Развертывание Net5.5G демонстрирует заметный прогресс, вдохновляя операторов на новый рост

ПАРИЖ, 12 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- Во время Всемирного конгресса MPLS SD & AI Net World Congress 2024 компания Huawei успешно провела саммит IP GALA на тему «Внедрение Net5.5G в реальность, стимулирование нового роста». На саммите собрались гости из операторов, организаций по стандартизации и отраслевых организаций, чтобы обсудить основные темы, такие как развертывание приложений Net5.5G, инновации сценариев и целевая сетевая архитектура. Ведущие операторы, такие как vivo Brazil, Telecom Argentina и Algeria Telecom, поделились своими сетевыми приложениями и инновационными практиками ключевых технологий, таких как 400GE, SRv6, нарезка и цифровая карта сети в сценариях конвергентной транспортировки Net5.5. Это указывает на то, что конвергентная транспортировка Net5.5 развертывается более быстрыми темпами для поддержки нового роста услуг операторов.

Zuo Meng, President of Huawei's Data Communication Product Line Metro Router Domain, delivering the opening speech

Цзо Мэн (Zuo Meng), президент подразделения компании Huawei Data Communication Product Line Metro Router Domain, отметил, что новые сверхширокополосные приложения постоянно развиваются, принося новые возможности и проблемы операторам. Операторам необходимо создать целевую сеть Net5.5G для поддержки обновления до 10 Гбит/с для домашнего широкополосного доступа, мобильного широкополосного доступа, корпоративной частной линии и корпоративных услуг кампуса. Ускорение развертывания приложений Net5.5G для поддержки большего успеха бизнеса операторов стало отраслевым консенсусом.

Иммерсивные приложения, цифровизация отрасли и переход в облако, а также приложения ИИ стимулируют непрерывный рост глобальных сверхширокополосных соединений и пропускной способности. Тайеб Бен Мерием (Tayeb Ben Meriem), сопредседатель рабочей группы WBBA по сетевым технологиям, сказал, что, чтобы справиться с таким ростом, WBBA подняла инициативу Net5.5G вместе со своими членами, включая кампус 10 Гбит/с с Wi-Fi 7, конвергентный IP-транспорт 400GE и гиперконвергентные сети центров обработки данных на 2025–2030 годы.

Ведущие операторы поделились развертыванием сетей и инновационными практиками ключевых конвергентных транспортных технологий Net5.5G. vivo, ведущий оператор в Латинской Америке, завершил взаимодействие SRv6 с несколькими поставщиками и успешно развернул SRv6 в действующей сети в Бразилии. Нельсон Хосе дос Сантос-младший (Nelson Jose dos Santos Junior), эксперт по IP-сетям vivo, отметил, что с постепенным внедрением ключевых технологий для Net5.5G, таких как SRv6, 400GE и нарезка сети, vivo улучшит качество обслуживания 5G и сохранит свои лидирующие позиции. Оскар Паниагуа (Oscar Paniagua), менеджер транспортной сети Telecom Argentina, сказал, что 400GE был развернут в магистральной сети для поддержки роста трафика 5G и домашних широкополосных услуг. Транспортная сеть IP непрерывно развивается в направлении Net5.5G и обеспечивает оптимальный опыт подключения благодаря улучшенной автоматизации сети, обеспечению SLA, визуализации в реальном времени и гибким возможностям пропускной способности. Мунира Айсса Эль-Бей (Mounira Aissa El Bey), технический директор по облачному ядру и IP-магистралям в Algeria Telecom, сказала, что транспортная сеть IP нацелена на развитие до сети следующего поколения с повсеместным доступом, интеллектуальным соединением, сверхширокополосной магистралью и нарезкой как услугой. Благодаря инновационным методам нарезки и автоматизации сети обеспечивается гарантия SLA для различных сценариев для обеспечения высокого качества обслуживания клиентов.

В качестве эволюции сетевого сценария Net5.5G Пьетро Кассара (Pietro Cassarà), исследователь Итальянского национального исследовательского совета, подчеркнул, как ключевые технологии, такие как срезы сети на основе SRv6, идеально дополняют сетевую цифровую карту на основе ИИ для обеспечения гарантированного SLA и автоматизации будущих сетевых сценариев, таких как сетевая маршрутизация в динамической топологии в будущих неназемных сетях.

Карстен Россенховель (Carsten Rossenhövel), технический директор EANTC, авторитетной сторонней испытательной организации в Европе, поделился прогрессом тестов совместимости с несколькими поставщиками в 2024 году и независимым отчетом о тестировании плат Huawei 19.2T. Это указывает на то, что ключевые возможности Net5.5G, такие как 400GE, SRv6 и срезы, становятся все более зрелыми с точки зрения совместимости.

Компания Huawei представила целевую сетевую архитектуру конвергентной транспортировки Net5.5G и решение частной линии + X. Эта архитектура характеризуется сверхширокополосной связью, сетью как услугой, высоким интеллектом и целостной безопасностью. Решения и продукты серии Net5.5G помогают операторам развивать полный спектр услуг и добиваться нового роста.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2384607/Zuo_Meng_President_Huawei_s_Data_Communication_Product_Line_Metro_Router.jpg