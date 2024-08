Indosat Ooredoo Hutchison predstavuje najväčšie digitálne spravodajské operačné centrum v juhovýchodnej Ázii, ktoré znamená novú éru v oblasti spravodajských služieb

JAKARTA, Indonézia, 8. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat alebo IOH) oslavuje významný míľnik na svojej ceste k digitálnej transformácii otvorením svojho najmodernejšieho operačného centra Digital Intelligence Operations Center (DIOC). Toto moderné zariadenie predstavuje významný krok vpred v rámci záväzku spoločnosti Indosat využívať umelú inteligenciu (AI) na poskytovanie výnimočných služieb viac ako 100 miliónom zákazníkov v celej Indonézii.

DIOC slávnostne otvorili Vikram Sinha, prezident, riaditeľ a generálny riaditeľ spoločnosti Indosat Ooredoo Hutchison a predstavenstvo a komisár, a Simon Lin, prezident spoločnosti Huawei pre ázijsko-pacifický región a predstavenstvo, čím zdôraznili strategickú spoluprácu medzi oboma spoločnosťami. DIOC bude slúžiť ako nervové centrum sieťových operácií spoločnosti Indosat, ktoré bude poskytovať informácie v reálnom čase a proaktívne riadenie služieb na zabezpečenie optimálneho výkonu a spoľahlivosti siete. Toto inovatívne centrum spája tradičné sieťové operačné centrum (NOC) a servisné operačné centrum (SOC), čím predstavuje novú éru inteligentného riadenia sietí a služieb a podporuje digitálnu budúcnosť Indonézie.

Vikram Sinha, prezident, riaditeľ a generálny riaditeľ spoločnosti Indosat Ooredoo Hutchison, povedal: „Dnešný deň predstavuje novú kapitolu v príbehu spoločnosti Indosat Ooredoo Hutchison, pretože sme slávnostne otvorili naše operačné centrum Digital Intelligence. Toto zariadenie stelesňuje našu ambíciu stať sa Intelligence Native Telco, kde sú jadrom našej činnosti špičkové technológie a inovatívne riešenia. Vďaka DIOC nezlepšujeme len výkonnosť siete, ale nanovo definujeme spôsob, akým poskytujeme služby našim zákazníkom. Integráciou moderných technológií a podporou talentov stanovujeme nové kritériá v oblasti výkonnosti siete a spokojnosti zákazníkov. Táto spolupráca je kľúčová pri realizácii nášho poslania spojiť a posilniť každého Indonézana prostredníctvom digitálneho pripojenia."

Okrem toho má DIOC nové pokročilé funkcie, ako napríklad Real-time Network Insights (Sieťové informácie v reálnom čase), ktoré umožňujú spoločnosti Indosat prejsť od reaktívneho riešenia problémov k proaktívnemu riadeniu služieb s využitím údajov v reálnom čase na optimalizáciu výkonnosti a spoľahlivosti siete. DIOC tiež poskytuje komplexné riadenie všetkých služieb „end-to-end", teda úplný proces od začiatku do konca , vrátane výkonu, skúseností s aplikáciami a kvality, čo umožňuje spoločnosti Indosat rýchlo riešiť problémy zákazníkov a zvyšovať ich spokojnosť. Schopnosť DIOC integrovať analýzu údajov a najmodernejšie technológie môže napokon podporiť nepretržitú inováciu založenú na dátach, ktorá spoločnosti Indosat umožní vyvíjať nové produkty a služby orientované na zákazníka, čím sa stane lídrom v oblasti rozvoja digitálnych služieb.

Slávnostné otvorenie tiež zdôrazňuje prehlbujúce sa partnerstvo medzi spoločnosťami Indosat a Huawei. Cieľom oboch spoločností je spoločne zlepšiť sieťovú infraštruktúru, urýchliť digitálnu transformáciu a vychovávať špičkové talenty s cieľom podporiť digitálnu budúcnosť Indonézie. Pokročilé riešenia IKT a vedúce postavenie spoločnosti Huawei v oblasti technológií pomôžu spoločnosti Indosat vybudovať automatizovanú a inteligentnú sieť orientovanú na budúcnosť, ktorá zabezpečí flexibilitu pri prispôsobovaní sa dynamickým digitálnym potrebám zákazníkov.

Simon Lin, prezident spoločnosti Huawei pre ázijsko-tichomorský región, v súvislosti s touto spoluprácou povedal: „Odhalenie operačného centra digitálnej inteligencie IOH predstavuje prelomový úspech, ktorý znamená novú éru spoločného budovania inovačného centra a zavádzania inteligentnej siete. Táto spolupráca vychádza z nášho dlhodobého strategického partnerstva so spoločnosťou Indosat a je dôkazom nášho spoločného záväzku neustále poskytovať výnimočné sieťové služby. Ako technologický inovátor, priemyselný priekopník a miestny prispievateľ s koreňmi v tomto regióne je spoločnosť Huawei odhodlaná využívať naše inovatívne riešenia, aby pomohla našim zákazníkom udržať udržateľný obchodný úspech a konkurencieschopnosť. Spoločne vytvárame digitálnejšiu, prepojenejšiu a inteligentnejšiu budúcnosť Indonézie."

Spoločnosť Indosat urobila na ceste digitálnej transformácie významné pokroky a dosiahla významné výsledky. V spolupráci so spoločnosťou Huawei prostredníctvom riadených služieb a operačného centra spoločnosť Indosat dokončila konsolidáciu siete zameranú na skúsenosti a výrazne zlepšila kvalitu siete a skúsenosti používateľov. Nezávislé testovanie treťou stranou preukázalo výrazné zlepšenie spoločnosti Indosat vo vidieckych, mestských a prímestských oblastiach, kde sa rýchlosť sťahovania medziročne výrazne zvýšila, a to o 44,1 % vo vidieckych oblastiach, o 43,5 % v mestských oblastiach a o 43,9 % v prímestských oblastiach, čo prispelo k vyššej spokojnosti zákazníkov a výkonnosti siete. Pokrytie obyvateľstva spoločnosťou Indosat sa tiež zvýšilo, a to o 12,7 milióna ľudí.

Implementácia stratégií transformácie siete a zavádzanie najmodernejších technológií, ktoré sú spojené so silnou spoluprácou s globálnymi partnermi, sú rozhodujúce pre poskytovanie úžasných skúseností zákazníkom. Spoločnosti Indosat a Huawei sa vydali na cestu spolupráce s cieľom prehĺbiť spoluprácu so zameraním na sieťovú infraštruktúru, prevádzku siete a pestovanie talentov. Indosat tiež vytvára otvorené a kolaboratívne prostredie úzkou spoluprácou s medzinárodnými organizáciami, ako je TM Forum, s cieľom podporovať inovácie a skúmať nové prípady použitia s inými globálnymi lídrami v odvetví.

„Keďže Indosat pokračuje v zavádzaní inovatívnych technológií, ako sú siete digitálnych dvojčiat, AI/ML a automatizácia, sme naďalej odhodlaní katalyzovať digitálnu budúcnosť Indonézie. Využitím nášho rozsiahleho dosahu siete a zavádzaním technológií novej generácie chce Indosat prepojiť jednotlivcov, podniky a všetko medzi nimi, a tak naplno rozvinúť digitálny potenciál Indonézie," dodal Vikram.

O spoločnosti Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) má víziu stať sa najpreferovanejšou digitálnou telekomunikačnou spoločnosťou v Indonézii. Indosat spolu so svojimi dcérskymi a pridruženými spoločnosťami poskytuje mobilné služby, IKT riešenia, dátové centrá, optické pripojenie do domácností (FTTH), elektronické platobné služby, finančné služby a ďalšie digitálne služby. Indosat má väčší cieľ posilniť postavenie Indonézie a v duchu Gotong Royong chce byť hlavným spolupracovníkom pri jeho realizácii a vytváraní zmysluplných zmien.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tento dokument môže obsahovať finančné informácie a výsledky určitých prevádzkových činností a môže obsahovať množstvo prognóz, plánov, stratégií a cieľov spoločnosti Indosat Ooredoo Hutchison, ktoré nie sú vyhláseniami o historických skutočnostiach, ktoré budú považované za výhľadové vyhlásenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Výhľadové vyhlásenia podliehajú rizikám a neistotám, ktoré môžu viesť k tomu, že skutočné udalosti a budúce úspechy spoločnosti Indosat Ooredoo Hutchison sa budú líšiť od tých, ktoré sa očakávajú alebo naznačujú v týchto vyhláseniach. Nemožno poskytnúť žiadnu záruku, že sa dosiahnu výsledky, ktoré očakáva spoločnosť Indosat Ooredoo Hutchison alebo ktoré sú uvedené v týchto vyhláseniach.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2477155/Indosat_Ooredoo_Hutchison.jpg