ne peut pas remplacer totalement les humains, et l'expertise et la collaboration humaines restent indispensables. Pour exploiter les 4,5 billions de dollards de productivité du travail, les entreprises doivent créer des modèles opérationnels flexibles capables de s'adapter aux capacités nouvelles et évolutives de l'IA. Elles doivent également considérer l'apprentissage de la main-d'œuvre comme un mécanisme de réponse rapide afin que les employés puissent continuellement suivre le rythme du changement et tirer efficacement parti de l'IA pour garantir une croissance significative.

Pour lire le rapport complet, consultez le site web ici.

