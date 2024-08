Indosat Ooredoo Hutchison inaugure le plus grand centre d'opérations d'intelligence numérique d'Asie du Sud-Est, ouvrant une nouvelle ère dans le domaine des télécommunications basées sur l'intelligence

JAKARTA, Indonésie, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat ou IOH) célèbre une étape importante dans son parcours vers la transformation numérique avec l'inauguration de son Digital Intelligence Operations Center (DIOC) à la pointe de la technologie. Cette installation de pointe représente une avancée significative dans l'engagement d'Indosat dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) afin de fournir un service exceptionnel à plus de 100 millions de clients à travers l'Indonésie.

Le DIOC a été inauguré par Vikram Sinha, président-directeur général d'Indosat Ooredoo Hutchison et membre du conseil d'administration, et Simon Lin, président de Huawei Asia-Pacific Region et membre du conseil d'administration, soulignant ainsi la collaboration stratégique entre les deux entreprises. Le DIOC sera le centre névralgique des opérations de réseau d'Indosat, fournissant des informations en temps réel et une gestion proactive des services afin de garantir une performance et une fiabilité optimales du réseau. Ce centre innovant fusionne le centre d'opérations réseau (NOC) et le centre d'opérations service (SOC) traditionnels et inaugure une nouvelle ère de gestion intelligente du réseau et des services, propulsant l'avenir numérique de l'Indonésie.

Selon Vikram Sinha, président-directeur général d'Indosat Ooredoo Hutchison : « Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire d'Indosat Ooredoo Hutchison, avec l'inauguration de notre centre d'opérations d'intelligence numérique. Ce centre incarne notre ambition : devenir une entreprise de télécommunications fondée sur l'intelligence, où les technologies de pointe et les solutions innovantes sont au cœur de nos activités. Avec le DIOC, nous ne nous contentons pas d'améliorer les performances du réseau : nous redéfinissons la manière dont nous servons nos clients. En intégrant des technologies de pointe et en encourageant les talents, nous établissons de nouvelles références en matière de performance des réseaux et de satisfaction de la clientèle. Cette collaboration est essentielle à la réalisation de notre mission, qui consiste à connecter chaque Indonésien et à lui donner les moyens d'agir grâce à la connectivité numérique. »

En outre, le DIOC dispose de nouvelles fonctionnalités avancées telles que Real-time Network Insights, qui permet à Indosat de passer d'une résolution réactive des problèmes à une gestion proactive des services, en exploitant les données en temps réel pour optimiser les performances et la fiabilité du réseau. Le DIOC fournit également une gestion complète des services de bout en bout de tous les services, y compris la performance, l'expérience de l'application et la qualité, ce qui permet à Indosat de résoudre rapidement les problèmes des clients et d'améliorer leur satisfaction. La capacité du DIOC à intégrer l'analyse des données et les technologies de pointe peut alimenter l'innovation continue Data-Driven Innovation, qui permet à Indosat de développer de nouveaux produits et services centrés sur le client, ouvrant la voie à des avancées en matière de services numériques.

L'inauguration met aussi en évidence le renforcement du partenariat entre Indosat et Huawei. Ensemble, les deux entreprises visent à améliorer l'infrastructure du réseau, à accélérer la transformation numérique et à cultiver des talents de premier plan afin d'assurer l'avenir numérique de l'Indonésie. Les solutions TIC avancées et le leadership technologique de Huawei aideront Indosat à construire un réseau automatisé et intelligent orienté vers l'avenir, qui garantira la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux besoins numériques dynamiques des clients.

À propos de cette collaboration, Simon Lin, président de Huawei Asia-Pacific Region explique : « L'inauguration du Digital Intelligence Operations Center d'IOH est une réalisation révolutionnaire, marquant une nouvelle ère de co-construction du centre d'innovation et d'adoption d'un réseau intelligent. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de notre partenariat stratégique à long terme avec Indosat et témoigne de notre engagement commun à fournir en permanence une expérience de réseau exceptionnelle. En tant qu'innovateur technologique, pionnier de l'industrie et contributeur local enraciné dans cette région, Huawei s'engage à tirer parti de ses solutions innovantes pour aider ses clients à assurer un succès commercial et une compétitivité durables. Ensemble, nous façonnons un avenir plus numérique, plus connecté et plus intelligent pour l'Indonésie. »

Indosat a fait des progrès considérables dans son parcours de transformation numérique et a obtenu des résultats importants. En collaboration avec Huawei par l'intermédiaire du centre d'opérations et de services gérés, Indosat a achevé la consolidation du réseau centrée sur l'expérience et a considérablement amélioré la qualité du réseau et l'expérience de l'utilisateur. Des tests effectués par des tiers indépendants ont montré les améliorations substantielles apportées par Indosat dans les zones rurales, urbaines et suburbaines, où la vitesse de téléchargement s'est considérablement améliorée d'une année sur l'autre, avec une augmentation sur douze mois de 44,1 % dans les zones rurales, de 43,5 % dans les zones urbaines et de 43,9 % dans les zones suburbaines, qui a contribué à accroître la satisfaction de la clientèle et les performances du réseau. La couverture de la population par Indosat a également augmenté de 12,7 millions de personnes.

La mise en œuvre de stratégies de transformation du réseau et l'adoption de technologies de pointe, associées à une collaboration étroite avec des partenaires mondiaux, sont essentielles pour offrir une merveilleuse expérience aux clients. Indosat et Huawei se sont lancés dans un parcours de collaboration pour approfondir la coopération, en se concentrant sur l'infrastructure de réseau, les opérations de réseau et la culture des talents. Indosat établit également un environnement ouvert et participatif en travaillant en étroite collaboration avec des organisations internationales telles que le TM Forum afin de favoriser l'innovation et d'explorer de nouveaux cas d'utilisation avec d'autres leaders mondiaux de l'industrie.

« Alors qu'Indosat continue de déployer des technologies innovantes telles que les réseaux jumeaux numériques, l'IA/ML et l'automatisation, nous restons déterminés à catalyser l'avenir numérique de l'Indonésie. En s'appuyant sur l'étendue de son réseau et l'adoption de technologies de nouvelle génération, Indosat vise à connecter les particuliers, les entreprises et tout le reste, afin d'exploiter tout le potentiel numérique de l'Indonésie », conclut M. Vikram.

À propos d'Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat, IDX : ISAT) a pour ambition de devenir l'entreprise de télécommunications numériques la plus appréciée en Indonésie. Avec ses filiales et sociétés affiliées, Indosat fournit des services cellulaires, des solutions TIC, des centres de données, un réseau FTTH (fibre optique jusqu'au domicile), des services de paiement électronique, des services financiers et d'autres services numériques. Indosat a pour objectif plus vaste d'autonomiser l'Indonésie, et dans l'esprit de Gotong Royong, Indosat entend être le principal collaborateur dans la réalisation de cet objectif et dans la création d'un changement significatif.

Clause de non-responsabilité

Ce document peut contenir des informations financières et les résultats de certaines activités opérationnelles, et peut contenir un certain nombre de projections, de plans, de stratégies et d'objectifs d'Indosat Ooredoo Hutchison, qui ne sont pas des déclarations de faits historiques et qui seront traités comme des déclarations prospectives conformément à la loi applicable. Eu égard aux risques et incertitudes inhérents aux déclarations prospectives, les événements réels et les réalisations futures d'Indosat Ooredoo Hutchison pourraient différer de ceux prévus ou indiqués dans les déclarations. Aucune garantie ne peut être donnée quant aux résultats escomptés par Indosat Ooredoo Hutchison, ou indiqués par ces déclarations, qui seront atteints.

