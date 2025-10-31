NOBU HOSPITALITY ANUNCIA AS PRIMEIRAS RESIDÊNCIAS DE LUXO COM SERVIÇOS E RESTAURANTE NOBU NO KUWAIT

Combinando o renomado senso de estilo, culinária e hospitalidade de Nobu com a riqueza cultural do Kuwait, o Nobu Residences Kuwait oferecerá aos moradores e hóspedes uma experiência de estilo de vida incomparável e posicionará ainda mais o Hessah Plaza como um local ideal para viver, jantar, fazer compras e experiências sociais, e eleva o Distrito de Hessah como um destino de luxo de primeira linha.

Comentando sobre a parceria, Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah, presidente da URC, disse: "Nossa parceria com a Nobu Hospitality demonstra a capacidade da URC de atrair parceiros internacionais de classe mundial e destaca o crescente apelo do Kuwait como um dos principais destinos para investidores e visitantes."

Al-Sabah acrescentou: "Nossa parceria com a Dhaliliyah Engineering Consultants visa atrair marcas globais de hospitalidade de luxo de destaque e em rápida expansão, reforçando assim a posição do Estado do Kuwait como um importante centro regional de inovação e excelência."

Sua Alteza Real, o Dr. Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud, fundador da Dhaliliyah Company, comentou sobre esta parceria dizendo: "URC e Nobu estão redefinindo o cenário imobiliário e de hospitalidade do Kuwait — ancorando o Distrito de Hessah como um destino privilegiado para uma vida exclusiva, restaurantes requintados e experiências culturais "

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, disse: "Estamos entusiasmados em apresentar o Nobu Residences e o Restaurant Kuwait, sendo que o Kuwait sempre foi um mercado importante para nós e estamos empolgados em trazer o estilo de vida Nobu aqui pela primeira vez, o que não apenas expande nossa presença no Oriente Médio, mas também traz o estilo de vida Nobu a um novo mercado vibrante. Temos a honra de fazer parceria com a URC, cuja visão de futuro e compromisso com desenvolvimentos inovadores e sustentáveis a tornam uma colaboradora ideal para este projeto histórico. Esta parceria histórica reforça a visão da URC de oferecer desenvolvimentos de nível mundial e elevar o perfil do Kuwait como um centro regional de vida e hospitalidade de luxo."

