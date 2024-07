A iHerb recebe a Martha Stewart Wellness em seu portfólio global de produtos

IRVINE, Califórnia, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A iHerb, uma das principais varejistas de comércio eletrônico do mundo para vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar, anunciou hoje a adição de três novos suplementos inovadores: Martha Stewart, Marquee Brands e Project #1 Nutrition. A nova linha de suplementos Martha Stewart Wellness – Marine Wellness Collagen, Wellness Greens e Wellness Reds – ajudará a trazer o renomado compromisso de Martha Stewart com o bem-estar e a vitalidade para os clientes da iHerb localizados em mais de 180 países.

Os suplementos Martha Stewart Wellness Greens, Reds e Collagen feitos de ingredientes naturais, de origem sustentável e sem aditivos artificiais estão agora disponíveis para consumidores internacionais via iHerb.

"Como defensores de longa data de um cotidiano saudável, procuramos expandir nossa variedade de produtos para o bem-estar com suplementos direcionados e completos que se encaixam convenientemente na vida agitada das pessoas", disse Thomas Joseph, vice-presidente executivo de culinária da Martha Stewart. "O bem divulgado regime de sucos matinais da Martha e sua contínua influência no setor de bem-estar, que alcançou o grande público com a revista Whole Living, foram fundamentais para nossa decisão. Com tantas pessoas priorizando sua saúde e bem-estar hoje em dia, estamos felizes em fornecer três soluções poderosas, formuladas com precisão e de ótimo sabor para ajudá-los a atingir seus objetivos de bem-estar."

Os novos produtos da Martha Stewart Wellness usam ingredientes totalmente naturais e de origem sustentável e não usam nenhum aditivo artificial. A linha de produtos foi projetada com versatilidade e facilidade de uso, oferecendo suplementos que proporcionam uma série de benefícios e podem ser usados para apoiar um estilo de vida saudável. Os produtos são meticulosamente elaborados para nutrir a saúde e o bem-estar, um ótimo complemento para qualquer jornada de bem-estar.

"Estamos felizes em fazer parceria com a Martha Stewart e a Project #1 Nutrition para oferecer seus produtos de bem-estar cuidadosamente elaborados para clientes em todo o mundo que entendem a importância de viver sua melhor vida em qualquer idade", disse Lindsey Wiefels, vice-presidente sênior de merchandising da iHerb. "Martha Stewart é sinônimo de qualidade, bom gosto e atenção aos detalhes, tornando sua nova linha de bem-estar um produto procurado com enorme apelo internacional."

Os seguintes produtos de bem-estar da Martha Stewart já estão disponíveis no site e aplicativo para celulares da iHerb:

O Martha Stewart Marine Wellness Collagen apoia a produção de colágeno e promove o sono de qualidade com fórmulas avançadas. Os peptídeos de colágeno aumentam a resistência óssea, a elasticidade da pele e o crescimento do cabelo e das unhas. Disponível nas versões limão, café e sem sabor.*

O Martha Stewart Wellness Reds libera reservas naturais de energia e protege funções vitais com antioxidantes e probióticos em uma mistura de romã e maracujá. Esta mistura ajuda a acelerar o metabolismo e a manter os níveis de energia ao longo do dia.*

O Martha Stewart Wellness Greens nutre o corpo com superalimentos essenciais como espinafre, aipo e raiz de gengibre, equilibrados com um toque cítrico. Este suplemento fornece o equivalente a um dia de vegetais verdes em uma única porção, oferecendo um aumento de energia e imunidade.*

*Essas declarações não foram avaliadas pela Food and Drug Administration. Estes produtos não se destinam a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença.

Sobre a iHerb:

A iHerb é um dos principais destinos de comércio eletrônico do mundo, dedicado a oferecer uma vasta seleção de vitaminas, minerais, suplementos e outros produtos de saúde e bem-estar. Apoiada por uma força de trabalho global de 3.000 membros da equipe, a iHerb atende a mais de 10 milhões de clientes ativos globais em mais de 180 países e 19 idiomas. A sofisticada rede de logística global da iHerb está sustentada por oito centros de atendimento climatizados localizados nos EUA e na Ásia, proporcionando aos clientes uma experiência de compra perfeita e confiável. Fundada em 1996 e sediada em Irvine, Califórnia, a iHerb tem como missão tornar a saúde e o bem-estar acessíveis a todos. Para mais informações, acesse corporate.iherb.com.

Sobre a Martha Stewart

Martha Stewart é a fundadora da primeira empresa de estilo de vida multicanal, Martha Stewart Living Omnimedia, uma empreendedora, autora best-seller de 99 livros de estilo de vida (até o momento) e apresentadora de um programa de televisão vencedor do Prêmio Emmy. Alcançando mais de 100 milhões de fãs dedicados mensalmente por meio de plataformas multimídia e produtos para a casa, Martha é a autoridade principal no abrangente tópico de viver e celebrar sua melhor vida. Ela e sua talentosa equipe fornecem informações confiáveis, oportunas e úteis sobre todos os aspectos da vida cotidiana: culinária, entretenimento, jardinagem, reforma de casas, colecionismo, organização, artesanato, vida saudável, feriados, casamentos e cuidados com animais de estimação, em muitos formatos de mídia.

Sobre a Marquee Brands

A Marquee Brands é uma empresa líder global em marcas, marketing e mídia. Pertencente a fundos de investimento administrados pela Neuberger Berman, uma das principais gestoras de investimentos do mundo cujos proprietários são os funcionários, a Marquee Brands tem como alvo marcas de alta qualidade com forte conscientização do consumidor e potencial de crescimento a longo prazo. A Marquee Brands procura identificar marcas em vários segmentos de produtos de consumo com o objetivo de expandir seu alcance em canais de varejo, geografia e categoria de produtos, preservando a herança da marca e aprimorando a melhor experiência do consumidor. O portfólio inclui Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod e Bruno Magli. Por meio de sua equipe global de profissionais e parceiros, a Marquee Brands monitora tendências e mercados para crescer e gerenciar marcas em parceria com varejistas, licenciados e fabricantes por meio de planejamento estratégico, marketing e comércio eletrônico envolventes e impactantes. www.marqueebrands.com

Sobre a Project #1 Nutrition

Com seus fundadores tendo décadas de experiência no setor de bem-estar, a Project #1 Nutrition está na vanguarda do setor de bem-estar com uma única missão: revolucionar a saúde por meio de suplementos apoiados pela ciência e um compromisso inabalável com a qualidade e a simplicidade. Fundada na crença de que o verdadeiro bem-estar transcende os estereótipos, a Project #1 Nutrition dedica-se a apoiar cada indivíduo em sua jornada rumo à saúde ideal, independentemente de seu nível de condicionamento físico ou do estilo de vida escolhido.

Com uma linha de produtos que varia de fórmulas proteicas avançadas a soluções inovadoras de bem-estar, a Project #1 Nutrition garante que cada suplemento seja elaborado com os melhores ingredientes, priorizando pureza, eficácia e sustentabilidade ambiental. Nossa colaboração com a Martha Stewart Wellness amplia nossa visão compartilhada de tornar a vida saudável acessível e agradável, combinando a experiência de Martha na criação de uma vida bem vivida com nossa abordagem científica à suplementação nutricional.

À medida que continuamos a crescer e inovar, a Project #1 Nutrition continua comprometida com seus valores fundamentais de transparência, integridade e excelência. Nossos suplementos não são apenas produtos; eles são um testemunho de nossa crença no poder da nutrição para transformar vidas. Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Martha Stewart para trazer esta nova linha de suplementos de bem-estar para aqueles que buscam a harmonia da saúde e facilidade em seu cotidiano.

Descubra a nossa dedicação para transformar o bem-estar em https://www.project1nutrition.com/.

