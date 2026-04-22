La marque britannique emblématique Laura Ashley lance quatre parfums inspirés d'imprimés d'archives

LONDRES, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- La marque britannique emblématique Laura Ashley s'est associée à la société de parfums Nirvana Brands pour lancer une nouvelle collection de parfums comprenant quatre fragrances qui rendent hommage à la campagne britannique.

Laura Ashley Parfum Collection Laura Ashley Parfum Floral Fancy Laura Ashley Parfum Joy of Primrose

Chaque parfum s'inspire d'un imprimé des archives de Laura Ashley, traduisant ainsi le langage visuel distinctif de la marque en parfum. Développée en étroite collaboration avec Nirvana Brands, la collection capture le romantisme, la féminité et l'élégance intemporelle synonymes de Laura Ashley, en s'inspirant de la beauté et du calme de la campagne britannique.

Fabriquée au Pays de Galles, pays d'origine de la marque, la collection est le fruit d'une collaboration prestigieuse avec la maison de parfums française Robertet, de renommée mondiale, et les parfumeurs Clément Marx et Romain Almairac. La ligne comprend Serene Meadows, Floral Fancy, Joy of Primrose et Wild Woodland, chacune élaborée à partir d'un mélange de matières premières naturelles et d'ingrédients de haute qualité.

Ce lancement mondial marque une étape importante dans l'évolution du style de vie de la marque, en offrant aux clients un moyen plus immersif de découvrir Laura Ashley dans la vie de tous les jours.

« Cette collection marque un retour significatif de Laura Ashley dans le domaine de la parfumerie fine, traduisant nos imprimés emblématiques et notre héritage dans une nouvelle dimension sensorielle. Le parfum nous permet d'aller au-delà de ce que l'on voit et d'aller vers ce que l'on ressent, offrant une manière plus intime et immersive de découvrir la marque ». - Rachel Terrace, Chief Commercial & Growth Officer, Marquee Brands, société internationale de gestion de marques et propriétaire de Laura Ashley.

« Laura Ashley est réputée pour être la quintessence de la marque britannique, étayée par l'excellence du design. Leurs imprimés sont immédiatement reconnaissables et nous voulions leur donner vie, en créant des parfums élevés qui vous transportent dans différents endroits, permettant sans effort aux utilisateurs de ressentir la liberté à travers le parfum. » - Cécile Budge, directrice des opérations chez Nirvana Brands.

La collection de parfums Laura Ashley est disponible dès maintenant au prix de 89 £ (100 ml) sur next.co.uk et lauraashleybeauty.com, avec une expansion mondiale de la vente au détail prévue pour 2026.

NOTES AU RÉDACTEUR EN CHEF

À PROPOS DE LAURA ASHLEY

Fondée à Londres en 1953, Laura Ashley est l'une des marques les plus appréciées au monde dans les domaines de la maison, de la mode et du style de vie, connue pour ses imprimés intemporels et ses modèles emblématiques. La marque patrimoniale est devenue synonyme du style britannique par excellence et propose des vêtements et des accessoires pour femmes et enfants, des textiles de maison, des meubles, des objets de décoration et des expériences d'accueil. Avec une esthétique distincte, la marque est célébrée pour ses imprimés floraux caractéristiques, sa qualité réputée et son expression du romantisme moderne. Laura Ashley fait partie du portefeuille Marquee Brands. Marquee Brands est un accélérateur de marque mondial de premier plan et le propriétaire de marques de consommation de premier plan dans trois secteurs verticaux distincts : Maison et gastronomie, Mode et style de vie et Activités et plein air. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site lauraashley.com.

À PROPOS DES NIRVANA BRANDS

Nirvana Brands Limited est un expert de la catégorie des parfums et un créateur de marques de premier plan, doté de capacités et de ressources importantes au niveau mondial. La mission de Nirvana Brands est de devenir le premier propriétaire de marque, licencié et distributeur de confiance dans le domaine de la beauté. Ils stimulent la croissance de la marque au niveau mondial grâce à leur organisation, leurs capacités et leur réseau, ce qui leur confère un véritable avantage concurrentiel pour assurer une croissance durable et à long terme de la marque. Le portefeuille actuel de marques comprend Subversive Scents by The Rolling Stones, Laura Ashley, Sarah Jessica Parker, Guy Laroche, Paloma Picasso.

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