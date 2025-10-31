NOBU HOSPITALITY ANUNCIA AS PRIMEIRAS RESIDÊNCIAS DE LUXO COM SERVIÇOS E RESTAURANTE NOBU NO KUWAIT

Notícias fornecidas por

NOBU HOSPITALITY

31 out, 2025, 13:44 GMT

NOVA YORK, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Nobu Hospitality, marca global de estilo de vida orgulhosamente anuncia sua parceria com a United Real Estate Company (URC), o braço imobiliário do KIPCO Group, e a Dhaliliyah Company, para trazer as primeiras residências e restaurantes Nobu para o Kuwait no Hessah Plaza, um vibrante destino de varejo e restaurantes dentro do Projeto do Distrito de Hessah. O empreendimento contará com 90 residências exclusivas de luxo, espaços flexíveis para reuniões e eventos e um restaurante Nobu exclusivo com vistas deslumbrantes do Golfo Pérsico.

Distrito de Hessah, Kuwait
Distrito de Hessah, Kuwait
HORIZONTE DA CIDADE DO KUWAIT
HORIZONTE DA CIDADE DO KUWAIT
Distrito de Hessah, Kuwait HORIZONTE DA CIDADE DO KUWAIT

Combinando o renomado senso de estilo, culinária e hospitalidade de Nobu com a riqueza cultural do Kuwait, o Nobu Residences Kuwait oferecerá aos moradores e hóspedes uma experiência de estilo de vida incomparável e posicionará ainda mais o Hessah Plaza como um local ideal para viver, jantar, fazer compras e experiências sociais, e eleva o Distrito de Hessah como um destino de luxo de primeira linha.

Comentando sobre a parceria, Sheikha Bibi Nasser Al-Sabah, presidente da URC, disse: "Nossa parceria com a Nobu Hospitality demonstra a capacidade da URC de atrair parceiros internacionais de classe mundial e destaca o crescente apelo do Kuwait como um dos principais destinos para investidores e visitantes."

Al-Sabah acrescentou: "Nossa parceria com a Dhaliliyah Engineering Consultants visa atrair marcas globais de hospitalidade de luxo de destaque e em rápida expansão, reforçando assim a posição do Estado do Kuwait como um importante centro regional de inovação e excelência."

Sua Alteza Real, o Dr. Nouf Bint Mohammed Bin Fahad Al Saud, fundador da Dhaliliyah Company, comentou sobre esta parceria dizendo: "URC e Nobu estão redefinindo o cenário imobiliário e de hospitalidade do Kuwait — ancorando o Distrito de Hessah como um destino privilegiado para uma vida exclusiva, restaurantes requintados e experiências culturais "

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, disse: "Estamos entusiasmados em apresentar o Nobu Residences e o Restaurant Kuwait, sendo que o Kuwait sempre foi um mercado importante para nós e estamos empolgados em trazer o estilo de vida Nobu aqui pela primeira vez, o que não apenas expande nossa presença no Oriente Médio, mas também traz o estilo de vida Nobu a um novo mercado vibrante. Temos a honra de fazer parceria com a URC, cuja visão de futuro e compromisso com desenvolvimentos inovadores e sustentáveis a tornam uma colaboradora ideal para este projeto histórico. Esta parceria histórica reforça a visão da URC de oferecer desenvolvimentos de nível mundial e elevar o perfil do Kuwait como um centro regional de vida e hospitalidade de luxo."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809074/KUWAIT_DOWNTOWN.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2809075/KUWAIT_SKYLINE.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

FONTE NOBU HOSPITALITY

Da mesma fonte

NOBU HOSPITALITY ANUNCIA DOIS NOVOS DESTINOS: BAKU E MONTENEGRO

A Nobu Hospitality, marca de estilo de vida de luxo e hotéis, restaurantes e residências icônicos de renome mundial, anuncia orgulhosamente a estreia ...
NOBU HOSPITALITY ANUNCIA O HOTEL E RESTAURANTE NOBU NASHVILLE

NOBU HOSPITALITY ANUNCIA O HOTEL E RESTAURANTE NOBU NASHVILLE

A Nobu Hospitality, a famosa marca de estilo de vida de luxo, tem o prazer de anunciar o próximo Nobu Hotel and Restaurant Nashville, situado ao...
More Releases From This Source

Explorar

Real Estate

Real Estate

Retail

Retail

Restaurants

Restaurants

Travel

Travel

News Releases in Similar Topics