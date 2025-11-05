NOBU HOSPITALITY E FOSTER + PARTNERS ANUNCIAM O 619 BRICKELL

Notícias fornecidas por

NOBU HOSPITALITY

05 nov, 2025, 14:57 GMT

Apresentamos o primeiro projeto residencial Nobu de Miami e o segundo restaurante Nobu

NOVA YORK, 5 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Nobu Hospitality anuncia com orgulho o primeiro projeto residencial da marca em Miami e um novo ícone arquitetônico ao longo da Baía de Biscayne. Desenvolvido em parceria com a 13th Floor Investments e a Key Internationaleste projeto visionário representa um novo capítulo para a marca Nobu - onde o design refinado, o serviço sofisticado e a essência do luxo japonês moderno se unem nas mãos de mestres, criando um local extraordinário.

Localizado no coração do dinâmico distrito de Brickell, em Miami, o 619 Brickell, de 74 andares, oferecerá 300 residências cuidadosamente projetadas e 8.362 m2 de comodidades privadas. O empreendimento contará com um spa de luxo com serviços completos e um retiro de bem-estar, uma academia de última geração e um café tranquilo à beira da piscina, cada espaço projetado para capturar a estética da Nobu de elegância discreta, simplicidade natural e materiais naturais com serviços impecáveis.

No térreo, a propriedade revelará o segundo restaurante Nobu de Miami, juntando-se à renomada localização de Miami Beach. Em breve um dos destinos gastronômicos mais emblemáticos da cidade, o restaurante contará com um design circular diferenciado e vistas deslumbrantes para o mar. Juntas, as residências e o restaurante criarão uma conexão perfeita entre o lar e a hospitalidade.

A torre, projetada pelo renomado escritório de arquitetura Foster + Partners, em colaboração com a Sieger-Suarez Architects, combina a sensibilidade japonesa minimalista de Nobu com o ritmo dinâmico do horizonte de Miami. O resultado é uma expressão atemporal de harmonia - fluida, moderna e profundamente conectada ao seu ambiente à beira-mar. Cada detalhe, desde os materiais selecionados até os amplos terraços, reflete a filosofia de Nobu de viver com propósito, equilíbrio e beleza.

"O 619 Brickell representa a próxima evolução da visão de estilo de vida da Nobu",  disse Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality"Reúne nosso compromisso com o artesanato, a integridade do design e o serviço excepcional para criar uma experiência residencial verdadeiramente imersiva. A energia e a vitalidade cultural de Miami são o cenário perfeito para este projeto histórico."

Em uma declaração conjunta, Arnaud Karsenti, Diretor Administrativo da 13th Floor Investments, e Inigo Ardid, Copresidente da Key International, disseram: 

"Estamos honrados em fazer parceria com a Nobu Hospitality e a Foster + Partners neste projeto extraordinário no coração do bairro de Brickell. O 619 Brickell representa a perfeita convergência de design, serviço e estilo de vida — uma experiência residencial elevada pela hospitalidade de nível internacional da Nobu e compromisso com um serviço excepcional. Juntos, estamos criando um destino de referência que reflete a sofisticação e a energia de Miami, e estamos ansiosos para revelá-lo em um futuro próximo."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812845/Nobu_Restaurant.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812846/Nobu_Restaurant_Brickell.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

FONTE NOBU HOSPITALITY

Da mesma fonte

NOBU HOSPITALITY ANUNCIA AS PRIMEIRAS RESIDÊNCIAS DE LUXO COM SERVIÇOS E RESTAURANTE NOBU NO KUWAIT

NOBU HOSPITALITY ANUNCIA AS PRIMEIRAS RESIDÊNCIAS DE LUXO COM SERVIÇOS E RESTAURANTE NOBU NO KUWAIT

A Nobu Hospitality, marca global de estilo de vida orgulhosamente anuncia sua parceria com a United Real Estate Company (URC), o braço imobiliário do ...

NOBU HOSPITALITY ANUNCIA DOIS NOVOS DESTINOS: BAKU E MONTENEGRO

A Nobu Hospitality, marca de estilo de vida de luxo e hotéis, restaurantes e residências icônicos de renome mundial, anuncia orgulhosamente a estreia ...
More Releases From This Source

Explorar

Residential Real Estate

Residential Real Estate

Real Estate

Real Estate

Hotels and Resorts

Hotels and Resorts

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics