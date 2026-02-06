Iyuno obtient la certification ISO27001, renforçant ainsi son engagement en faveur de la sécurité et de la confiance

BURBANK, Californie, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno a obtenu avec succès la certification ISO27001, une norme de gestion de la sécurité des systèmes d'information mondialement reconnue. Cette étape témoigne de l'engagement d'Iyuno en faveur des meilleures pratiques en matière de sécurité, ainsi que de son travail continu pour protéger les contenus, les données et les opérations à l'échelle mondiale.

« Nos équipes ont travaillé avec beaucoup de diligence pour aligner Iyuno sur le cadre ISO27001 », a déclaré Allan Dembry, directeur de la sécurité et des technologies de l'information d'Iyuno. « La sécurité n'existe pas de manière isolée. L'obtention de la certification ISO27001 nous permet de contribuer de manière plus significative à l'écosystème dans son ensemble, en apportant des pratiques cohérentes et fiables à notre travail avec les clients et les partenaires. »

La norme ISO27001 fournit un cadre pour l'identification, la gestion et la réduction des risques grâce à des processus bien définis qui couvrent la technologie, la gouvernance et les opérations quotidiennes.

Cette certification renforce l'approche d'Iyuno axée sur la sécurité et constitue une base solide pour la poursuite des partenariats que l'entreprise entretient avec les clients, les créateurs et les fournisseurs de technologie à l'échelle du secteur.

Iyuno (www.iyuno.com) est un fournisseur de premier plan de services de localisation pour l'industrie des médias et du divertissement. Jouissant de la confiance des plus grandes marques de divertissement et de créateurs du monde entier, Iyuno propose des services de localisation complets de bout en bout à partir de 45 bureaux répartis dans 29 pays. S'appuyant sur une équipe de créatifs et de techniciens aux talents exceptionnels, des installations ultramodernes et des technologies de pointe, Iyuno est fière d'avoir la plus grande empreinte mondiale, ce qui lui permet d'amplifier son offre de services de doublage, de sous-titrage et médiatiques.

