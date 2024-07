iHerb vítá ve své globální nabídce doplňky Martha Stewart Wellness

IRVINE, Kalifornie, 25. července 2024 /PRNewswire/ -- Společnost iHerb, jeden z předních světových prodejců vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro zdraví a wellness, dnes do své nabídky oficiálně zařadila tři inovativní doplňky stravy od společností Martha Stewart, Marquee Brands a Project #1 Nutrition. Nová řada doplňků stravy Martha Stewart Wellness - Marine Wellness Collagen, Wellness Greens a Wellness Reds - nabídne proslulou péči Marthy Stewartové o zdraví a vitalitu zákazníkům iHerb ve více než 180 zemích.

„Jako dlouholetí zastánci každodenní péče o zdraví jsme chtěli rozšířit náš wellness sortiment o cílené, komplexní doplňky stravy, které snadno zapadnou do nabitého životního stylu," uvedl Thomas Joseph, výkonný viceprezident pro gastronomii značky Martha Stewart. „Zásadní vliv na naše rozhodnutí měla Marthina populární praxe ranního pití ovocných a zeleninových šťáv a její dlouhodobé působení v oblasti wellness, které se díky časopisu Whole Living dostalo do povědomí široké veřejnosti. V dnešní době, kdy se tolik lidí zaměřuje na své zdraví a wellness, nás velmi těší, že jim můžeme nabídnout tři účinná, precizně sestavená a skvěle chutnající řešení, která jim pomohou dosáhnout jejich wellness cílů."

Nové produkty řady Martha Stewart Wellness využívají zcela přírodní suroviny z udržitelných zdrojů a neobsahují žádné syntetické přísady. Produktová řada, navržená s ohledem na všestrannost a snadné použití, nabízí doplňky stravy, které poskytují celou řadu pozitivních účinků a mohou přispět ke zdravému životnímu stylu. Všechny produkty jsou pečlivě vytvořeny tak, aby pečovaly o zdraví a pohodu, a tvoří proto skvělý doplněk každého wellness režimu.

„Je nám potěšením spolupracovat s Martou Stewartovou a společností Project #1 Nutrition a nabízet její pečlivě propracované wellness produkty zákazníkům po celém světě, kteří chápou, jak je důležité žít co nejlépe v každém věku," říká senior viceprezidentka pro merchandising ve společnosti iHerb Lindsey Wiefelsová. „Nová wellness řada Marthy Stewartové, jejíž jméno představuje synonymum kvality, chuti a důrazu na detail, je vyhledávaným produktem s mimořádnou mezinárodní prestiží."

Na webových stránkách a v mobilní aplikaci iHerb jsou již nyní k dispozici následující produkty Martha Stewart Wellness:

Martha Stewart Marine Wellness Collagen podporuje tvorbu kolagenu a kvalitní spánek pomocí moderní receptury. Kolagenové peptidy zvyšují pevnost kostí, pružnost pokožky a růst vlasů a nehtů. V nabídce je citronová, kávová a neochucená varianta.*

Martha Stewart Wellness Reds je kombinací antioxidantů a probiotik s chutí granátového jablka a mučenky, která uvolňuje přirozené energetické rezervy organismu a pečuje o jeho správné fungování. Tato receptura také pomáhá zrychlit metabolismus a udržet hladinu energie po celý den.*

Martha Stewart Wellness Greens vyživuje organismus klíčovými složkami superpotravin – špenátu, celeru a zázvoru – ve vyvážené kombinaci se svěžími citrusy. Jediná dávka tohoto doplňku obsahuje optimální dávku zelené zeleniny na celý den pro podporu energie a imunity.*

*Uvedená tvrzení nebyla ověřena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Produkty nejsou určeny k diagnostice, léčbě, odstranění nebo prevenci jakýchkoli onemocnění.

O společnosti iHerb:

iHerb je jednou z předních světových destinací pro online nákupy, která nabízí široký výběr vitamínů, minerálů, doplňků stravy a dalších produktů pro wellness a péči o zdraví. Více než 3000 zaměstnanců společnosti iHerb se stará o více než 10 milionů aktivních zákazníků po celém světě ve více než 180 zemích, se kterými komunikuje v celkem 19 různých jazycích. Klíčovým prvkem propracované globální logistické sítě společnosti iHerb je celkem osm center pro realizaci zakázek s pečlivě řízenou teplotou, která se nacházejí v USA a Asii a umožňují zákazníkům nakupovat bezproblémově a spolehlivě. Společnost iHerb byla založena v roce 1996 v kalifornském Irvine a jejím posláním je zpřístupnit produkty pro péči o zdraví a wellness skutečně všem. Další informace najdete na stránkách corporate.iherb.com.

O Marthě Stewartové

Martha Stewartová je zakladatelkou první multikanálové lifestylové společnosti Martha Stewart Living Omnimedia, podnikatelkou, autorkou 99 (dosud) bestsellerů z oblasti životního stylu a moderátorkou televizních pořadů oceněných cenou Emmy. Martha, která prostřednictvím multimediálních platforem a produktů pro domácnost oslovuje měsíčně více než 100 milionů oddaných fanoušků, je uznávanou autoritou v široké oblasti životního stylu a spokojeného života. Společně se svými nadanými spolupracovníky přináší spolehlivé, aktuální a praktické informace o všech aspektech každodenního života: vaření, stolování, zahradničení, renovaci domů, sběratelství, uspořádání domácnosti, ručních pracích, zdravém životním stylu, oslavách svátků, svatbách a péči o domácí zvířata, to vše v celé řadě mediálních formátů.

O společnosti Marquee Brands

Marquee Brands je přední světový vlastník značek, marketér a mediální společnost. Společnost Marquee Brands, kterou vlastní investiční fondy spravované společností Neuberger Berman - jedním z předních světových správců investic vlastněných zaměstnanci - se zaměřuje na kvalitní značky se silným podvědomím u spotřebitelů a potenciálem dlouhodobého růstu. Marquee Brands vyhledává značky v různých segmentech spotřebitelských produktů s cílem rozšířit jejich dosah napříč maloobchodními kanály, geografickými oblastmi a produktovými kategoriemi při současném zachování tradice značky a zlepšení celkového spotřebitelského zážitku. Její portfolio zahrnuje značky Martha Stewart, The BCBG Group, Ben Sherman, Dakine, Sur La Table, Body Glove, Emeril Lagasse, Motherhood Maternity, A Pea in a Pod a Bruno Magli. Prostřednictvím svého globálního týmu profesionálů a partnerů sleduje společnost Marquee Brands trendy a trhy s cílem rozvíjet a spravovat značky ve spolupráci s maloobchodníky, držiteli licencí a výrobci prostřednictvím atraktivního a působivého strategického plánování, marketingu a elektronického obchodu. www.marqueebrands.com

O společnosti Project #1 Nutrition

Značka Project #1 Nutrition, jejíž zakladatelé se mohou pochlubit desítkami let zkušeností v oblasti wellness, stojí v čele wellness průmyslu s jediným posláním: přinést revoluci ve zdraví prostřednictvím vědecky podložených doplňků stravy a neochvějného zaměření na kvalitu a jednoduchost. Project #1 Nutrition vychází z přesvědčení, že skutečná tělesná a duševní pohoda stojí nad stereotypy a snaží se podporovat každého jednotlivce na jeho cestě k optimálnímu zdraví bez ohledu na jeho kondici nebo životní styl.

Ve svém portfoliu produktů, které sahají od vyspělých proteinových receptur až po inovativní wellness řešení, společnost Project #1 Nutrition dbá na to, aby každý doplněk stravy byl vyroben z těch nejlepších ingrediencí, přičemž prioritou je čistota, účinnost a ekologická udržitelnost. Naše spolupráce se značkou Martha Stewart Wellness rozvíjí naši společnou vizi zpřístupnění a zpříjemnění zdravého životního stylu a spojuje Marthiny bohaté zkušenosti s budováním spokojeného života s naším vědeckým přístupem k výživovým doplňkům.

Project #1 Nutrition se stále rozvíjí a inovuje, přesto zůstává věrný svým základním hodnotám, kterými jsou transparentnost, integrita a excelence. Naše doplňky stravy nejsou jen výrobky; jsou důkazem naší víry v sílu výživy, která mění životy. Jsme hrdí na to, že můžeme být partnery Marthy Stewartové a přinést naši novou řadu wellness doplňků těm, kteří hledají harmonii zdraví a lehkosti v každodenním životě.

Více o naší misi transformovat wellness najdete na adrese https://www.project1nutrition.com/.

