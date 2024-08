Indosat Ooredoo Hutchison eröffnet das größte Digital Intelligence Operations Center in Südostasien und läutet damit eine neue Ära der Intelligence Native Telco ein

JAKARTA, Indonesien, 8. August 2024 /PRNewswire/ -- Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat oder IOH) feiert mit der Einweihung seines hochmodernen Digital Intelligence Operations Center (DIOC) einen wichtigen Meilenstein auf seinem Weg zur digitalen Transformation. Diese hochmoderne Anlage stellt einen bedeutenden Fortschritt in Indosats Engagement dar, künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um mehr als 100 Millionen Kunden in ganz Indonesien einen hervorragenden Service zu bieten.

Das DIOC wurde von Vikram Sinha, vorsitzender Direktor und Geschäftsführer von Indosat Ooredoo Hutchison und Vorstand und Beauftragter, und Simon Lin, Präsident für die Region Asien-Pazifik von Huawei und Vorstand, eingeweiht und unterstreicht die strategische Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen. Das DIOC wird als Nervenzentrum für den Netzbetrieb von Indosat dienen und Einblicke in Echtzeit sowie proaktives Servicemanagement bieten, um eine optimale Netzleistung und -zuverlässigkeit zu gewährleisten. Dieses innovative Zentrum vereint das traditionelle Network Operations Center (NOC) und das Service Operations Center (SOC) und läutet damit eine neue Ära des intelligenten Netzwerk- und Servicemanagements ein, die Indonesiens digitale Zukunft vorantreibt.

Vikram Sinha, vorsitzender Direktor und Geschäftsführer von Indosat Ooredoo Hutchison, sagte: „Der heutige Tag markiert ein neues Kapitel in der Geschichte von Indosat Ooredoo Hutchison, da wir unser Digital Intelligence Operations Center einweihen. Diese Einrichtung verkörpert unser Ziel, ein ,Intelligence Native Telco' zu werden, bei dem Spitzentechnologie und innovative Lösungen im Mittelpunkt unserer Tätigkeit stehen. Mit dem DIOC verbessern wir nicht nur die Netzleistung, sondern wir definieren die Art und Weise, wie wir unsere Kunden bedienen, neu. Durch die Integration fortschrittlicher Technologien und die Förderung von Talenten setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Netzleistung und Kundenzufriedenheit. Diese Zusammenarbeit ist entscheidend für die Verwirklichung unserer Mission, jeden Indonesier durch digitale Konnektivität zu verbinden und zu befähigen."

Darüber hinaus verfügt das DIOC über neue fortschrittliche Funktionen wie Netzwerkeinblicke in Echtzeit, die es Indosat ermöglichen, von der reaktiven Problemlösung zum proaktiven Servicemanagement überzugehen und Echtzeitdaten zur Optimierung der Netzleistung und -zuverlässigkeit zu nutzen. Das DIOC bietet auch ein umfassendes End-to-End Service Management aller Dienste, einschließlich Leistung, Anwendungserfahrung und Qualität, das Indosat in die Lage versetzt, Kundenprobleme schnell zu lösen und die Zufriedenheit zu erhöhen. Letztendlich kann die Fähigkeit des DIOC, Datenanalysen und Spitzentechnologien zu integrieren, die kontinuierliche datengestützte Innovation vorantreiben, die Indosat in die Lage versetzt, neue kundenorientierte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und so eine Vorreiterrolle bei der Weiterentwicklung digitaler Dienstleistungen zu übernehmen.

Die Einweihung unterstreicht auch die sich vertiefende Partnerschaft zwischen Indosat und Huawei. Gemeinsam wollen beide Unternehmen die Netzinfrastruktur verbessern, die digitale Transformation beschleunigen und hochkarätige Talente heranziehen, um die digitale Zukunft Indonesiens voranzutreiben. Die fortschrittlichen IKT-Lösungen und die Technologieführerschaft von Huawei werden Indosat dabei helfen, ein zukunftsorientiertes, automatisiertes und intelligentes Netz aufzubauen, das sich flexibel an die dynamischen digitalen Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.

Simon Lin, Präsident für die Region Asien-Pazifik von Huawei, sagte zu dieser Zusammenarbeit: „Die Enthüllung des Digital Intelligence Operations Center des IOH ist eine bahnbrechende Errungenschaft, die eine neue Ära des gemeinsamen Aufbaus des Innovationszentrums und des intelligenten Netzwerks einläutet. Diese Zusammenarbeit baut auf unserer langjährigen strategischen Partnerschaft mit Indosat auf und ist ein Beleg für unser gemeinsames Engagement, kontinuierlich ein außergewöhnliches Netzerlebnis zu bieten. Als technologischer Innovator, Branchenpionier und lokaler Akteur, der in dieser Region verwurzelt ist, hat sich Huawei verpflichtet, unsere innovativen Lösungen zu nutzen, um unseren Kunden dabei zu unterstützen, nachhaltigen Geschäftserfolg und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Gemeinsam gestalten wir eine digitale, vernetzte und intelligente Zukunft für Indonesien."

Indosat hat auf seinem Weg der digitalen Transformation große Fortschritte gemacht und bedeutende Ergebnisse erzielt. In Zusammenarbeit mit Huawei über das Managed Services and Operations Center hat Indosat die erlebnisorientierte Netzwerkkonsolidierung abgeschlossen und die Netzwerkqualität und das Nutzererlebnis deutlich verbessert. Unabhängige Tests von Drittanbietern haben gezeigt, dass Indosat in ländlichen, städtischen und vorstädtischen Gebieten erhebliche Verbesserungen erzielt hat. Die Download-Geschwindigkeit hat sich im Jahresvergleich deutlich verbessert und ist in ländlichen Gebieten um 44,1 %, in städtischen Gebieten um 43,5 % und in vorstädtischen Gebieten um 43,9 % gestiegen, was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Netzleistung beigetragen hat. Auch die Bevölkerungsabdeckung von Indosat nahm zu, und zwar um 12,7 Millionen Menschen.

Die Umsetzung von Strategien zur Umgestaltung des Netzes und die Einführung von Spitzentechnologien in Verbindung mit einer engen Zusammenarbeit mit globalen Partnern sind von entscheidender Bedeutung, um den Kunden ein großartiges Erlebnis zu bieten. Indosat und Huawei sind dabei, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und konzentrieren sich dazu auf die Bereiche Netzinfrastruktur, Netzbetrieb und Talentförderung. Indosat schafft auch ein offenes und kooperatives Umfeld, indem es eng mit internationalen Organisationen wie dem TM Forum zusammenarbeitet, um Innovationen zu fördern und neue Anwendungsfälle mit anderen globalen Branchenführern zu untersuchen.

„Indosat setzt weiterhin innovative Technologien wie digitale Zwillingsnetze, KI/ML und Automatisierung ein und treibt die digitale Zukunft Indonesiens voran. Durch die Nutzung unserer großen Netzreichweite und die Einführung von Technologien der nächsten Generation will Indosat Privatpersonen, Unternehmen und alles, was dazwischen liegt, miteinander verbinden und so das gesamte digitale Potenzial Indonesiens freisetzen", so Vikram abschließend.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) möchte das bevorzugte digitale Telekommunikationsunternehmen in Indonesien werden. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen bietet Indosat Mobilfunkdienste, IKT-Lösungen, Datenzentren, Fiber to the Home (FTTH), elektronische Zahlungsdienste, Finanzdienstleistungen und andere digitale Dienste an. Indosat verfolgt das Ziel, Indonesien zu stärken, und im Geiste des solidarischen Zusammenhalts – Gotong Royong – möchte Indosat der wichtigste Partner bei der Verwirklichung dieses Ziels und der Schaffung eines sinnvollen Wandels sein.

