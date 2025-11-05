NOBU HOSPITALITY E FOSTER + PARTNERS ANUNCIAM O 619 BRICKELL

Localizado no coração do dinâmico distrito de Brickell, em Miami, o 619 Brickell, de 74 andares, oferecerá 300 residências cuidadosamente projetadas e 8.362 m2 de comodidades privadas. O empreendimento contará com um spa de luxo com serviços completos e um retiro de bem-estar, uma academia de última geração e um café tranquilo à beira da piscina, cada espaço projetado para capturar a estética da Nobu de elegância discreta, simplicidade natural e materiais naturais com serviços impecáveis.

No térreo, a propriedade revelará o segundo restaurante Nobu de Miami, juntando-se à renomada localização de Miami Beach. Em breve um dos destinos gastronômicos mais emblemáticos da cidade, o restaurante contará com um design circular diferenciado e vistas deslumbrantes para o mar. Juntas, as residências e o restaurante criarão uma conexão perfeita entre o lar e a hospitalidade.

A torre, projetada pelo renomado escritório de arquitetura Foster + Partners, em colaboração com a Sieger-Suarez Architects, combina a sensibilidade japonesa minimalista de Nobu com o ritmo dinâmico do horizonte de Miami. O resultado é uma expressão atemporal de harmonia - fluida, moderna e profundamente conectada ao seu ambiente à beira-mar. Cada detalhe, desde os materiais selecionados até os amplos terraços, reflete a filosofia de Nobu de viver com propósito, equilíbrio e beleza.

"O 619 Brickell representa a próxima evolução da visão de estilo de vida da Nobu", disse Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality. "Reúne nosso compromisso com o artesanato, a integridade do design e o serviço excepcional para criar uma experiência residencial verdadeiramente imersiva. A energia e a vitalidade cultural de Miami são o cenário perfeito para este projeto histórico."

Em uma declaração conjunta, Arnaud Karsenti, Diretor Administrativo da 13th Floor Investments, e Inigo Ardid, Copresidente da Key International, disseram:

"Estamos honrados em fazer parceria com a Nobu Hospitality e a Foster + Partners neste projeto extraordinário no coração do bairro de Brickell. O 619 Brickell representa a perfeita convergência de design, serviço e estilo de vida — uma experiência residencial elevada pela hospitalidade de nível internacional da Nobu e compromisso com um serviço excepcional. Juntos, estamos criando um destino de referência que reflete a sofisticação e a energia de Miami, e estamos ansiosos para revelá-lo em um futuro próximo."

