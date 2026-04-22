La emblemática marca británica Laura Ashley lanza cuatro fragancias inspiradas en estampados de archivo

LONDRES, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La icónica marca británica Laura Ashley se ha asociado con la empresa de fragancias Nirvana Brands para lanzar una nueva colección de perfumes con cuatro fragancias que rinden homenaje a la campiña británica.

Laura Ashley Parfum Collection Laura Ashley Parfum Floral Fancy Laura Ashley Parfum Joy of Primrose

Cada fragancia se inspira en un estampado del archivo de Laura Ashley, traduciendo el distintivo lenguaje visual de la marca al mundo del perfume. Desarrollada en estrecha colaboración con Nirvana Brands, la colección captura el romanticismo, la feminidad y la elegancia atemporal que caracterizan a Laura Ashley, inspirándose en la belleza y la serenidad de la campiña británica.

Elaborada en Gales, país de origen de la marca, la colección es fruto de una prestigiosa colaboración con la reconocida casa de fragancias francesa Robertet y los aclamados perfumistas Clément Marx y Romain Almairac. La línea incluye Serene Meadows, Floral Fancy, Joy of Primrose y Wild Woodland, cada una elaborada con una mezcla de materias primas naturales e ingredientes de alta calidad.

Este lanzamiento global marca un hito importante en la evolución del estilo de vida de la marca, ofreciendo a los clientes una forma más inmersiva de experimentar Laura Ashley en su día a día.

"Esta colección marca un significativo regreso de Laura Ashley a la perfumería de alta gama, traduciendo nuestros icónicos estampados y legado a una nueva dimensión sensorial. La fragancia nos permite ir más allá de lo visual y adentrarnos en lo sensorial, ofreciendo una experiencia más íntima e inmersiva de la marca", destacó Rachel Terrace, directora comercial y de crecimiento de Marquee Brands, la empresa global de gestión de marcas y propietaria de Laura Ashley.

"Laura Ashley es reconocida como una marca británica por excelencia, basada en la excelencia del diseño. Sus estampados son inconfundibles y quisimos darles vida, creando fragancias sofisticadas que te transportan a diferentes lugares, permitiendo a quienes las usan sentir libertad a través del aroma", indicó Cecile Budge, directora de operaciones de Nirvana Brands.

La Colección de Perfumes Laura Ashley ya está disponible por 89 libras (100 ml) en next.co.uk y lauraashleybeauty.com, con planes de expansión global en el sector minorista a lo largo del año 2026.

NOTAS PARA LOS REDACTORES

ACERCA DE LAURA ASHLEY

Fundada en Londres en 1953, Laura Ashley es una de las marcas de hogar, moda y estilo de vida más apreciadas del mundo, conocida por sus estampados atemporales y diseños icónicos. Esta marca tradicional se ha convertido en sinónimo del estilo británico por excelencia, ofreciendo ropa y accesorios para mujer y niños, textiles para el hogar, muebles, decoración y experiencias de hostelería. Con una estética de diseño distintiva, la marca es reconocida por sus característicos estampados florales, su reconocida calidad y su expresión de romanticismo moderno. Laura Ashley forma parte de la cartera de Marquee Brands. Marquee Brands es una aceleradora de marcas global líder y propietaria de marcas de consumo líderes en tres sectores distintos: Hogar y Gastronomía, Moda y Estilo de Vida, y Deportes y Aire Libre. Para obtener más información, visite la página web lauraashley.com.

ACERCA DE NIRVANA BRANDS

Nirvana Brands Limited es una empresa líder en la categoría de fragancias y en la creación de marcas, con sólidas capacidades y recursos a nivel global. La misión de Nirvana Brands es convertirse en el propietario, licenciatario y distribuidor de marcas líder y de confianza en el sector de la belleza. Impulsan el crecimiento de las marcas a nivel mundial a través de su organización, capacidades y red globales, lo que les otorga una verdadera ventaja competitiva para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Su cartera actual de marcas incluye: Subversive Scents by The Rolling Stones, Laura Ashley, Sarah Jessica Parker, Guy Laroche y Paloma Picasso.