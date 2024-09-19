特別清酒儀式慶祝Nobu Bangkok於曼谷The Empire「EA」屋頂盛大開幕、公佈曼谷Nobu Residences Bangkok住宅項目，以及曼谷Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok酒店及水療中心的動土典禮
20 9月, 2024, 04:58 CST
紐約2024年9月20日 /美通社/ -- Nobu Bangkok與泰國領先的綜合生活方式房地產集團Asset World Corporation（AWC）舉行清酒儀式慶祝開幕，象徵好運，並揭開這個令人振奮的新篇章。Nobu Bangkok位於曼谷中央商務區核心The Empire的57樓、58樓及屋頂，提供非凡的用餐體驗，融合泰式與日式設計的奢華美學。餐廳由享譽全球的Rockwell Group設計，融入了泰國寺廟的精緻雕刻和金色元素，並與日本設計的極簡優雅相結合，營造出獨特的美食氛圍。
豪華生活方式品牌Nobu Hospitality與Asset World Corporation持續合作，隆重宣佈其在泰國的首個高端服務式住宅項目——Nobu Residences Bangkok。這項令人振奮的發展緊隨曼谷Nobu Hotel Bangkok酒店、曼谷Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok酒店及水療中心的公告，以及Nobu Bangkok於The Empire的正式開幕後推出。這些項目共同鞏固了Nobu在曼谷日益擴展的影響力。Nobu Residences Bangkok將推出60個獨家單位，作為酒店的一部分供應，而非作為獨立銷售。
分享這篇文章