IIFL Capital s'associe à Flytxt pour tirer parti de l'IA agentique afin d'assurer une croissance durable de ses actifs sous gestion

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'IA d'entreprise pour l'optimisation des places de marché, annonce aujourd'hui qu'IIFL Capital Services Limited, société de services complets en investissement et en gestion de patrimoine, a adopté son IA primée afin de renforcer l'engagement des investisseurs et d'accélérer la croissance des actifs sous gestion grâce à des recommandations d'investissement intelligentes.

Forte de plus de 15 ans d'innovation dans le domaine de l'IA, Flytxt accompagne aujourd'hui plus de 80 entreprises clientes réparties dans 50 pays, en les aidant à transformer leurs données clients en informations exploitables et à générer des résultats commerciaux mesurables.

Alors que les attentes des investisseurs ne cessent d'évoluer, les prestataires de services financiers sont soumis à une pression croissante pour fournir des conseils en investissement particulièrement pertinents et opportuns. En s'appuyant sur la plateforme d'IA de Flytxt, IIFL Capital peut mieux comprendre le comportement des investisseurs, identifier les opportunités d'investissement émergentes et fidéliser ses clients grâce à des recommandations adaptées à leurs objectifs financiers et à leurs préférences en matière d'investissement.

« L'adoption des technologies a toujours joué un rôle central dans la promotion de l'innovation chez IIFL Capital. Notre collaboration avec Flytxt reflète notre engagement à tirer parti de l'IA pour renforcer l'engagement des investisseurs et créer davantage de valeur pour nos investisseurs », déclare Mme Jyotsna Solanki, responsable de la business intelligence et de la croissance, IIFL Capital.

« L'IA n'a un impact concret que lorsqu'elle inspire confiance, qu'elle est transparente et facile à utiliser. C'est exactement ce que démontre notre partenariat avec IIFL Capital. Grâce à l'intelligence causale, nos solutions d'IA agentique permettent aux entreprises de raisonner, de prendre des décisions et d'agir avec une plus grande autonomie afin d'obtenir des résultats commerciaux mesurables », déclare Vinod Vasudevan, CEO, Flytxt.

Ce partenariat témoigne de la présence croissante de Flytxt dans le secteur des services financiers, où des sociétés de crédit non bancaires (NBFC), des fintechs, des compagnies d'assurance et des banques de détail de premier plan à l'échelle mondiale tirent parti de ses capacités d'IA pour accélérer la croissance de leur clientèle, renforcer l'innovation produit, rationaliser le service client et renforcer l'engagement client.

À propos d'IIFL Capital

IIFL Capital Services Limited (anciennement IIFL Securities Limited) est une société indienne proposant une gamme complète de services de courtage et d'investissement. IIFL Capital propose des services de courtage, de gestion de patrimoine, de distribution de produits financiers, de courtage institutionnel, d'analyse financière et de banque d'investissement.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://flytxt.ai/