/C O R R E C T I O N -- Flytxt/

ニュースリリース「IFL CapitalがFlytxtと提携、エージェント型AIを活用して運用資産残高（AUM）の持続的な拡大を図る」のヘッドラインに記載されている社名を「IIFL Capital」に訂正する旨、同社より通知がありました。当該リリースは、PR Newswireにより誤って配信されたものです。訂正後のリリースの全文は以下の通りです。

IIFL CapitalがFlytxtと提携、エージェント型AIを活用して運用資産残高（AUM）の持続的な拡大を図る

ドバイ、アラブ首長国連邦（UAE）, 2026年8月6日 /PRNewswire/ -- マーケットプレイス最適化向けエンタープライズAIソリューションの主要プロバイダーであるFlytxtは本日、総合投資・資産運用会社であるIIFL Capital Services Limitedが、インテリジェントな投資提案を通じて投資家とのエンゲージメントを強化し、運用資産残高（AUM）の拡大を加速させるため、Flytxtの受賞歴のあるAIを導入したと発表しました。

AI分野で15年以上にわたりイノベーションを推進してきたFlytxtは現在、50か国の80社を超える企業顧客にサービスを提供し、顧客企業が顧客データを実用的な知見に変換し、測定可能なビジネス成果を生み出せるよう支援しています。

投資家の期待が変化し続ける中、金融サービス事業者には、極めて的確かつタイムリーな投資助言を提供することがますます求められています。FlytxtのAIプラットフォームを活用することで、IIFL Capitalは、投資家の行動をより深く理解し、新たな投資機会を特定するとともに、顧客の財務目標や投資選好に沿った提案を行うことで、顧客とのエンゲージメントを深めることができます。

「IIFL Capitalでは、テクノロジーの導入が常にイノベーション推進の中核を担ってきました。Flytxtとの提携は、AIを活用して投資家エンゲージメントを深め、投資家により大きな価値を提供するという当社の取り組みを示すものです」と、IIFL Capitalのビジネスインテリジェンス＆グロース部門責任者であるJyotsna Solanki氏は述べました。

「AIが実社会で効果を発揮するのは、信頼され、透明性が高く、使いやすい場合に限られます。IIFL Capitalとの提携は、まさにそのことを示しています。因果インテリジェンスを基盤とする当社のエージェント型AIソリューションは、企業がより高い自律性をもって推論し、意思決定し、行動することで、測定可能なビジネス成果を生み出せるようにします」と、FlytxtのCEOであるVinod Vasudevan博士は述べました。

この提携は、金融サービス分野におけるFlytxtの存在感の高まりを反映するものです。同分野では、世界中の主要なノンバンク金融会社（NBFC）、フィンテック企業、保険会社、リテール銀行がFlytxtのAI機能を活用し、顧客基盤の拡大を加速させ、製品イノベーションを促進し、顧客サービスを効率化するとともに、顧客エンゲージメントを一層深めています。

IIFL Capitalについて

IIFL Capital Services Limited（旧IIFL Securities Limited）は、インドで事業を展開する総合証券仲介・投資サービス会社です。IIFL Capitalは、証券仲介サービス、ウェルス・マネジメント、金融商品の販売、機関投資家向け証券仲介、リサーチ、投資銀行サービスを提供しています。

詳細については、https://flytxt.ai/をご覧ください。

SOURCE Flytxt