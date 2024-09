特別清酒儀式慶祝Nobu Bangkok於曼谷The Empire「EA」屋頂盛大開幕、公佈曼谷Nobu Residences Bangkok住宅項目，以及曼谷Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok酒店及水療中心的動土典禮

Nobu Residences Bangkok地理位置優越,臨近湄南河(Chao Phraya River),為住戶提供無與倫比的便利,盡享城市的精華。Nobu Residences Bangkok提供短期和長期住宿選擇,住戶可享受包括24小時禮賓服務在內的世界級設施。住戶還可使用酒店的高端設施,包括Nobu Restaurant、擁有曼谷天際線全景的屋頂酒吧休息室、先進的健身中心以及專屬住戶的休息室。這些住宅以Nobu標誌性的細緻設計為特色,將精心構思的設計與高端生活完美融合。

為增添當天的意義,大會還在未來地點——東亞遺產區(East Asiatic Heritage Site)——舉行了Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok的動土典禮。這一標誌性的發展將位於歷史悠久的East Asiatic Company(EAC)大樓,坐落於曼谷湄南河(Chao Phraya River)畔。這座建築可追溯至1884年,由丹麥航海家和企業家Captain Hans Niels Andersen創立。Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok將與Plaza Athénée Nobu Hotel & Spa New York結對,後者目前正在對其145間客房進行翻修。位於美國紐約上東區(Upper East Side)的第64街(64th Street)和公園大道(Park Avenue),這個地區因其接近紐約中央公園、博物館、領事館以及奢華購物而聞名。

Asset World Corporation(簡稱「AWC」)行政總裁兼主席Wallapa Traisorat評論道:「我們非常感激與Nobu家族及AWC之間的友誼與合作夥伴關係。」在泰國新地標The Empire的「EA」屋頂慶祝Nobu Bangkok的盛大開幕,為泰國及國際客人帶來了極大的愉悅。客人可以在這座三層樓高的壯觀餐廳內品味傳奇廚師Nobu精心製作的現代日本美食,其中包括可俯瞰曼谷壯麗景色的屋頂樓層。餐廳加強了我們致力於將曼谷打造成世界一流食品、飲料和生活方式體驗的可持續發展全球目的地的承諾。

此外,AWC非常高興透過推出Nobu Hotel Bangkok來深化與Nobu Hospitality的長期夥伴關係,這是泰國首家結合住宅概念的Nobu酒店。位於湄南河附近,此發展項目為賓客提供無與倫比的奢華體驗,擁有世界級的設施和服務。在歷史悠久的East Asiatic Company大樓舉行的Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok動土典禮,標誌著我們共同致力於打造重新定義奢華生活的標誌性物業的重要時刻,並提升曼谷作為全球首屈一指目的地的聲譽。

Nobu Hospitality行政總裁Trevor Horwell表示:「我們非常高興能擴大與Asset World Corporation的合作夥伴關係,並將Nobu Residences引入曼谷。憑藉其位於湄南河附近的絕佳地點,此項目為住戶提供了在全球最具活力城市之一的卓越生活體驗。我們對在這個充滿活力的市場中營運Nobu品牌的所有元素——住宅、酒店和餐廳——感到非常興奮。」

SOURCE NOBU HOSPITALITY