Inauguración oficial de Nobu Bangkok en la azotea 'EA' de The Empire con una ceremonia especial de sake

En el marco de una colaboración continua con Asset World Corporation, la marca de estilo de vida de lujo Nobu Hospitality se enorgullece de anunciar su primer proyecto residencial de servicios en Tailandia: Nobu Residences Bangkok. Este emocionante desarrollo sigue los anuncios de Nobu Hotel Bangkok y The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok, así como la inauguración oficial de Nobu Bangkok en The Empire. En conjunto, estos emprendimientos refuerzan la creciente presencia de Nobu en la ciudad. Nobu Residences Bangkok contará con 60 unidades exclusivas, disponibles como parte del inventario del hotel, en lugar de estar disponibles para la venta individual.

Estratégicamente ubicado cerca del río Chao Phraya, Nobu Residences Bangkok ofrece un acceso incomparable a lo mejor que la ciudad tiene para ofrecer. Disponible tanto para estancias cortas como prolongadas, los residentes disfrutarán de comodidades de primera clase, incluido un servicio de conserjería las 24 horas, los 7 días de la semana. Los residentes también pueden acceder a las instalaciones premium del hotel, como el Nobu Restaurant, un bar en la azotea con vistas panorámicas del horizonte de Bangkok, un gimnasio de última generación y un exclusivo salón para residentes. Las residencias están diseñadas con la atención al detalle característica de Nobu, que combina un diseño práctico con un estilo de vida elevado.

Para dar más importancia a la jornada, se celebró una ceremonia de inauguración del The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok en su futura ubicación, East Asiatic Heritage Site. Este emblemático desarrollo estará situado en el histórico edificio de la East Asiatic Company (EAC), situado a orillas del río Chao Phraya en Bangkok. El edificio, que data de 1884, fue fundado por el marinero y empresario danés, el capitán Hans Niels Andersen. El Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok estará hermanado con el Plaza Athénée Nobu Hotel & Spa New York, que actualmente está renovando sus 145 habitaciones. Ubicada en la calle 64 y Park Avenue en el Upper East Side de Nueva York, esta zona es famosa por su proximidad a Central Park, museos, consulados y tiendas de lujo.

Wallapa Traisorat, consejero delegado y presidente de Asset World Corporation (AWC) comentó, "Realmente valoramos la amistad y la asociación que compartimos con la familia Nobu y AWC. La celebración de la gran inauguración de Nobu Bangkok en la azotea "EA" de The Empire, el nuevo destino emblemático de Tailandia, proporciona una gran felicidad a los huéspedes tailandeses e internacionales que podrán disfrutar de la cocina japonesa contemporánea elaborada por el legendario chef Nobu en un espectacular lugar de tres pisos, incluido el nivel de la azotea con impresionantes vistas de Bangkok. Refuerza nuestro compromiso de hacer de Bangkok un destino global sostenible para experiencias de comida, bebida y estilo de vida de clase mundial.

Además, AWC está encantada de profundizar su asociación a largo plazo con Nobu Hospitality a través del lanzamiento de Nobu Hotel Bangkok, el primer hotel Nobu con un concepto residencial en Tailandia. Ubicado cerca del río Chao Phraya, este desarrollo ofrece a los huéspedes un lujo incomparable, con comodidades y servicios de clase mundial. La ceremonia inaugural de The Plaza Athénée Nobu Hotel and Spa Bangkok en el histórico edificio de East Asiatic Company también marca una ocasión trascendental en nuestro viaje compartido para crear propiedades icónicas que redefinan la vida de lujo y mejoren la reputación de Bangkok como un destino global de primer nivel."

Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality, commntó, "Estamos encantados de ampliar nuestra asociación con Asset World Corporation y presentar Nobu Residences en Bangkok. Con su ubicación privilegiada cerca del río Chao Phraya, este desarrollo ofrece a los residentes una experiencia de estilo de vida excepcional en una de las ciudades más dinámicas del mundo. Estamos entusiasmados de operar todos los elementos de la marca Nobu (residencias, hoteles y restaurantes) en este vibrante mercado".

