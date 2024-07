iHerb víta Martha Stewart Wellness vo svojom globálnom sortimente

IRVINE, Kalifornia, 25. júla 2024 /PRNewswire/ -- iHerb, jeden z popredných svetových predajcov v oblasti elektronického obchodu s vitamínmi, minerálmi, doplnkami a ďalšími produktmi pre zdravie a pohodu, dnes oznámil pridanie troch inovatívnych nových doplnkových produktov od Marthy Stewartovej pod značkou Marquee Brands a Project #1 Nutrition. Nový rad doplnkov Martha Stewart Wellness — Marine Wellness Collagen, Wellness Greens a Wellness Reds — pomôže priniesť povestný záväzok Marthy Stewartovej k zdraviu, pohode a vitalite zákazníkom iHerb vo viac ako 180 krajinách.

Martha Stewart Wellness Greens, Reds and Collagen supplements made from all-natural, sustainably sourced ingredients and free from artificial additives are now available to international consumers via iHerb.

„Ako dlhoroční zástancovia zdravého každodenného života sme sa snažili rozšíriť náš sortiment pre zdravie a pohodu o cielené doplnky typu všetko v jednom, ktoré sa pohodlne hodia do rušného života ľudí," povedal Thomas Joseph, výkonný viceprezident pre kulinárstvo u Marthy Stewartovej. „Marthin dobre propagovaný režim ranného odšťavovania a jej neustály vplyv v oblasti zdravia a pohody, ktorý sa dostal k masám vďaka časopisu Whole Living, boli nápomocné pri našom rozhodnutí. Sme nadšení, že môžeme toľkým ľuďom, ktorí dnes uprednostňujú svoje zdravie a pohodu, poskytnúť tri účinné, presne formulované a skvelé chuťové riešenia, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich ciele v oblasti zdravia a pohody."

Nové produkty od Martha Stewart Wellness využívajú čisto prírodné zložky z trvalo udržateľných zdrojov a neobsahujú žiadne umelé prísady. Produktový rad bol navrhnutý s ohľadom na všestrannosť a jednoduchosť použitia, takže ponúka doplnky, ktoré poskytujú celý rad výhod a možno ich použiť na podporu zdravého životného štýlu. Produkty sú precízne vyrobené tak, aby podporovali zdravie a pohodu a sú skvelým doplnkom každej cesty za zdravím a pohodou.

„Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so značkou Martha Stewart a Project #1 Nutrition a ponúknuť ich starostlivo vytvorené produkty pre zdravie a pohodu zákazníkom na celom svete, ktorí chápu, že je dôležité žiť svoj najlepší život v každom veku," povedala Lindsey Wiefelsová, hlavná viceprezidentka pre podporu predaja v iHerb. „Meno Martha Stewartová je synonymom kvality, vkusu a zmyslu pre detail, vďaka čomu je jej nový rad pre zdravie a pohodu vyhľadávanou skupinou produktov s obrovskou medzinárodnou príťažlivosťou."

Nasledujúce produkty Martha Stewart Wellness sú teraz dostupné na webovej stránke iHerb a v mobilnej aplikácii:

Martha Stewart Marine Wellness Collagen podporuje produkciu kolagénu a pomáha s kvalitným spánkom vďaka moderným receptúram. Kolagénové peptidy zvyšujú pevnosť kostí, pružnosť pokožky a rast vlasov a nechtov. Dostupné v citrónovej, kávovej a neochutenej verzii.*

uvoľňuje prirodzené zásoby energie a chráni životne dôležité funkcie pomocou antioxidantov a probiotík v zmesi granátového jablka a mučenky. Táto zmes pomáha naštartovať metabolizmus a podporuje energetickú hladinu počas dňa.* Martha Stewart Wellness Greens dodáva telu základné superpotraviny so špenátom, zelerom a koreňom zázvoru vyváženým jasnými citrusmi. Tento doplnok poskytuje v jednej porcii celodennú dávku zelenej zeleniny, ktorá ponúka energiu a posilnenie imunity.*

*Tieto vyhlásenia neboli hodnotené Úradom pre kontrolu potravín a liečiv. Tieto produkty nie sú určené na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo prevenciu akejkoľvek choroby.

O spoločnosti iHerb:

iHerb je jednou z popredných svetových destinácií elektronického obchodu, ktorá ponúka široký výber vitamínov, minerálov, doplnkov a iných produktov pre zdravie a pohodu. S podporou globálnej pracovnej sily 3 000 členov tímu iHerb spoločnosť poskytuje služby viac ako 10 miliónom globálnych aktívnych zákazníkov vo viac ako 180 krajinách a 19 jazykoch. Oporu tejto sofistikovanej globálnej logistickej sieti iHerb tvorí osem klimaticky riadených plniacich centier umiestnených v USA a Ázii, ktoré zákazníkom poskytujú bezproblémové a spoľahlivé nakupovanie. Spoločnosť iHerb bola založená v roku 1996 v Irvine v Kalifornii a jej poslaním je sprístupniť zdravie a pohodu všetkým. Viac informácií nájdete na stránke corporate.iherb.com.

O Marthe Stewartovej

Martha Stewartová je zakladateľkou Martha Stewart Living Omnimedia, prvej multikanálovej spoločnosti zaoberajúcej sa životným štýlom. Martha je podnikateľka, autorka bestsellerov v podobe 99 (doteraz) kníh o životnom štýle a moderátorka televíznej relácie, ktorá získala cenu Emmy. Oslovuje viac ako 100 miliónov oddaných fanúšikov mesačne prostredníctvom multimediálnych platforiem a produktov pre domácnosť. Je autoritou, na ktorú sa obracajú v súvislosti s obsiahlou témou „Žiť a oslavovať svoj najlepší život". Ona a jej talentovaní zamestnanci poskytujú dôveryhodné, aktuálne a užitočné informácie o všetkých aspektoch každodenného života: varenie, zábava, záhradníctvo, renovácia domov, zberateľstvo, usporiadanie vecí, remeselná činnosť, zdravý život, dovolenky, svadby a starostlivosť o domáce zvieratá, v mnohých mediálnych formátoch.

O Marquee Brands

Marquee Brands je popredný globálny vlastník značky, odborník na marketing a mediálna spoločnosť. Marquee Brands, ktorú vlastnia investorské fondy spravované Neubergerom Bermanom, jedným z popredných svetových manažérov v oblasti investícií vo vlastníctve zamestnancov, sa zameriava na vysokokvalitné značky so silným povedomím spotrebiteľov a potenciálom dlhodobého rastu. Marquee Brands sa snaží identifikovať značky v rôznych segmentoch spotrebných produktov s cieľom rozšíriť ich dosah naprieč maloobchodnými kanálmi, geografickými oblasťami a kategóriami produktov a zároveň zachovať dedičstvo značky a zlepšiť dokonalú spotrebiteľskú skúsenosť. Portfólio zahŕňa Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod a Bruno Magli. Prostredníctvom svojho globálneho tímu profesionálov a partnerov monitoruje Marquee Brands trendy a trhy s cieľom rásť a riadiť značky v spolupráci s maloobchodníkmi, držiteľmi licencií a výrobcami prostredníctvom pútavého a účinného strategického plánovania, marketingu a elektronického obchodu. www.marqueebrands.com

O Project #1 Nutrition

Vzhľadom na to, že jeho zakladatelia sa môžu pochváliť desaťročiami skúseností v odvetví zdravia a pohody, Project #1 Nutrition stojí v popredí odvetvia zdravia a pohody s jedinečným poslaním: spôsobiť zásadný prevrat v oblasti zdravia prostredníctvom vedou podložených doplnkov a neochvejného záväzku voči kvalite a jednoduchosti. Project #1 Nutrition, založený na presvedčení, že skutočná pohoda presahuje stereotypy, sa venuje podpore každého jednotlivca na jeho ceste k optimálnemu zdraviu, bez ohľadu na jeho úroveň kondície alebo životný štýl.

S produktovou líniou, ktorá siaha od pokročilých proteínových receptúr až po inovatívne riešenia pre zdravie a pohodu, zaisťuje Project #1 Nutrition, aby bol každý doplnok vyrobený z tých najlepších ingrediencií, pričom uprednostňuje čistotu, účinnosť a udržateľnosť životného prostredia. Naša spolupráca s Martha Stewart Wellness umocňuje našu spoločnú víziu sprístupniť a spríjemniť zdravý život, pričom spája Marthinu odbornosť pri vytváraní dobre prežitého života s naším vedeckým prístupom k výživovým doplnkom.

Ako pokračujeme v raste a inováciách, Project #1 Nutrition zostáva oddaný svojim základným hodnotám transparentnosti, integrity a dokonalosti. Naše doplnky nie sú len produkty. Sú dôkazom našej viery v silu výživy transformovať životy. Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s Marthou Stewartovou a prinášať tento nový rad doplnkov pre zdravie a pohodu pre tých, ktorí hľadajú harmóniu zdravia a jednoduchosti vo svojom každodennom živote.

Objavte našu oddanosť transformovať zdravie a pohodu na https://www.project1nutrition.com/.

