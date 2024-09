Die offizielle Eröffnung von Nobu Bangkok auf dem 'EA' Rooftop im Empire, die Ankündigung der Nobu Residences Bangkok und der erste Spatenstich für das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok wurden mit einer besonderen Sake-Zeremonie begangen

Die Luxus-Lifestyle-Marke Nobu Hospitality ist stolz darauf, ihr erstes Service-Wohnprojekt in Thailand - Nobu Residences Bangkok - in Zusammenarbeit mit der Asset World Corporation vorzustellen. Diese aufregende Entwicklung folgt auf die Ankündigung des Nobu Hotel Bangkok und des Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok sowie auf die offizielle Eröffnung des Nobu Bangkok at The Empire. Zusammen verstärken diese Unternehmungen die wachsende Präsenz von Nobu in der Stadt. Die Nobu Residences Bangkok werden 60 exklusive Einheiten umfassen, die als Teil des Hotelinventars und nicht zum Einzelverkauf angeboten werden.

Das Nobu Residences Bangkok liegt strategisch günstig in der Nähe des Flusses Chao Phraya und bietet einen unvergleichlichen Zugang zum Besten, was die Stadt zu bieten hat. Sowohl für Kurz- als auch für Langzeitaufenthalte stehen den Bewohnern erstklassige Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein 24/7-Concierge-Service. Die Bewohner haben außerdem Zugang zu den erstklassigen Einrichtungen des Hotels, wie dem Nobu Restaurant, einer Bar-Lounge auf dem Dach mit Panoramablick auf die Skyline von Bangkok, einem hochmodernen Fitnesscenter und einer exklusiven Lounge für die Bewohner. Die Residenzen sind mit der für Nobu typischen Liebe zum Detail gestaltet und verbinden zielgerichtetes Design mit gehobenem Wohnen.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages war der erste Spatenstich für das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok an seinem künftigen Standort, dem ostasiatischen Kulturerbe. Dieses ikonische Projekt wird im historischen Gebäude der East Asiatic Company (EAC) am Ufer des Chao Phraya Flusses in Bangkok untergebracht. Das Gebäude aus dem Jahr 1884 wurde von dem dänischen Seemann und Unternehmer Kapitän Hans Niels Andersen gegründet. Das Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok wird eine Partnerschaft mit dem Plaza Athénée Nobu Hotel & Spa New York eingehen, das derzeit seine 145 Zimmer renoviert. An der 64th Street und der Park Avenue in der Upper East Side in New York gelegen, ist diese Gegend bekannt für ihre Nähe zum Central Park, zu Museen, Konsulaten und Luxus-Shops.

Wallapa Traisorat, CEO und Präsident der Asset World Corporation (AWC), kommentierte: „Wir schätzen die Freundschaft und Partnerschaft mit der Nobu-Familie und AWC sehr. Die feierliche Eröffnung des Nobu Bangkok at 'EA' Rooftop at The Empire, dem neuen Wahrzeichen Thailands, bringt thailändische und internationale Gäste in den Genuss der zeitgenössischen japanischen Küche des legendären Chefkochs Nobu in einem spektakulären dreistöckigen Lokal, einschließlich der Dachterrasse mit atemberaubendem Blick auf Bangkok. Es unterstreicht unser Engagement, Bangkok zu einem nachhaltigen globalen Ziel für erstklassige Lebensmittel, Getränke und Lifestyle-Erlebnisse zu machen.

Darüber hinaus freut sich AWC über die Vertiefung unserer langfristigen Partnerschaft mit Nobu Hospitality durch die Eröffnung des Nobu Hotel Bangkok, dem ersten Nobu-Hotel mit Wohnkonzept in Thailand. In der Nähe des Flusses Chao Phraya gelegen, bietet dieses Projekt seinen Gästen unvergleichlichen Luxus und erstklassige Annehmlichkeiten und Dienstleistungen. Der erste Spatenstich für das The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok im historischen Gebäude der East Asiatic Company ist ebenfalls ein bedeutendes Ereignis auf unserem gemeinsamen Weg, ikonische Immobilien zu schaffen, die Luxus neu definieren und Bangkoks Ruf als erstklassige globale Destination stärken."

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, kommentierte: „Wir sind begeistert, unsere Partnerschaft mit Asset World Corporation zu erweitern und Nobu Residences in Bangkok einzuführen. Mit seiner erstklassigen Lage in der Nähe des Chao Phraya Flusses bietet dieses Projekt den Bewohnern ein außergewöhnliches Lebensgefühl in einer der dynamischsten Städte der Welt. Wir freuen uns darauf, alle Elemente der Marke Nobu - Residenzen, Hotels und Restaurants - in diesem pulsierenden Markt zu betreiben."

