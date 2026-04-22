A icônica marca britânica Laura Ashley lança quatro fragrâncias inspiradas em estampas de arquivo

LONDRES, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Icônica marca britânica Laura Ashley fez uma parceria com a empresa de fragrâncias Nirvana Brands para lançar uma nova Coleção Parfum com quatro fragrâncias que prestam homenagem ao interior britânico.

Cada perfume é inspirado em uma estampa do arquivo de Laura Ashley, traduzindo a linguagem visual distinta da marca em fragrância. Desenvolvida em estreita colaboração com a Nirvana Brands, a coleção captura o romance, a feminilidade e a elegância atemporal sinônimo de Laura Ashley, aproveitando a beleza e a calma do campo britânico.

Laura Ashley Parfum Collection Laura Ashley Parfum Floral Fancy Laura Ashley Parfum Joy of Primrose

Feita no país de origem da marca, o País de Gales, a coleção reflete uma colaboração de prestígio com a mundialmente famosa casa francesa de fragrâncias Robertet e os aclamados perfumistas Clément Marx e Romain Almairac. A linha inclui Serene Meadows, Floral Fancy, Joy of Primrose e Wild Woodland, cada uma trabalhada com uma mistura de matérias-primas naturais e ingredientes de alta qualidade.

Este lançamento global marca um passo significativo na evolução do estilo de vida da marca, oferecendo aos clientes uma maneira mais imersiva de experimentar Laura Ashley no dia a dia.

"Esta coleção marca um retorno significativo para Laura Ashley à fragrância fina, traduzindo nossas estampas icônicas e herança em uma nova dimensão sensorial. A fragrância nos permite ir além do que você vê e entrar no que você sente, oferecendo uma maneira mais íntima e imersiva de experimentar a marca." — Rachel Terrace, Diretora Comercial e de Crescimento da Marquee Brands, empresa global de gestão de marcas e proprietária de Laura Ashley.

"Laura Ashley é reconhecida como uma marca britânica por excelência, sustentada pela excelência em design. Suas estampas são instantaneamente reconhecíveis e queríamos dar vida a elas, criando fragrâncias elevadas que o transportam para diferentes locais; sem esforço, permitindo que os usuários sintam liberdade por meio do perfume." - Cecile Budge, diretora de operações da Nirvana Brands.

A Laura Ashley Parfum Collection já está disponível por £ 89 (100 ml) em next.co.uk e lauraashleybeauty.com com expansão global de varejo planejada para 2026.

NOTAS PARA O EDITOR

SOBRE LAURA ASHLEY

Fundada em Londres em 1953, Laura Ashley é uma das marcas de casa, moda e estilo de vida mais amadas do mundo, conhecida por suas estampas atemporais e designs icônicos. A marca tradicional tornou-se sinônimo de estilo britânico por excelência, oferecendo roupas e acessórios femininos e infantis, têxteis-lar, móveis, decoração e experiências de hospitalidade. Com uma estética de design distinta, a marca é celebrada por suas estampas florais exclusivas, qualidade renomada e expressão do romance moderno. Laura Ashley faz parte do portfólio da Marquee Brands. A Marquee Brands é uma das principais aceleradoras de marcas globais e proprietária de marcas líderes de consumo em três verticais distintas: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle e Active & Outdoor. Para obter informações adicionais, acesse lauraashley.com

SOBRE AS MARCAS NIRVANA

A Nirvana Brands Limited é uma especialista líder na categoria de fragrâncias e construtora de marcas com fortes capacidades e recursos em nível global. A missão da Nirvana Brands é se tornar a principal e confiável proprietária da marca, licenciada e distribuidora parceira da Beauty. Eles estão impulsionando o crescimento da marca em todo o mundo por meio de sua organização, capacidades e rede globais, dando-lhe uma vantagem competitiva real para oferecer um crescimento sustentável e de longo prazo da marca. O portfólio atual de marcas inclui: Subversive Scents dos Rolling Stones, Laura Ashley, Sarah Jessica Parker, Guy Laroche, Paloma Picasso.

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FONTE Nirvana Brands