A Iyuno conquista a certificação ISO 27001, reforçando seu compromisso com a segurança e a confiança

BURBANK, Califórnia, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Iyuno obteve com sucesso a certificação ISO 27001, um padrão globalmente reconhecido para gerenciamento de segurança da informação. Esta conquista reflete o compromisso da Iyuno com as melhores práticas de segurança e o trabalho contínuo para proteger conteúdo, dados e operações em toda a sua presença global.

A Iyuno conquista a certificação ISO 279001, reforçando seu compromisso com a segurança e a confiança (PRNewsfoto/Iyuno)

"Nossas equipes trabalharam com foco real para alinhar a Iyuno ao framework ISO 27001", declarou Allan Dembry, diretor de segurança e TI da Iyuno. "A segurança não existe isoladamente. A certificação ISO 27001 nos ajuda a contribuir de forma mais significativa para o ecossistema mais amplo, trazendo práticas consistentes e confiáveis para nosso trabalho com clientes e parceiros."

A ISO 27001 fornece uma estrutura para identificar, gerenciar e reduzir riscos por meio de processos bem definidos que abrangem tecnologia, governança e operações diárias.

Essa certificação reforça a abordagem de segurança da Iyuno e fornece uma base sólida, à medida que a empresa continua a fazer parcerias com clientes, criadores e fornecedores de tecnologia em todo o setor.

SOBRE A IYUNO

A Iyuno (www.iyuno.com) é fornecedora líder de serviços de localização para a indústria de mídia e entretenimento. Com a confiança das principais marcas e criadores de entretenimento em todo o mundo, a Iyuno oferece serviços abrangentes de localização de ponta a ponta a partir de 45 escritórios em 29 países. Apoiada por uma equipe de talentos criativos e técnicos excepcionais, instalações de última geração e tecnologias de ponta, a Iyuno se orgulha de ter a maior presença global, ampliando suas ofertas de serviços de dublagem, legendagem e mídia.

