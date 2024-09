A inauguração oficial do Nobu Bangkok no "EA" Rooftop no The Empire, o anúncio do Nobu Residences Bangkok e a inauguração do The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok foram celebrados com uma cerimônia especial de saquê

Em uma colaboração contínua com a Asset World Corporation, a marca de estilo de vida de luxo, Nobu Hospitality, tem o orgulho de anunciar seu primeiro projeto residencial de serviços na Tailândia - o Nobu Residences Bangkok. Este desenvolvimento emocionante segue os anúncios do Nobu Hotel Bangkok e do The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok, bem como a abertura oficial do Nobu Bangkok no The Empire. Juntos, esses empreendimentos reforçam a presença crescente de Nobu na cidade. O Nobu Residences Bangkok contará com 60 unidades exclusivas, disponíveis como parte do inventário do hotel, e não para venda individual.

Estrategicamente localizado perto do Chao Phraya River, o Nobu Residences Bangkok oferece acesso incomparável ao melhor que a cidade tem a oferecer. Disponível para estadias de curta e longa duração, os moradores desfrutarão de comodidades de primeira classe, incluindo serviço de concierge 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os moradores também podem acessar as instalações premium do hotel, como o Nobu Restaurant, um lounge de bar na cobertura com vista panorâmica do horizonte de Bangcoc, um centro de fitness de última geração e um lounge exclusivo para moradores. As residências são projetadas com a atenção exclusiva de Nobu aos detalhes, misturando um design proposital com uma vida sofisticada.

Além do significado do dia, foi realizada uma cerimônia de inauguração para o The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok em sua futura localização, o Patrimônio Histórico East Asiatic. Este empreendimento icônico estará situado no histórico edifício da East Asiatic Company (EAC), localizado às margens do Chao Phraya River, em Bangcoc. O edifício, que remonta a 1884, foi fundado pelo marinheiro e empresário dinamarquês Capitão Hans Niels Andersen. O Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok será geminada com o Plaza Athénée Nobu Hotel & Spa New York, que atualmente está passando por reformas em seus 145 quartos. Localizada na 64th Street e Park Avenue, no Upper East Side, em Nova York, esta área é conhecida por sua proximidade com o Central Park, museus, consulados e lojas de luxo.

Wallapa Traisorat, CEO e presidente da Asset World Corporation (AWC) comentou: "Nós realmente apreciamos a amizade e parceria que compartilhamos com a família Nobu e a AWC. A celebração da inauguração do Nobu Bangkok no "EA" Rooftop no The Empire, o novo destino de referência da Tailândia, traz grande felicidade aos hóspedes tailandeses e internacionais para desfrutar da culinária japonesa contemporânea criada pelo lendário Chef Nobu em um espetacular local de três andares, incluindo o andar do telhado com vistas deslumbrantes de Bangcoc. Isso reforça nosso compromisso de tornar Bangcoc um destino global sustentável para experiências gastronômicas, bebidas e estilo de vida de primeira classe.

Além disso, a AWC está entusiasmada em aprofundar nossa parceria de longo prazo com a Nobu Hospitality por meio do lançamento do Nobu Hotel Bangkok, o primeiro hotel Nobu com um conceito residencial na Tailândia. Localizado perto do Chao Phraya River, este empreendimento oferece aos hóspedes um luxo incomparável, com comodidades e serviços de primeira classe. A cerimônia de inauguração do The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok no histórico edifício da East Asiatic Company também marca um acontecimento importante em nossa jornada conjunta para criar propriedades icônicas que redefinem a vida de luxo e melhoram a reputação de Bangkok como um destino global de primeira linha."

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, comentou: "Estamos empolgados em expandir nossa parceria com a Asset World Corporation e apresentar o Nobu Residences a Bangcoc. Com sua localização privilegiada perto do Chao Phraya River, este empreendimento oferece aos moradores uma experiência de estilo de vida excepcional em uma das cidades mais dinâmicas do mundo. Estamos entusiasmados por operar todos os elementos da marca Nobu - residências, hotéis e restaurantes - neste mercado vibrante."

