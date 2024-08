A Indosat Ooredoo Hutchison revela o maior Centro de operações de inteligência digital no sudeste asiático, marcando uma nova era em telecomunicações nativas de inteligência

JACARTA, Indonésia, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat ou IOH) celebra um marco importante em sua jornada rumo à transformação digital com a inauguração de seu moderno Centro de operações de inteligência digital (DIOC). Esta moderna instalação representa um avanço significativo no compromisso da Indosat em utilizar inteligência artificial (IA) para oferecer um serviço excepcional a mais de 100 milhões de clientes em toda a Indonésia.

O DIOC foi inaugurado por Vikram Sinha, diretor-presidente e CEO da Indosat Ooredoo Hutchison, pela diretoria e comissários da empresa, e por Simon Lin, presidente da Huawei para a região Ásia-Pacífico, destacando a colaboração estratégica entre as duas empresas. O DIOC servirá como a área central das operações de rede da Indosat, fornecendo informações em tempo real e gerenciamento proativo de serviços para garantir o desempenho e a confiabilidade ideais da rede. Este centro inovador une o tradicional Centro de operações de rede (NOC) e o Centro de operações de serviço (SOC), marcando uma nova era de gestão inteligente de redes e serviços, impulsionando o futuro digital da Indonésia.

Vikram Sinha, diretor-presidente e CEO da Indosat Ooredoo Hutchison, disse: "Esse dia marca um novo capítulo na história da Indosat Ooredoo Hutchison com a inauguração do nosso Centro de operações de inteligência digital. Esta instalação representa nossa ambição de nos tornarmos uma empresa de telecomunicações com IA nativa, onde tecnologia de ponta e soluções inovadoras estão no núcleo de nossas operações. Com o DIOC, não estamos apenas melhorando o desempenho da rede; estamos redefinindo a maneira como atendemos nossos clientes. Ao integrar tecnologias avançadas e promover talentos, estamos estabelecendo novos padrões em desempenho de rede e satisfação do cliente. Essa colaboração é fundamental para realizar nossa missão de conectar e capacitar cada indonésio por meio da conectividade digital."

Além disso, o DIOC possui novas funcionalidades avançadas, como visão da rede em tempo real, permitindo à Indosat passar de uma abordagem reativa para uma gestão proativa de serviços, aproveitando dados em tempo real para otimizar o desempenho e a confiabilidade da rede. O DIOC também oferece uma gestão de serviços de ponta a ponta abrangente, incluindo desempenho, experiência de aplicação e qualidade, o que permite à Indosat resolver rapidamente problemas dos clientes e aumentar a satisfação. No final, a capacidade do DIOC de integrar análise de dados e tecnologias de ponta pode impulsionar a inovação baseada em dados, permitindo à Indosat desenvolver novos produtos e serviços centrados no cliente, liderando o caminho nos avanços em serviços digitais.

A inauguração também destaca o fortalecimento da parceria entre a Indosat e a Huawei. Juntas, as duas empresas visam aprimorar a infraestrutura de rede, acelerar a transformação digital e cultivar talentos de alta qualidade para impulsionar o futuro digital da Indonésia. As soluções avançadas de TIC da Huawei e sua liderança tecnológica ajudarão a Indosat a construir uma rede voltada para o futuro, automatizada e inteligente, garantindo flexibilidade para se adaptar às necessidades digitais dinâmicas dos clientes.

Refletindo sobre essa colaboração, Simon Lin, presidente da Huawei para a região Ásia-Pacífico disse: "A inauguração do Centro de operações de inteligência digital da IOH representa uma conquista inovadora, marcando uma nova era de construção conjunta do hub de inovação e adoção de redes inteligentes. Essa colaboração é fruto de nossa parceria estratégica de longo prazo com a Indosat e reflete nosso compromisso mútuo em oferecer uma experiência de rede excepcional de forma contínua. Como inovadora em tecnologia, pioneira do setor e colaboradora local com raízes na região, a Huawei está comprometida em utilizar nossas soluções inovadoras para ajudar nossos clientes a manter o sucesso e a competitividade sustentáveis em seus negócios. Juntos, estamos moldando um futuro mais digital, conectado e inteligente para a Indonésia."

A Indosat deu passos significativos em sua jornada de transformação digital e alcançou resultados notáveis. Em colaboração com a Huawei por meio do centro de serviços e operações gerenciadas, a Indosat concluiu a consolidação da rede centrada na experiência e melhorou significativamente a qualidade da rede e a experiência do usuário. Testes independentes de terceiros mostraram melhorias substanciais da Indosat em áreas rurais, urbanas e suburbanas, onde a velocidade de download melhorou significativamente ano a ano (YoY), com aumentos anuais de 44,1% em áreas rurais, 43,5% em áreas urbanas e 43,9% em áreas suburbanas, contribuindo para uma maior satisfação dos clientes e desempenho da rede. A cobertura populacional da Indosat também cresceu em 12,7 milhões de pessoas.

A implementação de estratégias de transformação de rede e a adoção de tecnologias de ponta, aliadas a uma forte colaboração com parceiros globais, são fundamentais para proporcionar uma experiência excepcional aos clientes. A Indosat e a Huawei iniciaram uma colaboração para fortalecer a cooperação, com foco na infraestrutura de rede, operações de rede e desenvolvimento de talentos. A Indosat também estabelece um ambiente aberto e colaborativo ao trabalhar em estreita colaboração com organizações internacionais, como o TM Forum, para fomentar a inovação e explorar novos casos de uso com outros líderes globais do setor.

"À medida que a Indosat continua a implantar tecnologias inovadoras, como redes Digital Twin, IA/ML e automação, permanecemos comprometidos em impulsionar o futuro digital da Indonésia. Aproveitando nosso amplo alcance de rede e a adoção de tecnologias de última geração, a Indosat tem como objetivo conectar pessoas, empresas e tudo o mais, liberando todo o potencial digital da Indonésia", concluiu Vikram.

Sobre a Indosat Ooredoo Hutchison

A Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) visa se tornar a empresa de telecomunicações digitais mais usada da Indonésia. Com suas subsidiárias e afiliadas, a Indosat oferece serviços de telefonia celular, soluções de TIC, centros de dados, fibra residencial (FTTH), serviços de pagamento eletrônico, serviços financeiros e outros serviços digitais. A Indosat tem um propósito maior de capacitar a Indonésia e, com o espírito de Gotong Royong, deseja ser a principal colaboradora na realização desse objetivo e na criação de mudanças significativas.

Aviso legal

