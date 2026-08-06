IIFL Capital se asocia con Flytxt para aprovechar la IA de agentes para un crecimiento sostenible de los AUM

-IIFL Capital se asocia con Flytxt para aprovechar la IA de agentes para un crecimiento sostenible de los activos bajo gestión (AUM)

DUBAI, EAU, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, proveedor líder de soluciones de IA empresarial para la optimización de mercados, anunció hoy que IIFL Capital Services Limited, una firma de gestión patrimonial y de inversiones de servicio completo, ha adoptado su galardonada IA para fortalecer la participación de los inversores y acelerar el crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) a través de recomendaciones de inversión inteligentes.

Con más de 15 años de innovación en IA, Flytxt presta servicios a más de 80 empresas en 50 países, ayudándolas a transformar los datos de sus clientes en información útil y a obtener resultados empresariales medibles.

A medida que las expectativas de los inversores evolucionan, los proveedores de servicios financieros se ven sometidos a una presión creciente para ofrecer asesoramiento de inversión relevante y oportuno. Gracias a la plataforma de IA de Flytxt, IIFL Capital puede comprender mejor el comportamiento de los inversores, identificar nuevas oportunidades de inversión y ofrecer a sus clientes recomendaciones alineadas con sus objetivos financieros y preferencias de inversión.

"La adopción de tecnología siempre ha sido fundamental para impulsar la innovación en IIFL Capital. Nuestra colaboración con Flytxt refleja nuestro compromiso de aprovechar la IA para fortalecer la relación con los inversores y generar mayor valor para ellos", afirmó Jyotsna Solanki, directora de Inteligencia de Negocios y Crecimiento de IIFL Capital.

"La IA solo genera un impacto real cuando es confiable, transparente y fácil de usar. Eso es precisamente lo que demuestra nuestra alianza con IIFL Capital. Impulsadas por la inteligencia causal, nuestras soluciones de IA con agentes permiten a las empresas razonar, decidir y actuar con mayor autonomía para lograr resultados comerciales medibles", declaró el Dr. Vinod Vasudevan, consejero delegado de Flytxt.

Esta alianza refleja la creciente presencia de Flytxt en el sector de servicios financieros, donde las principales instituciones financieras no bancarias, empresas fintech, aseguradoras y bancos minoristas a nivel mundial están aprovechando sus capacidades de IA para acelerar el crecimiento de clientes, mejorar la innovación de productos, optimizar el servicio al cliente e impulsar una mayor interacción con ellos.

Acerca de IIFL Capital

IIFL Capital Services Limited (anteriormente IIFL Securities Limited) es una firma de servicios de corretaje e inversión integral que opera en India. IIFL Capital ofrece servicios de corretaje, gestión patrimonial, distribución de productos financieros, corretaje institucional, investigación y servicios de banca de inversión.

Para más información, visite https://flytxt.ai/