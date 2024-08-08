Indosat Ooredoo Hutchison啟用東南亞最大數智營運中心 邁入智能原生電訊新時代

Indosat Ooredoo Hutchison總裁董事兼行政總裁Vikram Sinha表示：「今天，隨著數智營運中心的啟用，Indosat踏上了新的征途。此中心彰顯了我們轉型為智能原生電訊公司的雄心壯志，其中尖端技術和創新解決方案是我們營運的核心。依託這家DIOC，我們將不僅提升網絡性能，更能重新定義我們服務客戶的方式。通過整合先進技術和培養人才，我們將樹立網絡性能和客戶滿意度的全新標杆。此次合作對於踐行我們的使命——通過數碼連接賦能每一位印尼人——至關重要。」

此外，DIOC還具有新的高級功能，例如即時網絡洞察，使Indosat能夠從被動解決問題轉變為主動服務管理，利用即時數據來優化網絡性能和可靠性。DIOC還提供全方位端到端服務管理功能，包括性能、應用體驗和質量，使Indosat能夠迅速解決客戶問題並提高滿意度。最後，DIOC整合數據分析和尖端技術的能力可以推動持續的數據驅動創新，使Indosat能夠開發以客戶為中心的新產品和服務，引領數碼服務進步。

此次揭幕還凸顯了Indosat與華為之間不斷深化的合作夥伴關係。兩家公司共同致力於加強網絡基礎設施建設，加速數碼化轉型，並培養頂尖人才，以推動印尼的數碼化未來。華為先進的ICT解決方案和技術領先優勢，將幫助Indosat構建面向未來、自動化、智能化的網絡，確保靈活適應客戶的動態數碼化需求。

對於此次合作，華為亞太區總裁林柏楓表示：「IOH數智營運中心的啟用是雙方共同打造創新樞紐、邁入智能網絡新時代的標誌性突破。這一成果建立在我們與Indosat的長期策略合作夥伴關係之上，彰顯了我們對持續提供卓越網絡體驗的共同承諾。作為紮根於該地區的技術創新者、行業先鋒和本土貢獻者，華為將依託我們的創新解決方案，幫助客戶保持可持續的商業成功和競爭力。我們共同為印尼塑造一個更加數碼化、互聯化和智能化的未來。」

Indosat在數碼化轉型的征途上高歌猛進，成就斐然。與華為攜手，依託託管服務和營運中心的合作，Indosat完成了以體驗為中心的網絡整合，網絡質量和用戶體驗均實現了大幅提升。獨立第三方測試顯示，Indosat在網絡速度上取得了全面突破，無論是在農村、城市還是郊區，下載速度均得到顯著提高，農村地區按年度增長44.1%，城市與郊區則分別按年度增長43.5%與43.9%，客戶滿意度和網絡性能均有所提升。此外，Indosat的人口覆蓋範圍進一步擴大，新增1270萬人。

網絡轉型策略的實施和尖端技術的採用，再加上與全球合作夥伴的緊密合作，是為客戶提供超凡體驗的關鍵所在。Indosat與華為攜手推進和深化在網絡基礎設施、網絡營運、人才培養等方面的合作。Indosat還通過與TM Forum等國際機構密切合作，建立一個開放、協作的環境，促進創新並與其他全球行業領導者一起探索新的用例。

Vikram總結道：「隨著Indosat繼續部署數碼孿生網絡、AI/機器學習(ML)和自動化等創新技術，我們繼續致力於推動印尼的數碼化未來。依託我們廣泛的網絡覆蓋和下一代技術的採用，Indosat致力於連接個人、企業以及介於兩者之間的一切，釋放印尼的全部數碼潛力。」

關於 Indosat Ooredoo Hutchison

Indosat Ooredoo Hutchison（簡稱Indosat，IDX：ISAT）的願景是成為印尼最受歡迎的數碼電訊公司。Indosat攜手其子公司和關聯企業一起提供蜂窩服務、ICT解決方案、數據中心、光纖到戶(FTTH)、電子支付服務、金融服務等。Indosat懷抱更遠大的目標——賦能印尼，秉持互助共贏的精神，致力於成為推動印尼數碼化轉型、引領重大變革的核心夥伴。

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