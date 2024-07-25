iHerb пополняет свой глобальный ассортимент продукцией Martha Stewart Wellness

ИРВАЙН, Калифорния, 25 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания iHerb, один из лидеров мировой электронной торговли витаминами, минеральными комплексами, биологически активными добавками к пище и другими товарами для здоровья и оздоровления, сегодня объявила о включении в свой ассортимент трех новых инновационных БАДов от Martha Stewart, Marquee Brands и Project #1 Nutrition. Новая линейка биологически активных добавок к пище от Martha Stewart Wellness — Marine Wellness Collagen, Wellness Greens и Wellness Reds — поможет клиентам iHerb в более чем 180 странах мира воспользоваться преимуществами продукции Martha Stewart, созданной для защиты здоровья и поддержания жизненного тонуса.

Martha Stewart Wellness Greens, Reds and Collagen supplements made from all-natural, sustainably sourced ingredients and free from artificial additives are now available to international consumers via iHerb.

«Как давние сторонники здорового образа жизни, мы стремились расширить наш ассортимент Wellness целевыми универсальными БАДами, которые легко вписываются в занятую жизнь современного человека, — говорит Томас Джозеф (Thomas Joseph), исполнительный вице-президент подразделения Culinary компании Martha Stewart. — Популярная практика Марты Стьюарт по употреблению свежевыжатых соков по утрам и ее постоянное влияние в сфере велнеса, которые достигли широких масс благодаря журналу Whole Living, сыграли важную роль в нашем решении. Сегодня, когда так много людей уделяют приоритетное внимание заботе о своем здоровье и жизненном тонусе, мы рады предложить три высокоэффективных продукта с точно продуманным составом и отличным вкусом, которые помогут им достичь своих целей в области оздоровления».

Новые продукты Martha Stewart Wellness состоят только из натуральных, экологически чистых ингредиентов и не содержат искусственных добавок. Эта линейка продуктов была разработана с учетом универсальности и простоты использования и обладает рядом преимуществ, полезных для поддержания здорового образа жизни. Благодаря тщательно продуманному составу, способствующему сохранению здоровья и жизненного тонуса, они могут стать отличным дополнением к любой оздоровительной программе.

«Нас воодушевляет сотрудничество с Martha Stewart и Project #1 Nutrition как возможность предложить тщательно разработанные оздоровительные продукты клиентам во всем мире, которые осознают важность поддержания качества жизни в любом возрасте, — поделилась Линдси Вифелс (Lindsey Wiefels), старший вице-президент по мерчандайзингу компании iHerb. — Бренд Martha Stewart является синонимом высокого качества, великолепного вкуса и внимания к деталям, что объясняет востребованность и огромную международную привлекательность ее новой серии продуктов для оздоровления».

На веб-сайте и в мобильном приложении iHerb теперь доступны следующие продукты Martha Stewart Wellness:

Martha Stewart Marine Wellness Collagen — благодаря усовершенствованной рецептуре поддерживает выработку коллагена и способствует качественному сну. Пептиды коллагена повышают прочность костей и эластичность кожи и стимулируют рост волос и ногтей. Выпускается со вкусом лимона, кофе, а также без вкусовых оттенков.*

— благодаря усовершенствованной рецептуре поддерживает выработку коллагена и способствует качественному сну. Пептиды коллагена повышают прочность костей и эластичность кожи и стимулируют рост волос и ногтей. Выпускается со вкусом лимона, кофе, а также без вкусовых оттенков.* Martha Stewart Wellness Reds — высвобождает природные запасы энергии и защищает жизненно важные функции организма за счет содержания антиоксидантов и пробиотиков в тандеме граната и маракуйи. Эта смесь способствует ускорению обмена веществ и поддерживает уровень энергии в течение дня.*

— высвобождает природные запасы энергии и защищает жизненно важные функции организма за счет содержания антиоксидантов и пробиотиков в тандеме граната и маракуйи. Эта смесь способствует ускорению обмена веществ и поддерживает уровень энергии в течение дня.* Martha Stewart Wellness Greens — содержит незаменимые для организма суперпродукты: шпинат, сельдерей и корень имбиря в сочетании с яркими цитрусовыми. Одна доза этой биологически активной добавки к пище обеспечивает дневную норму зеленых овощей, давая заряд энергии и повышая иммунитет.

*Данные утверждения не проверялись Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Эти продукты не предназначены для диагностики, лечения, устранения или профилактики каких-либо заболеваний.

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с этим пресс-релизом и предыдущими объявлениями от iHerb. Чтобы загрузить изображения продукции для использования в медиаресурсах, посетите веб-сайт https://brandfolder.com/iherb/iherb-pressassets.

О компании iHerb

iHerb — один из ведущих мировых центров электронной торговли, предлагающий широкий выбор витаминов, минеральных комплексов, биологически активных добавок к пище и других товаров для здоровья и оздоровления. При поддержке международного штата из 3000 сотрудников iHerb обслуживает более 10 миллионов активных клиентов в более чем 180 странах мира, на 19 языках. Развитая глобальная логистическая сеть iHerb включает восемь климатизированных центров обработки заказов, расположенных в США и Азии, обеспечивая бесперебойную и надежную работу интернет-магазина. Основанная в 1996 году в Ирвайне (штат Калифорния), компания iHerb стремится сделать поддержание здоровья и оздоровление доступными для всех. За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт corporate.iherb.com.

О Марте Стюарт

Марта Стюарт — основательница первой многоотраслевой компании Martha Stewart Living Omnimedia, занимающейся вопросами стиля жизни, предприниматель, автор (на сегодняшний день) 99 бестселлеров о стиле жизни и ведущая телешоу, удостоенного премии «Эмми». Ежемесячно привлекая внимание более 100 миллионов преданных поклонников с помощью мультимедийных платформ и продуктов для дома, Марта является авторитетным специалистом по тематическому комплексу «Жить и повышать свое качество жизни». Она и ее талантливые сотрудники предоставляют достоверную, своевременную и полезную информацию по всем аспектам повседневной жизни, включая приготовление пищи, развлечения, садоводство, ремонт дома, коллекционирование, организация жизни, рукоделие, здоровый образ жизни, праздники, свадьбы и уход за домашними животными, в различных медиаформатах.

О компании Marquee Brands

Marquee Brands — ведущий холдинг, занимающийся приобретением, лицензированием и развитием брендов, а также маркетологией и медиаконтентом. Marquee Brands, владельцами которого являются инвестиционные фонды под управлением Neuberger Berman, одной из ведущих мировых компаний по управлению инвестициями, принадлежащих сотрудникам, ориентируется на высококачественные бренды с высокой узнаваемостью и долгосрочным потенциалом развития. Marquee Brands ищет бренды в разных сегментах потребительских товаров с целью расширения их охвата по различным каналам розничной торговли, в различных географических регионах и категориях продукции, сохраняя при этом наследие брендов и улучшая взаимодействие с конечными потребителями. В портфолио холдинга входят Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod и Bruno Magli. Благодаря своей глобальной команде профессионалов и партнеров, Marquee Brands отслеживает тенденции и рынки для развития и управления брендами в рамках сотрудничества с ритейлерами, лицензиатами и производителями посредством эффективного стратегического планирования, маркетинга и электронной торговли. www.marqueebrands.com

О компании Project #1 Nutrition

Компания Project #1 Nutrition, основатели которой имеют многолетний опыт работы в индустрии велнеса, находится в авангарде отрасли и считает своей единственной миссией революционизировать подход к сохранению здоровья за счет научно обоснованных биологически активных добавок к пище и непоколебимой приверженности качеству и простоте использования. Опираясь на убеждение, что для достижения истинного благополучия необходимо выйти за рамки стереотипов, Project #1 Nutrition стремится поддержать каждого человека на пути к оптимальному здоровью, независимо от его уровня физической подготовки или образа жизни.

Предлагая линейку продуктов, которая варьируется от современных белковых комплексов до инновационных оздоровительных решений, Project #1 Nutrition гарантирует, что в состав каждого БАДа входят только лучшие ингредиенты, отвечающие приоритетным требованиям чистоты, эффективности и экологической устойчивости. Сотрудничество с Martha Stewart Wellness укрепляет нашу общую концепцию превращения здорового образа жизни в общедоступную и достижимую цель, объединяя опыт Марты Стюарт по повышению качества жизни с нашим научным подходом к созданию биологически активных пищевых добавок.

Продолжая расти и внедрять инновации, компания Project #1 Nutrition не изменяет своим основным ценностям — прозрачности, честности и стремлению к совершенству. Предлагаемые нами БАДы — не просто продукты; они являются свидетельством нашей веры в способность правильного питания изменить жизнь человека к лучшему. Мы гордимся сотрудничеством с Мартой Стюарт, которое позволит сделать эту новую серию оздоровительных БАДов доступной для всех, кто стремится к оптимизации своего здоровья и облегчения своей повседневной жизни.

О нашем стремлении изменить подход к понятию оздоровления можно узнать на веб-сайте https://www.project1nutrition.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2466719/Martha_Stewart.jpg