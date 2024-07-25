iHerb пополняет свой глобальный ассортимент продукцией Martha Stewart Wellness
Jul 25, 2024, 11:30 ET
ИРВАЙН, Калифорния, 25 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания iHerb, один из лидеров мировой электронной торговли витаминами, минеральными комплексами, биологически активными добавками к пище и другими товарами для здоровья и оздоровления, сегодня объявила о включении в свой ассортимент трех новых инновационных БАДов от Martha Stewart, Marquee Brands и Project #1 Nutrition. Новая линейка биологически активных добавок к пище от Martha Stewart Wellness — Marine Wellness Collagen, Wellness Greens и Wellness Reds — поможет клиентам iHerb в более чем 180 странах мира воспользоваться преимуществами продукции Martha Stewart, созданной для защиты здоровья и поддержания жизненного тонуса.
«Как давние сторонники здорового образа жизни, мы стремились расширить наш ассортимент Wellness целевыми универсальными БАДами, которые легко вписываются в занятую жизнь современного человека, — говорит Томас Джозеф (Thomas Joseph), исполнительный вице-президент подразделения Culinary компании Martha Stewart. — Популярная практика Марты Стьюарт по употреблению свежевыжатых соков по утрам и ее постоянное влияние в сфере велнеса, которые достигли широких масс благодаря журналу Whole Living, сыграли важную роль в нашем решении. Сегодня, когда так много людей уделяют приоритетное внимание заботе о своем здоровье и жизненном тонусе, мы рады предложить три высокоэффективных продукта с точно продуманным составом и отличным вкусом, которые помогут им достичь своих целей в области оздоровления».
Новые продукты Martha Stewart Wellness состоят только из натуральных, экологически чистых ингредиентов и не содержат искусственных добавок. Эта линейка продуктов была разработана с учетом универсальности и простоты использования и обладает рядом преимуществ, полезных для поддержания здорового образа жизни. Благодаря тщательно продуманному составу, способствующему сохранению здоровья и жизненного тонуса, они могут стать отличным дополнением к любой оздоровительной программе.
«Нас воодушевляет сотрудничество с Martha Stewart и Project #1 Nutrition как возможность предложить тщательно разработанные оздоровительные продукты клиентам во всем мире, которые осознают важность поддержания качества жизни в любом возрасте, — поделилась Линдси Вифелс (Lindsey Wiefels), старший вице-президент по мерчандайзингу компании iHerb. — Бренд Martha Stewart является синонимом высокого качества, великолепного вкуса и внимания к деталям, что объясняет востребованность и огромную международную привлекательность ее новой серии продуктов для оздоровления».
На веб-сайте и в мобильном приложении iHerb теперь доступны следующие продукты Martha Stewart Wellness:
- Martha Stewart Marine Wellness Collagen — благодаря усовершенствованной рецептуре поддерживает выработку коллагена и способствует качественному сну. Пептиды коллагена повышают прочность костей и эластичность кожи и стимулируют рост волос и ногтей. Выпускается со вкусом лимона, кофе, а также без вкусовых оттенков.*
- Martha Stewart Wellness Reds — высвобождает природные запасы энергии и защищает жизненно важные функции организма за счет содержания антиоксидантов и пробиотиков в тандеме граната и маракуйи. Эта смесь способствует ускорению обмена веществ и поддерживает уровень энергии в течение дня.*
- Martha Stewart Wellness Greens — содержит незаменимые для организма суперпродукты: шпинат, сельдерей и корень имбиря в сочетании с яркими цитрусовыми. Одна доза этой биологически активной добавки к пище обеспечивает дневную норму зеленых овощей, давая заряд энергии и повышая иммунитет.
*Данные утверждения не проверялись Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, устранения или профилактики каких-либо заболеваний.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с этим пресс-релизом и предыдущими объявлениями от iHerb. Чтобы загрузить изображения продукции для использования в медиаресурсах, посетите веб-сайт https://brandfolder.com/iherb/iherb-pressassets.
О компании iHerb
iHerb — один из ведущих мировых центров электронной торговли, предлагающий широкий выбор витаминов, минеральных комплексов, биологически активных добавок к пище и других товаров для здоровья и оздоровления. При поддержке международного штата из 3000 сотрудников iHerb обслуживает более 10 миллионов активных клиентов в более чем 180 странах мира, на 19 языках. Развитая глобальная логистическая сеть iHerb включает восемь климатизированных центров обработки заказов, расположенных в США и Азии, обеспечивая бесперебойную и надежную работу интернет-магазина. Основанная в 1996 году в Ирвайне (штат Калифорния), компания iHerb стремится сделать поддержание здоровья и оздоровление доступными для всех. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт corporate.iherb.com.
О Марте Стюарт
Марта Стюарт — основательница первой многоотраслевой компании Martha Stewart Living Omnimedia, занимающейся вопросами стиля жизни, предприниматель, автор (на сегодняшний день) 99 бестселлеров о стиле жизни и ведущая телешоу, удостоенного премии «Эмми». Ежемесячно привлекая внимание более 100 миллионов преданных поклонников с помощью мультимедийных платформ и продуктов для дома, Марта является авторитетным специалистом по тематическому комплексу «Жить и повышать свое качество жизни». Она и ее талантливые сотрудники предоставляют достоверную, своевременную и полезную информацию по всем аспектам повседневной жизни, включая приготовление пищи, развлечения, садоводство, ремонт дома, коллекционирование, организация жизни, рукоделие, здоровый образ жизни, праздники, свадьбы и уход за домашними животными, в различных медиаформатах.
О компании Marquee Brands
Marquee Brands — ведущий холдинг, занимающийся приобретением, лицензированием и развитием брендов, а также маркетологией и медиаконтентом. Marquee Brands, владельцами которого являются инвестиционные фонды под управлением Neuberger Berman, одной из ведущих мировых компаний по управлению инвестициями, принадлежащих сотрудникам, ориентируется на высококачественные бренды с высокой узнаваемостью и долгосрочным потенциалом развития. Marquee Brands ищет бренды в разных сегментах потребительских товаров с целью расширения их охвата по различным каналам розничной торговли, в различных географических регионах и категориях продукции, сохраняя при этом наследие брендов и улучшая взаимодействие с конечными потребителями. В портфолио холдинга входят Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod и Bruno Magli. Благодаря своей глобальной команде профессионалов и партнеров, Marquee Brands отслеживает тенденции и рынки для развития и управления брендами в рамках сотрудничества с ритейлерами, лицензиатами и производителями посредством эффективного стратегического планирования, маркетинга и электронной торговли. www.marqueebrands.com
О компании Project #1 Nutrition
Компания Project #1 Nutrition, основатели которой имеют многолетний опыт работы в индустрии велнеса, находится в авангарде отрасли и считает своей единственной миссией революционизировать подход к сохранению здоровья за счет научно обоснованных биологически активных добавок к пище и непоколебимой приверженности качеству и простоте использования. Опираясь на убеждение, что для достижения истинного благополучия необходимо выйти за рамки стереотипов, Project #1 Nutrition стремится поддержать каждого человека на пути к оптимальному здоровью, независимо от его уровня физической подготовки или образа жизни.
Предлагая линейку продуктов, которая варьируется от современных белковых комплексов до инновационных оздоровительных решений, Project #1 Nutrition гарантирует, что в состав каждого БАДа входят только лучшие ингредиенты, отвечающие приоритетным требованиям чистоты, эффективности и экологической устойчивости. Сотрудничество с Martha Stewart Wellness укрепляет нашу общую концепцию превращения здорового образа жизни в общедоступную и достижимую цель, объединяя опыт Марты Стюарт по повышению качества жизни с нашим научным подходом к созданию биологически активных пищевых добавок.
Продолжая расти и внедрять инновации, компания Project #1 Nutrition не изменяет своим основным ценностям — прозрачности, честности и стремлению к совершенству. Предлагаемые нами БАДы — не просто продукты; они являются свидетельством нашей веры в способность правильного питания изменить жизнь человека к лучшему. Мы гордимся сотрудничеством с Мартой Стюарт, которое позволит сделать эту новую серию оздоровительных БАДов доступной для всех, кто стремится к оптимизации своего здоровья и облегчения своей повседневной жизни.
О нашем стремлении изменить подход к понятию оздоровления можно узнать на веб-сайте https://www.project1nutrition.com/.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2466719/Martha_Stewart.jpg
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