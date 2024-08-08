شركة Indosat Ooredoo Hutchison تُسدل الستار عن أكبر مركز لعمليات الذكاء الرقمي في منطقة جنوب شرق آسيا، معلنةً بداية عصر جديد لشركة الاتصالات الذكية المحلية

جاكرتا، إندونيسيا، 8 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة Indosat Ooredoo Hutchison (والمعروفة باسم Indosat أو IOH) بإنجازها البارز في رحلتها نحو التحول الرقمي والمتمثل في افتتاح مركز عمليات الذكاء الرقمي المتطور (DIOC). تمثل هذه المنشأة المتقدمة قفزة نوعية في التزام شركة Indosat بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتقديم خدمة استثنائية لأكثر من 100 مليون عميل في جميع أنحاء إندونيسيا.

وقد افتتح مركز عمليات الذكاء الرقمي المتطور DIOC كل من Vikram Sinha، رئيس مجلس إدارة شركة Indosat Ooredoo Hutchison ومديرها التنفيذي CEO والشخص المفوض من قبل مجلس الإدارة، وكذلك Simon Lin، رئيس مجلس إدارة شركة Huawei في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي يؤكد التعاون الاستراتيجي بين الشركتين. وسيُعد مركز عمليات الذكاء الرقمي DIOC بمثابة الدماغ العصبي لعمليات شبكة Indosat، حيث يوفر رؤى فورية وإدارة استباقية للخدمات لضمان الأداء الأمثل للشبكة وموثوقيتها. يجمع هذا المركز المبتكر بين مركز عمليات الشبكة التقليدي (NOC) ومركز عمليات الخدمة (SOC)، مما يمثل عصرًا جديدًا لإدارة الشبكات والخدمات الذكية، ويعزز مستقبل إندونيسيا الرقمي.

صرح Vikram Sinha، رئيس مجلس إدارة شركة Indosat Ooredoo Hutchison ومديرها التنفيذي CEO، قائلًا: "يمثل اليوم بداية فصل جديد في مسيرة شركة Indosat Ooredoo Hutchison بافتتاح مركز عمليات الذكاء الرقمي. ويجسد هذا المركز طموحنا في أن نكون شركة اتصالات محلية رائدة في مجال الاتصالات الذكية، حيث تشكل التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة جوهر عملياتنا. فمن خلال مركز عمليات الذكاء الرقمي DIOC، لا نقوم فقط بتحسين أداء الشبكة، بل نعيد تعريف طريقة خدمتنا للعملاء. وبدمجنا للتقنيات المتقدمة ورعاية المواهب، نضع معايير جديدة لأداء الشبكة ورضا العملاء. ويعتبر هذا التعاون عنصرًا محوريًا لتحقيق مهمتنا في ربط وتمكين كل إندونيسي من خلال الاتصال الرقمي".

هذا ويمتاز مركز عمليات الذكاء الرقمي DIOC بخواص متقدمة على غرار خاصية رؤى الشبكة في الوقت الفعلي، فهي تتيح لشركة Indosat الانتقال من حل المشكلات بشكل تفاعلي إلى إدارة استباقية للخدمات، وذلك من خلال الاستفادة من البيانات الفورية لتحسين أداء الشبكة وموثوقيتها. كما يوفر مركز DIOC إدارة شاملة ومتكاملة لجميع الخدمات، بما في ذلك الأداء وتجربة التطبيق والجودة، مما يمكّن Indosat من حل مشكلات العملاء بسرعة وتعزيز رضاهم. وفي النهاية، فإن قدرة مركز DIOC على دمج تحليل البيانات والتقنيات المتطورة يُمكن أن تحفز الابتكار القائم على البيانات بشكل مستمر، مما يتيح لشركة Indosat تطوير منتجات وخدمات جديدة تتمحور حول العملاء، وتتصدر بذلك مسيرة التقدم في مجال الخدمات الرقمية.

يُسلط افتتاح المركز أيضًا الضوء على تعميق الشراكة القائمة بين Indosat وHuawei. وتسعى الشركتان معًا إلى تعزيز البنية التحتية للشبكات، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير المواهب الرائدة لدفع عجلة المستقبل الرقمي في إندونيسيا. وستساعد حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT المتقدمة التي تقدمها شركة Huawei، وريادتها التكنولوجية، Indosat على بناء شبكة مستقبلية آلية وذكية، تضمن المرونة للتكيف مع الاحتياجات الرقمية المتغيرة للعملاء.

وفي تعليق له على هذا التعاون، قال Simon Lin، رئيس مجلس إدارة شركة Huawei في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يمثل الكشف عن مركز عمليات الذكاء الرقمي لشركة IOH إنجازًا رائدًا، ويُشكل عصرًا جديدًا لبناء مركز الابتكار وتَبنّي الشبكات الذكية. وتستند هذه الشراكة إلى علاقتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع Indosat، وهي دليل على التزامنا المشترك بتوفير تجربة استثنائية للشبكة على نحو مستمر. وبصفتنا مبتكرين في مجال التكنولوجيا وروادًا في الصناعة ومساهمًا محليًا متجذرًا في هذه المنطقة، تلتزم Huawei باستغلال حلولنا المبتكرة لمساعدة عملائنا على الحفاظ على نجاح الأعمال المستدامة وقدرتهم التنافسية. فنحن معًا نشكل مستقبلاً أكثر رقمنة وترابطًا وذكاءً لإندونيسيا".

حققت Indosat تقدمًا ملحوظًا في رحلتها نحو التحول الرقمي، محققة نتائج ملموسة. ومن خلال التعاون مع Huawei عبر مركز الخدمات والعمليات المُدارة، تمكنت Indosat من إتمام دمج الشبكة المرتكز على تجربة المستخدم، وكذلك تحسين جودة الشبكة وتجربة المستخدم بشكل كبير. وأظهرت الاختبارات المستقلة التي أجرتها جهات خارجية تحسينات كبيرة لشركة Indosat في المناطق الريفية والحضرية وشبه الحضرية، حيث شهدت سرعة التحميل زيادة كبيرة على أساس سنوي، بنسبة 44.1% في المناطق الريفية، و43.5% في المناطق الحضرية، و43.9% في المناطق شبه الحضرية، مما ساهم في زيادة رضا العملاء وتحسين أداء الشبكة. كما زادت تغطية Indosat السكانية بمقدار 12.7 مليون نسمة.

يُعد تنفيذ استراتيجيات تحول الشبكة واعتماد التقنيات المتطورة، مدعومًا بالتعاون القوي مع الشركاء العالميين، أمرًا بالغ الأهمية لتوفير تجربة استثنائية للعملاء. وقد شرعت Indosat وHuawei في شراكة استراتيجية متينة لتعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على تطوير البنية التحتية للشبكات وتحسين عمليات التشغيل وبناء الكفاءات المحلية. كما أنشأت Indosat بيئة مفتوحة وتعاونية من خلال العمل عن كثب مع المنظمات الدولية مثل منتدى TM Forum للاتصالات لتعزيز الابتكار واستكشاف حالات الاستخدام الجديدة مع قادة الصناعة العالميين الآخرين.

اختتم Vikram تصريحه قائلًا: "مع استمرار Indosat في نشر التقنيات المبتكرة مثل الشبكات الرقمية المزدوجة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي AI/ML والأتمتة، فإننا نواصل الالتزام بدفع مستقبل إندونيسيا الرقمي إلى الأمام. وتهدف Indosat، من خلال الاستفادة من شبكتنا الواسعة واعتماد تقنيات الجيل التالي، إلى ربط الأفراد والشركات وكل شيء بينهما، وإطلاق العنان للإمكانات الرقمية الكاملة لإندونيسيا".

نبذة عن شركة Indosat Ooredoo Hutchison

تتمثل رؤية شركة Indosat Ooredoo Hutchison (المعروفة باسم Indosat، والتي تتداول أسهمها في بورصة IDX تحت رمز ISAT) في أن تصبح الشركة الرائدة في مجال الاتصالات الرقمية في إندونيسيا. وتقدم Indosat، بالتعاون مع شركاتها التابعة والشقيقة، خدمات الهاتف المحمول، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، ومراكز البيانات، والألياف البصرية إلى المنازل (FTTH)، وخدمات الدفع الإلكتروني، والخدمات المالية، وغيرها من الخدمات الرقمية. وتتمثل الغاية الكبرى لشركة Indosat في تمكين إندونيسيا، وتطبيق روح Gotong Royong التعاونية، إلي جانب مسعاها في أن تكون الشريك الرئيسي في تحقيق ذلك وإحداث تغيير ملموس ذي مغزى.

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