A IIFL Capital firma parceria com a Flytxt para potencializar a IA agentiva e impulsionar o crescimento sustentável dos ativos sob gestão (AUM).

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Flytxt, líder no fornecimento de soluções de IA empresarial para otimização de mercado, anunciou hoje que a IIFL Capital Services Limited, empresa de gestão de investimentos e patrimônio de serviço completo, adotou sua premiada plataforma de IA para fortalecer o engajamento dos investidores e acelerar o crescimento dos ativos sob gestão (AUM) por meio de recomendações de investimento inteligentes.

Com mais de 15 anos de inovação em IA, a Flytxt atende atualmente mais de 80 clientes corporativos em 50 países, ajudando-os a transformar dados de clientes em informações úteis e a obter resultados mensuráveis para os negócios.

Diante da constante evolução das expectativas dos investidores, os prestadores de serviços financeiros enfrentam pressão cada vez maior para fornecer orientações de investimento altamente relevantes e oportunas. Ao utilizar a plataforma de IA da Flytxt, a IIFL Capital consegue compreender melhor o comportamento dos investidores, identificar oportunidades de investimento emergentes e interagir com os clientes, oferecendo recomendações alinhadas aos seus objetivos financeiros e preferências de investimento.

"A adoção de tecnologia sempre foi um pilar fundamental para impulsionar a inovação na IIFL Capital. Nossa colaboração com a Flytxt reflete nosso compromisso de utilizar a IA para aprofundar o engajamento dos investidores e gerar ainda mais valor para eles", disse a Sra. Jyotsna Solanki, chefe de Inteligência de Negócios e Crescimento da IIFL Capital.

"A inteligência artificial gera impacto real quando é confiável, transparente e de fácil utilização. É exatamente isso que nossa parceria com a IIFL Capital demonstra. Impulsionadas pela inteligência causal, nossas soluções de IA agentiva, também chamada de IA agêntica, permitem que as empresas raciocinem, decidam e ajam com maior autonomia para gerar resultados de negócios mensuráveis", disse o Dr. Vinod Vasudevan, CEO da Flytxt.

Essa parceria reflete a crescente presença da Flytxt no setor de serviços financeiros, no qual as principais NBFCs (Instituições Financeiras Não Bancárias), empresas de tecnologia financeira, seguradoras e bancos de varejo de todo o mundo estão aproveitando seus recursos de IA para acelerar o crescimento de sua base de clientes, aprimorar a inovação de produtos, simplificar o atendimento ao cliente e impulsionar um engajamento mais profundo com os clientes.

Sobre a IIFL Capital

A IIFL Capital Services Limited (anteriormente IIFL Securities Limited) é uma instituição financeira de serviços completos que atua nas áreas de corretagem, investimentos e mercado de capitais na Índia. A IIFL Capital oferece serviços de corretagem, gestão de patrimônio, distribuição de produtos financeiros, corretagem institucional, pesquisa e serviços de banco de investimento.

Para obter informações adicionais, visite https://flytxt.ai/

FONTE Flytxt