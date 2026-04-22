英國經典品牌 Laura Ashley 推出四款香水，靈感源自典藏印花

倫敦2026年4月22日 /美通社/ -- 英國經典品牌 Laura Ashley 聯乘香水公司 Nirvana Brands，推出全新香水系列，四款香氛頌揚英國鄉郊之美。

每縷香氣皆源於 Laura Ashley 典藏印花，將品牌的獨特視覺語言，化作芬芳詩篇。 此系列與 Nirvana Brands 緊密合作開發，盡顯 Laura Ashley 向來體現的浪漫、溫婉及恒久優雅，流露英國鄉郊的秀美寧靜。

Laura Ashley Parfum Collection Laura Ashley Parfum Floral Fancy Laura Ashley Parfum Joy of Primrose

系列臻品在品牌原產地威爾斯生產，彰顯與全球知名的法國香水公司 Robertet，以及著名調香師 Clément Marx 和 Romain Almairac 的尊貴合作。 此系列包括 Serene Meadows、Floral Fancy、Joy of Primrose 和 Wild Woodland，每款都由天然原料及優質成分調配而成。

此全球發佈象徵品牌生活美學進程中的重要一步，讓客戶更加沉醉於體驗當中，將 Laura Ashley 融入日常生活。

「此系列標誌著 Laura Ashley 回歸高級香氛世界的動人時刻，將標誌印花及品牌傳承，昇華至嶄新感官境界。 香氣讓我們超越所見，直達所感，更加深入沉浸於品牌精髓。」 — Rachel Terrace，全球品牌管理公司兼 Laura Ashley 擁有者 Marquee Brands 商務與增長總監。

「Laura Ashley 獲譽為典型的英國品牌，以卓越設計為基石。 印花設計鮮明易辨，我們渴望為其賦予生命，調製出能引領遊歷不同境地的雅緻香氣，讓人透過芬芳感受自在。」 — Cecile Budge，Nirvana Brands 營運總監。

Laura Ashley 香水系列現已於 next.co.uk 和 lauraashleybeauty.com 發售，售價為 89 英鎊（100 毫升），並計劃在 2026 年內拓展至全球零售市場。

編輯備註

關於 LAURA ASHLEY

Laura Ashley 於 1953 年創立於倫敦，是全球極受歡迎的家居、時尚與生活品牌，憑藉不朽印花及標誌性設計享譽全球。 品牌擁有悠久歷史，已成為經典英倫風格的象徵，產品涵蓋女裝與童裝、配飾、家居布藝、家具、裝飾及款待體驗。 品牌擁有別樹一格的設計美學，以特色花卉圖案、卓越品質及現代浪漫的演繹而備受讚譽。 Laura Ashley 隸屬於 Marquee Brands 品牌組合。 Marquee Brands 作為卓越的全球品牌推手，坐擁三大領域的頂尖消費品牌：家居與烹飪、時尚與生活，以及運動與戶外。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 lauraashley.com

關於 NIRVANA BRANDS

Nirvana Brands Limited 是香水領域的頂尖專家及品牌建設企業，在全球具備雄厚實力及資源。 Nirvana Brands 的願景，是成為美容界首屈一指、備受信賴的品牌擁有方、授權商及分銷夥伴。 他們運用環球組織、卓越實力及廣闊網絡，推動品牌全球成長，賦予真正的競爭優勢，以達成可持續的長遠品牌增長。 現有品牌組合包括：Subversive Scents by The Rolling Stones、Laura Ashley、Sarah Jessica Parker、Guy Laroche、Paloma Picasso。

SOURCE Nirvana Brands