A implantação de aplicativos Net5.5G alcança um progresso notável, inspirando o novo crescimento das operadoras

PARIS, 11 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Cúpula IP GALA com o tema "Bring Net5.5G into Reality, Inspire New Growth" (Tornar a Net5.5G uma realidade, inspirar novos crescimentos) foi realizada com sucesso pela Huawei durante o Congresso Mundial MPLS SD & AI Net 2024. A cúpula reuniu convidados de operadoras, organizações de padrões e organizações do setor para discutir tópicos importantes, como a implementação de aplicativos Net5.5G, inovação de cenários e arquitetura de rede de destino. As principais operadoras, como vivo Brasil, Telecom Argentina e Algeria Telecom, compartilharam suas aplicações de rede ao vivo e práticas inovadoras de tecnologias-chave, como 400GE, SRv6, fatiamento e Network Digital Map em cenários de transporte convergente Net5.5G. Isso indica que o transporte convergente Net5.5 está sendo implantado em um ritmo mais rápido para dar suporte ao novo crescimento dos serviços das operadoras.

Zuo Meng, presidente da Linha de Produtos de Comunicação de Dados da Huawei, Metro Router Domain, fazendo o discurso de abertura (PRNewsfoto/Huawei)

Zuo Meng, presidente da linha de produtos de comunicação de dados da Huawei, Metro Router Domain, destacou que novos aplicativos de banda ultralarga estão se desenvolvendo continuamente, trazendo novas oportunidades e desafios para as operadoras. As operadoras precisam construir uma rede-alvo Net5.5G para dar suporte à atualização para conexões de 10 Gbps para banda larga doméstica, banda larga móvel, linha privada corporativa e serviços de campus corporativo. Acelerar a implantação de aplicativos Net5.5G para dar suporte ao maior sucesso comercial das operadoras tornou-se um consenso do setor.

Aplicativos imersivos, digitalização do setor e nebulização e aplicativos de IA impulsionam o crescimento contínuo das conexões globais de banda ultra larga e da largura de banda. Tayeb Ben Meriem, copresidente do Grupo de Trabalho de Tecnologia de Rede da WBBA, disse que, para lidar com esse crescimento, a WBBA lançou a iniciativa Net5.5G junto com seus membros, incluindo campus de 10 Gbps com Wi-Fi 7, transporte IP convergente de 400GE e redes de data center hiperconvergentes para 2025-2030.

As principais operadoras compartilharam sua implantação de rede ativa e práticas inovadoras das principais tecnologias de transporte convergente Net5.5G. A Vivo, uma operadora líder na América Latina, concluiu a interoperabilidade de vários fornecedores do SRv6 e implantou com sucesso o SRv6 na rede ao vivo no Brasil. Nelson José dos Santos Junior, especialista em rede IP da Vivo, destacou que, com a implantação gradual das principais tecnologias para a Net5.5G, como SRv6, 400GE e fatiamento de rede, a Vivo melhorará a experiência de serviço 5G e manterá sua posição de liderança. Oscar Paniagua, gerente de rede de transporte da Telecom Argentina, disse que o 400GE foi implantado na rede de backbone para suportar o crescimento da 5G e do tráfego de serviços de banda larga doméstica. A rede de transporte IP evolui continuamente em direção à Net5.5G e oferece uma experiência de conexão ótima por meio da melhoria da automação de rede, garantia de SLA, visualização em tempo real e capacidades de largura de banda flexíveis. Mounira Aissa El Bey, diretora de tecnologia (CTO) do Core de Nuvem e IP Backbone na Algeria Telecom, afirmou que a rede de transporte IP visa evoluir para uma rede de próxima geração com acesso ubíquo, conexão inteligente, espinha dorsal de ultra banda larga e slicing como serviço. Com práticas inovadoras de slicing de rede e automação, a garantia de SLA é fornecida para diferentes cenários para garantir uma experiência de cliente de alta qualidade.

Como uma evolução do cenário da rede Net5.5G, Pietro Cassarà, pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, destacou como tecnologias-chave como slicing de rede baseado em SRv6 e IFIT complementam perfeitamente o Mapa Digital de Rede baseado em IA para entregar SLA garantido e automatizar cenários futuros de rede, como roteamento de malha em topologia dinâmica em futuras redes não terrestres.

Carsten Rossenhövel, diretor de tecnologia (CTO) da EANTC, uma organização de teste de terceiros autorizada na Europa, compartilhou o progresso dos testes de interoperabilidade multifornecedor em 2024 e o relatório de teste de convite independente dos cartões de 19,2 T da Huawei. Isso indica que capacidades-chave da Net5.5G, como 400GE, SRv6 e slicing, estão se tornando mais maduras em termos de interoperabilidade.

A Huawei introduziu a arquitetura de rede-alvo do transporte convergente Net5.5G e a solução linha privada + X. Essa arquitetura apresenta ultra banda larga, rede como serviço, alta inteligência e segurança holística. As soluções e os produtos da série Net5.5G ajudam as operadoras a desenvolver serviços completos e a alcançar um novo crescimento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2384650/Zuo_Meng_President_Huawei_s_Data_Communication_Product_Line_Metro_Router.jpg

FONTE Huawei