영국 대표 브랜드 로라 애슐리, 아카이브 프린트에서 영감 받은 향수 4종 출시

런던, 2026년 4월 22일 /PRNewswire/ -- 영국을 대표하는 브랜드 로라 애슐리(Laura Ashley)가 향수 전문 기업 너바나 브랜즈(Nirvana Brands)와 협력해 영국 시골 감성을 자아내는 향수 4종으로 된 새 퍼퓸 컬렉션(Parfum Collection)을 출시했다.

각 향은 로라 애슐리 아카이브에 보관된 프린트에서 영감을 받아 브랜드의 독창적인 시각 언어로 구현한 것이다. 너바나 브랜즈와 긴밀히 협업해 개발된 제품으로 영국 시골의 아름다움과 평온함에서 착안해 로라 애슐리하면 떠오르는 낭만과 여성성, 시대를 초월한 우아함을 담아냈다.

Laura Ashley Parfum Collection Laura Ashley Parfum Floral Fancy Laura Ashley Parfum Joy of Primrose

이번 컬렉션은 브랜드의 본고장인 웨일스에서 생산되었으며 세계적으로 명성 높은 프랑스 향수 하우스 로베르테(Robertet), 저명한 조향사 클레망 마르크스(Clément Marx), 로맹 알메이라크(Romain Almairac)가 힘을 합쳐 만들어낸 결과물이다. 제품은 Serene Meadows, Floral Fancy, Joy of Primrose, Wild Woodland로, 각각 천연 원료와 고품질 성분을 조합한 것이 특징이다.

이번 글로벌 출시는 브랜드의 라이프스타일 변신에 힘을 더해 주는 중요한 사건으로 고객들은 일상 속에서 로라 애슐리를 더 몰입감 있게 경험할 수 있게 됐다.

로라 애슐리의 글로벌 브랜드 매니지먼트사이자 모기업인 마키 브랜즈(Marquee Brands)의 레이철 테라스(Rachel Terrace) 최고영업성장책임자는 "이번 컬렉션은 로라 애슐리가 고급 향수 분야로 제대로 돌아왔음을 알리는 신호탄으로 브랜드의 상징적인 프린트와 유산을 색다른 감각으로 구현해 낸 것이다. 향수는 눈으로 보는 경험을 넘어 감정으로 느끼는 경험으로 사람들을 데려 간다. 또 브랜드를 더욱 친밀하고 몰입감 있게 체험해 볼 기회가 되기도 한다"고 말했다.

세실 버지(Cecile Budge) 너바나 브랜즈 최고운영책임자는 "로라 애슐리는 디자인 완성도를 기반으로 한 전형적인 영국 브랜드로 널리 알려져 있습니다. 로라 애슐리의 프린트는 한눈에 알아볼 수 있을 정도로 상징적이며, 당사는 이를 생생하게 구현해 서로 다른 장소로 이끄는 고급 향수를 만들고자 했다. 사용자는 향을 통해 자연스럽게 자유로움을 느낄 수 있다"고 말했다.

로라 애슐리 퍼퓸 컬렉션은 현재 next.co.uk와 lauraashleybeauty.com에서 89파운드(100ml)에 구매할 수 있으며, 2026년 내내 동안 전 세계 소매 유통망으로 확대될 예정이다.

편집자 주

로라 애슐리 소개

로라 애슐리는 1953년 런던에서 설립돼 시대를 초월한 프린트와 아이코닉한 디자인으로 잘 알려진 세계적인 홈, 패션 및 라이프스타일 브랜드다. 전형적인 영국 스타일의 대명사로 통하는 헤리티지 브랜드로 여성 및 아동 의류와 액세서리, 홈 텍스타일, 가구, 장식 제품, 호스피탤리티 경험이 특징이다. 독창적인 디자인 미학을 바탕으로, 브랜드의 시그니처 플로럴 프린트와 뛰어난 품질, 현대적 로맨스를 표현하는 감각으로 찬사를 받고 있다. 로라 애슐리는 마키 브랜즈 포트폴리오 소속이다. 마키 브랜즈는 홈 & 컬리너리, 패션 & 라이프스타일, 액티브 & 아웃도어라는 3대 부문에서 일류 소비자 브랜드를 보유한 세계적인 브랜드 액셀러레이터다. 자세한 정보는 lauraashley.com에서 확인할 수 있다.

너바나 브랜즈 소개

너바나 브랜즈는 글로벌 수준에서 강력한 역량과 자원을 자랑하는 일류 향수 카테고리 전문 기업이자 브랜드 빌더다. 너바나 브랜즈의 사명은 뷰티 분야에서 선도적이고 신뢰받는 브랜드 오너, 라이선시, 유통 파트너가 되는 것이다. 글로벌 조직과 역량, 네트워크를 통해 전 세계 브랜드 성장을 이끌고 있으며, 이를 토대로 브랜드가 지속 가능하고 장기적으로 성장하도록 실질적 경쟁우위를 제공한다. 현재 브랜드 포트폴리오 구성은 The Rolling Stones의 Subversive Scents, Laura Ashley, Sarah Jessica Parker, Guy Laroche, Paloma Picasso 등이다.

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SOURCE Nirvana Brands