Iyuno obtiene la certificación ISO27001, con lo que reforzará su compromiso con la seguridad y la confianza

BURBANK, California, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Iyuno ha obtenido la certificación ISO27001, un estándar reconocido mundialmente para la gestión de la seguridad de la información. Este hito refleja el compromiso de Iyuno con las mejores prácticas de seguridad y el trabajo continuo para proteger el contenido, los datos y las operaciones en toda su red global.

Iyuno Achieves ISO279001 Certification, Reinforcing Its Commitment to Security & Trust

"Nuestros equipos han trabajado con gran dedicación para alinear a Iyuno con el marco ISO 27001", afirmó Allan Dembry, director de Seguridad y TI de Iyuno. "La seguridad no existe de forma aislada. Alcanzar la certificación ISO 27001 nos permite contribuir de forma más significativa al ecosistema en general, incorporando prácticas consistentes y fiables en nuestro trabajo con clientes y socios".

La ISO27001 proporciona un marco para identificar, gestionar y reducir riesgos a través de procesos bien definidos que abarcan la tecnología, la gobernanza y las operaciones diarias.

Esta certificación refuerza el enfoque de seguridad primero de Iyuno y proporciona una base sólida a medida que la empresa continúa asociándose con clientes, creadores y proveedores de tecnología en toda la industria.

ACERCA DE IYUNO

Iyuno (www.iyuno.com) es un proveedor líder de servicios de localización para la industria de los medios de comunicación y el entretenimiento. Con la confianza de las principales marcas y creadores de entretenimiento de todo el mundo, Iyuno ofrece servicios integrales de localización desde 45 oficinas en 29 países. Con el respaldo de un equipo de excepcional talento creativo y técnico, instalaciones de vanguardia y tecnología de vanguardia, Iyuno se enorgullece de contar con la mayor presencia global, ampliando su oferta de servicios de doblaje, subtitulado y multimedia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888323/Iyuno_Achieves_ISO279001_Certification.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2683109/Iyuno_Logo.jpg