La icónica marca británica Laura Ashley lanza cuatro fragancias inspiradas en estampados de archivo
Noticias proporcionadas porNirvana Brands
22 abr, 2026, 07:30 GMT
LONDRES, 22 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La icónica marca británica Laura Ashley se ha asociado con la compañía de fragancias Nirvana Brands para lanzar una nueva colección de perfumes con cuatro fragancias que rinden homenaje al campo británico.
Cada fragancia está inspirada en una impresión del archivo de Laura Ashley, que traduce el lenguaje visual distintivo de la marca en fragancia. Desarrollada en estrecha colaboración con Nirvana Brands, la colección captura el romance, la feminidad y la elegancia atemporal sinónimo de Laura Ashley, aprovechando la belleza y la calma del campo británico.
Hecha en el país de origen de la marca, Gales, la colección refleja una prestigiosa colaboración con la casa de fragancias francesa de renombre mundial Robertet y los aclamados perfumistas Clément Marx y Romain Almairac. La línea incluye Serene Meadows, Floral Fancy, Joy of Primrose y Wild Woodland, cada una elaborada con una mezcla de materias primas naturales e ingredientes de alta calidad.
Este lanzamiento global marca un paso importante en la evolución del estilo de vida de la marca, ofreciendo a los clientes una forma más inmersiva de experimentar a Laura Ashley en la vida cotidiana.
"Esta colección marca un regreso significativo para Laura Ashley a la fragancia fina, traduciendo nuestros estampados y herencia icónicos en una nueva dimensión sensorial. La fragancia nos permite ir más allá de lo que ves y adentrarnos en lo que sientes, ofreciendo una forma más íntima e inmersiva de experimentar la marca ". — Rachel Terrace, directora comercial y de crecimiento de Marquee Brands, la empresa global de gestión de marcas y propietaria de Laura Ashley.
"Laura Ashley es reconocida como una marca británica por excelencia, respaldada por la excelencia en el diseño. Sus estampados son reconocibles al instante y queríamos darles vida, creando fragancias elevadas que te transporten a diferentes lugares; permitiendo a los usuarios sentir la libertad sin esfuerzo a través del aroma ". - Cecile Budge, directora de operaciones de Nirvana Brands.
Laura Ashley Parfum Collection ya está disponible por £ 89 (100 ml) en next.co.uk y lauraashleybeauty.com con expansión minorista global planificada a lo largo de 2026.
NOTAS PARA EL EDITOR
ACERCA DE LAURA ASHLEY
Establecida en Londres en 1953, Laura Ashley es una de las marcas de hogar, moda y estilo de vida más queridas del mundo, conocida por sus estampados atemporales y diseños icónicos. La marca Heritage se ha convertido en sinónimo del estilo británico por excelencia, que ofrece ropa y accesorios para mujeres y niños, textiles para el hogar, muebles, decoración y experiencias de hospitalidad. Con una estética de diseño distintiva, la marca es famosa por sus estampados florales característicos, su reconocida calidad y su expresión de romance moderno. Laura Ashley forma parte del portafolio de Marquee Brands. Marquee Brands es una aceleradora de marcas mundial de primer nivel y propietaria de marcas de consumo líderes en tres verticales distintas: Home & Culinary, Fashion & Lifestyle y Active & Outdoor. Para más información, visite lauraashley.com
ACERCA DE LAS MARCAS DE NIRVANA
Nirvana Brands Limited es un experto líder en la categoría de fragancias y creador de marcas con sólidas capacidades y recursos a nivel mundial. La misión de Nirvana Brands es convertirse en el propietario, licenciatario y distribuidor líder y de confianza de Beauty. Están impulsando el crecimiento de la marca en todo el mundo a través de su organización, capacidades y red global, lo que le da una ventaja competitiva real para ofrecer un crecimiento de marca sostenible a largo plazo. La cartera actual de marcas incluye: Subversive Scents de The Rolling Stones, Laura Ashley, Sarah Jessica Parker, Guy Laroche, Paloma Picasso.
