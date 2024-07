Produkty Martha Stewart Wellness pojawią się w ofercie iHerb

IRVINE, Kalifornia, 24 lipca 2024 /PRNewswire/ -- Firma iHerb, jeden z największych na świecie sklepów internetowych oferujących witaminy, minerały, suplementy oraz inne produkty na rynku zdrowia i wellness, ogłosiła dzisiaj, że w jej ofercie pojawią się nowatorskie suplementy od Martha Stewart, Marquee Brands i Project #1 Nutrition. Z nowej linii suplementów Martha Stewart Wellness - w skład której wchodzą Marine Wellness Collagen, Wellness Greens oraz Wellness Reds - skorzystać będą mogli klienci iHerb z ponad 180 państw, przekonując się o zasłużonej reputacji marki stawiającej na zdrowie i witalność, jaką cieszy się Martha Stewart.

Martha Stewart Wellness Greens, Reds and Collagen supplements made from all-natural, sustainably sourced ingredients and free from artificial additives are now available to international consumers via iHerb.

„Od wielu lat jesteśmy orędownikami zdrowego stylu życia, dlatego zależało nam na poszerzeniu naszej oferty produktów wellness o specjalistyczne, kompleksowe suplementy, które stanowią wygodne rozwiązanie w natłoku codziennych spraw - powiedział Thomas Joseph, Executive Vice President odpowiedzialny za żywnościowy segment działalności marki Martha Stewart. - Kluczowe znaczenie dla naszej decyzji miała popularność stworzonej przez Marthę porannej diety sokowej oraz jej szeroka rozpoznawalność na rynku wellness, którą zawdzięcza magazynowi Whole Living. Idee zdrowego stylu życia i wellness cieszą się dziś ogromną popularnością, dlatego jesteśmy zachwyceni możliwością wsparcia klientów w realizacji ich celów w tym obszarze poprzez dostarczenie im trzech starannie opracowanych preparatów, które charakteryzują się wysoką skutecznością i świetnym smakiem".

Nowe produkty od Martha Stewart Wellness mają całkowicie naturalny skład pochodzący ze zrównoważonych źródeł i pozbawiony sztucznych dodatków. Przy tworzeniu nowej linii suplementów kierowano się ich wszechstronnością i łatwością zastosowania z myślą o szeregu różnych korzyści i wspieraniu zdrowego trybu życia. Dopracowano je w każdym szczególe tak, by korzystnie wpływały na zdrowie i dobrostan ludzi, stanowiąc doskonałe uzupełnienie innych elementów wellness w codziennym życiu.

„Jesteśmy zachwyceni współpracą z Marthą Stewart i Project #1 Nutrition, w ramach której będziemy mogli zaoferować pieczołowicie opracowane produkty wellness klientom na całym świecie, którzy rozumieją, jak ważne jest dbanie o najwyższą jakość życia w każdym wieku - powiedziała Lindsey Wiefels pełniąca funkcję SVP ds. merchandisingu w iHerb. - Marka Martha Stewart to synonim jakości, smaku i dbałości o detale, co sprawia że jej nowa linia produktów wellness cieszy się dużym zainteresowaniem wśród konsumentów na całym świecie".

Za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej iHerb można teraz kupować następujące produkty Martha Stewart Wellness:

Martha Stewart Marine Wellness Collagen - dzięki zaawansowanej formule składników pobudza produkcję kolagenu i poprawia jakość snu. Peptydy kolagenowe zwiększają wytrzymałość kości i elastyczność skóry oraz korzystnie wpływają na wzrost włosów i paznokci. Suplement dostępny jest w smakach cytrynowym, kawowym i neutralnym.*

- dzięki zaawansowanej formule składników pobudza produkcję kolagenu i poprawia jakość snu. Peptydy kolagenowe zwiększają wytrzymałość kości i elastyczność skóry oraz korzystnie wpływają na wzrost włosów i paznokci. Suplement dostępny jest w smakach cytrynowym, kawowym i neutralnym.* Martha Stewart Wellness Reds to połączenie antyoksydantów i probiotyków z granatu i marakui, które uwalnia naturalne pokłady energii w organizmie i wspiera jego prawidłowe funkcjonowanie. Suplement pobudza też metabolizm i daje dodatkowy zastrzyk energii.*

to połączenie antyoksydantów i probiotyków z granatu i marakui, które uwalnia naturalne pokłady energii w organizmie i wspiera jego prawidłowe funkcjonowanie. Suplement pobudza też metabolizm i daje dodatkowy zastrzyk energii.* Martha Stewart Wellness Greens dostarcza organizmowi kluczowych składników zawartych w superpokarmach: szpinaku, selerze i imbirze, a całość bilansują jasne owoce cytrusowe. W jednej dawce suplementu zawarta jest dzienna porcja zielonych warzyw, która dodaje energii i wzmacnia odporność.*

* Powyższe informacje nie zostały poddane ocenie Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Produkty te nie są przeznaczone do stosowania w diagnostyce, leczeniu lub profilaktyce jakiejkolwiek choroby.

Powyższa wiadomość oraz wcześniejsze komunikaty iHerb dostępne są tutaj. Zdjęcia produktów do wykorzystania w materiałach medialnych dostępne są pod tym adresem: https://brandfolder.com/iherb/iherb-pressassets.

iHerb:

Platforma iHerb to jeden z najpopularniejszych na świecie sklepów internetowych oferujących szeroki wybór witamin, minerałów, suplementów oraz innych produktów na rynku zdrowia i wellness. Dysponując międzynarodową kadrą 3 tys. pracowników, iHerb obsługuje ponad 10 milionów klientów w ponad 180 krajach i 19 językach. Nowoczesna międzynarodowa sieć logistyczna iHerb bazuje na ośmiu klimatyzowanych centrach logistycznych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych i Azji, dzięki którym proces zakupów przebiega bezproblemowo i niezawodnie. Firma iHerb została założona w 1996 roku i ma siedzibę w Irvine w Kalifornii. Jej misją jest zapewnienie powszechnego dostępu do produktów z branży zdrowia i wellness. Dalsze informacje dostępne są na stronie iherb.com.

Martha Stewart

Martha Stewart jest założycielką Martha Stewart Living Omnimedia - pierwszej firmy lifestyle'owej prowadzącej sprzedaż wielokanałową - a także przedsiębiorczynią, autorką bestsellerów (na swoim koncie ma już 99 książek o tematyce lifestylowej) i prowadzącą wyróżniony nagrodą Emmy program telewizyjny. Każdego miesiąca za pośrednictwem różnych platform medialnych i produktów dla domu dociera ona do ponad 100 mln wiernych fanów, będąc dla nich autorytetem w temacie szeroko rozumianego stylu życia i jego jakości. Wspólnie z utalentowanym zespołem pracowników Martha dzieli się za pośrednictwem różnych kanałów medialnych sprawdzonymi, aktualnymi i pożytecznymi wskazówkami na temat najrozmaitszych aspektów codziennego życia: gotowania, rozrywki, ogrodnictwa, remontowania domu, kolekcjonowania, organizowania, rękodzieła, zdrowego stylu życia, wakacji, ślubów czy opieki nad zwierzętami domowymi.

Marquee Brands

Marquee Brands to jedna z największych na świecie firm wielobrandowych, reklamowych i medialnych. Należy ona do funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Neuberger Berman, jednego z czołowych podmiotów zarządzających inwestycjami, którego właścicielem są pracownicy. Marquee Brands zainteresowana jest wysokiej jakości markami, które zbudowały silną obecność w świadomości konsumentów i wykazują długoterminowy potencjał wzrostu. Firma wyszukuje marki z różnych segmentów produktów konsumenckich, a następnie zwiększa ich zasięg w sieci detalicznej, jak również pod względem geograficznym i kategorii produktów, zachowując przy tym ich dotychczasowy dorobek i podnosząc satysfakcję klienta. Jej portfel tworzą marki takie jak Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod czy Bruno Magli. Międzynarodowy zespół specjalistów i partnerów pozwala Marquee Brands na monitorowanie trendów i rynków w celu zarządzania markami i ich rozwijania we współpracy z detalistami, licencjobiorcami oraz producentami poprzez angażujące i wysoce efektywne działania w obszarze planowania strategicznego, marketingu i sprzedaży internetowej. www.marqueebrands.com

Project #1 Nutrition

Za sprawą wieloletniego doświadczenia jej założycieli marka Project#1 Nutrition znajduje się w forpoczcie branży wellness, a przyświeca jej jedna misja: zrewolucjonizowanie rynku zdrowia poprzez sprzedaż naukowo opracowanych suplementów w oparciu o twarde zasady jakości i prostoty. U podstaw jej działalności leży przekonanie o tym, że prawdziwy dobrostan ludzi wymaga wzniesienia się ponad stereotypy. Wychodząc z tego założenia, Project #1 Nutrition stawia na wsparcie każdego klienta na jego osobistej drodze ku optymalnemu zdrowiu bez względu na poziom jego sprawności fizycznej czy styl życia.

Project #1 Nutrition posiada szeroką ofertę produktów - od odżywek białkowych po innowacyjne rozwiązania wellness - i dba o to, by każdy suplement zawierał najlepsze składniki, zwracając uwagę na jego czystość, skuteczność i ekologiczność. Współpraca z Martha Stewart Wellness wpisuje się w naszą wspólną wizję dawania ludziom możliwości prowadzenia zdrowego i zarazem przyjemnego stylu życia, a w jej realizacji pomocne jest połączenie wiedzy lifestyle'owej Marthy z naszym zapleczem naukowym w dziedzinie suplementów diety.

Podążając dalszą ścieżką rozwoju i innowacji, Project #1 Nutrition zamierza pozostać wierna swoim głównym wartościom: przejrzystości, kręgosłupowi moralnemu i doskonałości. Suplementy tej marki to coś więcej niż produkt - stanowią one dowód jej wiary w potencjał zmiany życiowej, jaki tkwi w zdrowym żywieniu. Firma jest dumna z nawiązania współpracy z Marthą Stewart, w ramach której nowa linia suplementów wellness będzie mogła trafić do tych, którzy poszukują zdrowotnej harmonii oraz swobody w codziennym życiu.

Dowiedz się więcej na temat działań na rzecz transformacji branży wellness na stronie https://www.project1nutrition.com/.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2466719/Martha_Stewart.jpg