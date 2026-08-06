IIFL Capital se asocia con Flytxt para aprovechar la IA agéntica con el fin de lograr un crecimiento sostenible de los activos bajo gestión (AUM)

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt, proveedor líder de soluciones de IA empresarial para la optimización de mercados, anunció hoy que IIFL Capital Services Limited, una empresa de servicios integrales de inversión y gestión patrimonial, ha adoptado su galardonada tecnología de IA para reforzar el compromiso de los inversores y acelerar el crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) mediante recomendaciones de inversión inteligentes.

Con más de 15 años de innovación en inteligencia artificial, Flytxt presta actualmente sus servicios a más de 80 clientes corporativos en 50 países, ayudándoles a transformar los datos de los clientes en información accionable y a obtener resultados empresariales cuantificables.

A medida que las expectativas de los inversores evolucionan, los proveedores de servicios financieros enfrentan una presión creciente para ofrecer un asesoramiento de inversión pertinente y oportuno. Al aprovechar la plataforma de IA de Flytxt, IIFL Capital podrá comprender mejor el comportamiento de los inversores, identificar oportunidades de inversión emergentes y conectar con los clientes mediante recomendaciones alineadas con sus objetivos financieros y preferencias de inversión.

«La adopción de la tecnología siempre ha sido fundamental para impulsar la innovación en IIFL Capital. Nuestra colaboración con Flytxt refleja nuestro compromiso de aprovechar la IA para profundizar el compromiso con los inversores y generar un mayor valor para ellos», afirmó la Sra. Jyotsna Solanki, directora de Inteligencia Empresarial y Crecimiento de IIFL Capital.

«La inteligencia artificial solo genera un impacto en el mundo real cuando es confiable, transparente y fácil de usar. Eso es precisamente lo que demuestra nuestra colaboración con IIFL Capital. Impulsadas por inteligencia causal, nuestras soluciones de IA agéntica permiten a las empresas razonar, decidir y actuar con mayor autonomía para obtener resultados de negocio cuantificables», afirmó el Dr. Vinod Vasudevan, director ejecutivo de Flytxt.

Esta colaboración refleja la creciente presencia de Flytxt en el sector de los servicios financieros, donde las principales entidades financieras no bancarias (NBFC), empresas tecnofinancieras, compañías de seguros y bancos minoristas de todo el mundo aprovechan sus capacidades de IA para acelerar el crecimiento de la cartera de clientes, potenciar la innovación de productos, optimizar la atención al cliente e impulsar una mayor fidelización.

Acerca de IIFL Capital

IIFL Capital Services Limited (anteriormente IIFL Securities Limited) es una empresa de servicios integrales de corretaje e inversión que opera en la India. IIFL Capital ofrece servicios de intermediación bursátil, gestión patrimonial, distribución de productos financieros, intermediación institucional, análisis de mercados y servicios de banca de inversión.

Para obtener más información, visita https://flytxt.ai/

FUENTE Flytxt