英国を代表するLaura Ashley、アーカイブプリント着想のフレグランス4種を発売

ロンドン, 2026年4月22日 /PRNewswire/ -- 英国を代表するLaura Ashleyは、フレグランス企業Nirvana Brandsと提携し、英国の田園風景に着想を得た4種の香りをそろえた新たなLaura Ashley Parfumコレクションを発売しました。

各香りはLaura Ashleyのアーカイブプリントをイメージしたもので、ブランド独自の視覚的な世界観を香りで表現しています。Nirvana Brandsとの協力のもと開発された本コレクションは、英国の田園風景の美しさと穏やかさに着想を得ながら、Laura Ashleyならではのロマンス、女性らしさ、そして時代を超えたエレガンスを表現しています。

Laura Ashley Parfum Collection Laura Ashley Parfum Floral Fancy Laura Ashley Parfum Joy of Primrose

ブランドの故郷であるウェールズで製造される本コレクションは、世界的に名高いフランスのフレグランスハウスRobertetと、高い評価を受ける調香師Clément MarxおよびRomain Almairacとの共同開発により誕生しました。ラインアップにはSerene Meadows、Floral Fancy、Joy of Primrose、Wild Woodlandの4種があり、いずれも天然原料と高品質な成分をブレンドして仕上げられています。

今回のグローバル発売は、Laura Ashleyがライフスタイルブランドとして進化していくうえで重要な一歩であり、お客様には日常の中でLaura Ashleyの世界観を、日常の中でこれまで以上に身近に感じていただけます。

「このコレクションは、Laura Ashleyにとってファインフレグランス分野への意義深い復帰を示すものであり、ブランドを象徴するプリントとヘリテージを新たな感覚の次元へと昇華するものです。フレグランスは、視覚で捉える世界を超えて感覚に訴えかけるものであり、ブランドをより親密かつ没入感をもって体験していただく新たな方法を提供します」とMarquee Brandsの最高商務・成長責任者であり、Laura Ashleyのオーナー企業を代表するRachel Terraceは述べています。

「Laura Ashleyは、卓越したデザイン性に支えられた英国らしさを体現するブランドとして広く知られています。同ブランドのプリントはひと目でそれと分かるほど印象的で、私たちはその魅力を香りとして生き生きと表現したいと考えました。さまざまな場所へと誘う洗練されたフレグランスを創り上げることで、使う方に香りを通じた自由を自然に感じていただけます」とNirvana Brandsの最高執行責任者Cecile Budgeは述べています。

Laura Ashley Parfum Collectionは現在、next.co.ukおよびlauraashleybeauty.comにて100ml入り89ポンドで販売中です。なお、2026年を通じて世界各地での販路拡大も予定されています。

編集者向け注記

Laura Ashleyについて

1953年にロンドンで創業したLaura Ashleyは、時代を超えて愛されるプリントと象徴的なデザインで知られる、世界で広く愛されているホーム、ファッション、ライフスタイルブランドの一つです。このヘリテージブランドは、英国らしさを体現するブランドとして広く知られており、婦人服、子ども服、アクセサリー、ホームテキスタイル、家具、インテリア、さらにはホスピタリティ体験まで幅広く展開しています。独自のデザイン美学を持つ同ブランドは、シグネチャーであるフローラルプリント、確かな品質、そしてモダンなロマンスを表現する世界観で高く評価されています。Laura Ashleyは、Marquee Brandsが展開するブランドの一つです。Marquee Brandsは、世界有数のグローバル・ブランドアクセラレーターであり、ホーム＆キュリナリー、ファッション＆ライフスタイル、アクティブ＆アウトドアの3つの主要分野にわたって有力なコンシューマーブランドを展開しています。詳細は、lauraashley.comをご覧ください。

Nirvana Brandsについて

Nirvana Brands Limitedは、フレグランス分野における専門性を備え、グローバル規模の能力とリソースを背景にブランドを育成するリーディングカンパニーです。Nirvana Brandsの使命は、ビューティ分野において、リーディングブランドオーナー、ライセンシー、そしてディストリビューションパートナーとして信頼される存在になることです。同社は、グローバルな組織体制、能力、ネットワークを通じて世界的なブランド成長を推進しており、持続可能で長期的なブランド成長を実現するための確かな競争優位性を備えています。現在のブランドポートフォリオには、Subversive Scents by The Rolling Stones、Laura Ashley、Sarah Jessica Parker、Guy Laroche、Paloma Picassoが含まれています。

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SOURCE Nirvana Brands