Nasadenie aplikácií Net5.5G zaznamenáva výrazné pokroky a inšpiruje operátorov k novému rastu

PARÍŽ, 12. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Samit IP GALA s témou „Bring Net5.5G into Reality, Inspire New Growth" (Zrealizujme Net5.5G a inšpirujme nový rast) úspešne usporiadala spoločnosť Huawei počas kongresu MPLS SD & AI Net World Congress 2024. Na samite sa stretli zástupcovia operátorov, normalizačných organizácií a priemyselných organizácií, aby prediskutovali hlavné témy, ako je nasadenie aplikácií Net5.5G, inovácia scenárov a cieľová sieťová architektúra. Poprední operátori, ako napríklad vivo Brazil, Telecom Argentina či Algeria Telecom, sa podelili o svoje živé sieťové aplikácie a inovatívne postupy kľúčových technológií, ako sú 400GE, SRv6, Slicing a Network Digital Map v scenároch konvergovaného prenosu Net5.5G. To naznačuje, že konvergovaný prenos Net5.5 sa zavádza rýchlejšie s cieľom podporiť nový rast služieb operátorov.

Zuo Meng, prezident Data Communication Product Line Metro Router Domain spoločnosti Huawei, poznamenal, že nové ultraširokopásmové aplikácie sa neustále vyvíjajú a prinášajú operátorom nové príležitosti a výzvy. Operátori musia vybudovať cieľovú sieť Net5.5G na podporu rozšírenia na pripojenie s rýchlosťou 10 Gb/s pre domáce širokopásmové pripojenie, mobilné širokopásmové pripojenie, podnikové súkromné linky a služby podnikových areálov. Celé odvetvie sa zhodlo na urýchlenom nasadzovaní aplikácií Net5.5G na podporu väčšieho obchodného úspechu operátorov.

Pohlcujúce aplikácie, digitalizácia a cloudifikácia priemyslu a aplikácie s podporou AI sú hnacou silou pre nepretržitý rast šírky pásma a ultraširokopásmových pripojení na celom svete. Tayeb Ben Meriem, spolupredseda pracovnej skupiny WBBA pre sieťové technológie, uviedol, že na vyrovnanie sa s takýmto rastom zvýšila WBBA spolu so svojimi členmi iniciatívu Net5.5G, ktorá zahŕňa areály s rýchlosťou 10 Gb/s s Wi-Fi 7, konvergovanú IP prevádzku 400 GE a hyperkonvergované siete dátových centier na roky 2025 –2030.

Poprední operátori sa podelili o svoje skúsenosti s nasadením živých sietí a inovatívne postupy kľúčových technológií konvergovaného prenosu Net5.5G. Popredný dopravca v Latinskej Amerike, vivo, zavŕšil interoperabilitu viacerých dodávateľov SRv6 a úspešne nasadil SRv6 do živej siete v Brazílii. Nelson Jose dos Santos Junior, odborník na IP siete spoločnosti vivo, poukázal na to, že postupným zavádzaním kľúčových technológií pre Net5.5G, ako sú SRv6, 400 GE a segmentácia siete, môže vivo zlepšiť poskytovanie služieb 5G a udržať si vedúcu pozíciu. Oscar Paniagua, manažér prenosovej siete Telecom Argentina, uviedol, že 400 GE bolo nasadený v rámci chrbticovej siete na podporu rastu 5G a domácej širokopásmovej prevádzky. Prenosová sieť IP sa neustále vyvíja smerom k Net5.5G a poskytuje optimálny zážitok z pripojenia prostredníctvom zdokonalenej automatizácie siete, zabezpečenia SLA, vizualizácie v reálnom čase a flexibilných možností šírky pásma. Mounira Aissa El Bey, technická riaditeľka pre Cloud Core a IP Backbone v spoločnosti Algeria Telecom, uviedla, že cieľom prenosovej siete IP je rozvinúť sa na sieť novej generácie s všadeprítomným prístupom, inteligentným pripojením, ultraširokopásmovou chrbticou a segmentáciou ako službou. Prostredníctvom inovatívnych postupov segmentácie a automatizácie siete sa poskytuje zabezpečenie SLA pre rôzne scenáre, aby sa zaistila vysokokvalitná skúsenosť pre zákazníkov.

V rámci vývoja sieťového scenára Net5.5G zdôraznil Pietro Cassarà, výskumný pracovník talianskej Národnej rady pre výskum, že kľúčové technológie, ako je segmentácia siete založená na SRv6 a IFIT, dokonale dopĺňajú sieťovú digitálnu mapu založenú na AI s cieľom poskytnúť zaručené SLA a automatizovať budúce sieťové scenáre, ako je napríklad smerovanie mesh v dynamickej topológii v budúcich neterestriálnych sieťach.

Carsten Rossenhövel, technický riaditeľ EANTC, autorizovanej testovacej organizácie tretej strany v Európe, sa podelil o pokrok v testovaní interoperability viacerých dodávateľov v roku 2024 a o správu z nezávislého pozývacieho testu dosiek 19.2T Huawei. To naznačuje, že kľúčové funkcie Net5.5G, ako sú 400 GE, SRv6 a segmentácia, sú z hľadiska interoperability čoraz vyspelejšie.

Spoločnosť Huawei predstavila architektúru cieľovej siete konvergovaného prenosu Net5.5G a privátneho riešenia line + X. Táto architektúra ponúka ultra-širokopásmové pripojenie, sieť ako službu, vysokú inteligenciu a holistické zabezpečenie. Riešenia a produkty série Net5.5G pomáhajú operátorom rozvíjať kompletné služby a dosahovať nový rast.

