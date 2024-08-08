Indosat Ooredoo Hutchison представляет центр цифровых технологий в Юго-Восточной Азии

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Indosat Ooredoo Hutchison

Aug 08, 2024, 09:42 ET

Indosat Ooredoo Hutchison представляет крупнейший центр цифровых технологий в Юго-Восточной Азии, знаменуя новую эру интеллектуальной нативной телефоммуникационной компании

ДЖАКАРТА, Индонезия, 8 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat или IOH) отмечает важную веху на пути к цифровой трансформации, торжественно открыв современный Центр цифровых технологий (Digital Intelligence Operations Center, DIOC). Этот передовой объект представляет собой значительный шаг вперед в стремлении Indosat использовать искусственный интеллект (ИИ) для предоставления исключительных услуг более чем 100 миллионам клиентов по всей Индонезии.

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Indosat_Ooredoo_Hutchison
Indosat_Ooredoo_Hutchison

DIOC был открыт Викрамом Синхой (Vikram Sinha), президентом и генеральным директором Indosat Ooredoo Hutchison и совета директоров, а также комиссаром, и Саймоном Лином (Simon Lin), президентом Huawei в Азиатско-Тихоокеанском регионе и совета директоров, что подчеркивает стратегическое сотрудничество двух компаний. DIOC будет выполнять роль руководящего центра сетевых операций Indosat, предоставляя информацию в режиме реального времени и упреждающее управление услугами для обеспечения оптимальной производительности и надежности сети. Этот инновационный центр объединяет традиционный Центр сетевых операций (NOC) и Центр сервисных операций (SOC), отмечая новую эру интеллектуального управления сетями и услугами, продвигая цифровое будущее Индонезии.

Викрам Синха (Vikram Sinha), президент и генеральный директор Indosat Ooredoo Hutchison, сказал: «Сегодня торжественным открытием нашего Центра цифровых технологий разведки мы начинаем новую главу в истории Indosat Ooredoo Hutchison . Это место воплощает в себе наше стремление стать Интеллектуальной нативной телекоммуникационной компанией, когда в основе нашей деятельности лежат передовые технологии и инновационные решения. С DIOC мы не просто улучшаем производительность сети; мы переопределяем способ обслуживания наших клиентов. Интегрируя передовые технологии и поощряя таланты, мы устанавливаем новые ориентиры в производительности сети и удовлетворенности клиентов. Это сотрудничество имеет решающее значение для реализации нашей миссии по подключению и расширению возможностей каждого индонезийца через цифровую связь».

Кроме того, DIOC имеет новые расширенные функции, такие как Сетевой анализ в режиме реального времени, что позволяет Indosat перейти от реактивного решения проблем к проактивному управлению услугами, используя данные в режиме реального времени для оптимизации производительности и надежности сети. DIOC также обеспечивает исчерпывающее комплексное управление всеми услугами, включая производительность, опыт применения и качество, что позволяет Indosat быстро решать проблемы клиентов и повышать удовлетворенность. И наконец, способность DIOC интегрировать анализ данных и передовые технологии может стимулировать непрерывные инновации на основе данных, что позволяет Indosat разрабатывать новые ориентированные на клиента продукты и услуги, лидируя в продвижении цифровых услуг.

Торжественное открытие также подчеркивает углубление партнерства между Indosat и Huawei. Вместе обе компании стремятся улучшить сетевую инфраструктуру, ускорить цифровую трансформацию и развивать таланты высшего уровня, чтобы обеспечить цифровое будущее Индонезии. Передовые ИКТ-решения и технологическое лидерство Huawei помогут Indosat создать ориентированную на будущее, автоматизированную и интеллектуальную сеть, обладающую гибкостью для адаптации к динамичным цифровым потребностям клиентов.

Размышляя об этом сотрудничестве, Саймон Лин (Simon Lin), президент Huawei по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказал: «Открытие Центра цифровых технологий IOH представляет собой новаторское достижение, знаменующее новую эру совместного создания инновационного центра и внедрения интеллектуальной сети. Это сотрудничество основано на нашем долгосрочном стратегическом партнерстве с Indosat и служит свидетельством нашей общей приверженности непрерывному предоставлению исключительного сетевого опыта. Будучи новатором в области технологий, пионером отрасли и местной компанией, работающей в этом регионе, Huawei стремится использовать наши инновационные решения, чтобы помочь нашим клиентам поддерживать устойчивый успех и конкурентоспособность бизнеса. Вместе мы формируем более цифровое, связанное и интеллектуальное будущее для Индонезии».

Indosat добился значительных успехов в своей цифровой трансформации и значительных результатов. В сотрудничестве с Huawei через центр управляемых услуг и операций Indosat провел консолидацию сети, ориентированную на опыт, и значительно улучшил ее качество и пользовательский опыт. Независимое стороннее тестирование показало существенные улучшения Indosat в сельских, городских и пригородных районах, где скорость загрузки значительно улучшилась в годовом исчислении (г/г), увеличившись на 44,1 % г/г в сельских районах, на 43,5% г/г в городских районах и на 43,9% г/г в пригородных районах, что способствовало повышению удовлетворенности клиентов и производительности сети. Охват населения Indosat также вырос на 12,7 миллиона человек.

Внедрение стратегий трансформации сети и передовых технологий в сочетании с тесным сотрудничеством с глобальными партнерами имеют решающее значение для обеспечения непревзойденного опыта для клиентов. Indosat и Huawei начали совместную работу по углублению сотрудничества, уделяя особое внимание сетевой инфраструктуре, сетевым операциям и развитию талантов. Indosat также создает открытую и совместную среду, тесно сотрудничая с международными организациями, такими как TM Forum, для развития инноваций и изучения новых вариантов использования с другими мировыми лидерами отрасли.

«Поскольку Indosat продолжает внедрять инновационные технологии, такие как цифровые двойные сети, AI/ML и автоматизация, мы по-прежнему стремимся ускорить наступление цифровое будущего Индонезии. Используя наш обширный сетевой охват и внедрение технологий следующего поколения, Indosat стремится соединить людей, компании и все остальное, раскрывая весь цифровой потенциал Индонезии», – заключил Викрам.

Об Indosat Ooredoo Hutchison 

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX: ISAT) стремится стать главной цифровой телекоммуникационной компанией в Индонезии. Вместе со своими дочерними и аффилированными компаниями Indosat предоставляет услуги сотовой связи, ИКТ-решения, центры обработки данных, услуги доведения оптоволоконного кабеля до жилого дома (FTTH), электронные платежные услуги, финансовые услуги и другие цифровые услуги. Indosat имеет более глобальную цель расширения возможностей Индонезии, и, следуя духу толоки (Gotong Royong), Indosat хочет стать основным партнером в ее реализации и создании значимых изменений.

Отказ от ответственности 

Этот документ может содержать финансовую информацию и результаты определенной операционной деятельности, а также ряд прогнозов, планов, стратегий и целей Indosat Ooredoo Hutchison, которые не являются заявлениями об исторических фактах, которые будут рассматриваться как прогнозные заявления в соответствии с применимым законодательством. Прогнозные заявления содержат риски и неопределенности, которые могут привести к фактическим событиям и будущим достижениям Indosat Ooredoo Hutchison, отличным от ожидаемых или указанных в заявлениях. Гарантия также не может быть предоставлена в отношении результатов, ожидаемых Indosat Ooredoo Hutchison или указанных в таких заявлениях, которые должны быть достигнуты.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2477155/Indosat_Ooredoo_Hutchison.jpg

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