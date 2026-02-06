아이유노, ISO27001 인증 획득… 보안 및 신뢰에 대한 약속 강화

버뱅크, 캘리포니아, 2026년 2월 6일 /PRNewswire/ -- 아이유노(Iyuno)가 정보보안 관리에 관한 국제 표준인 ISO27001 인증을 성공적으로 획득했다고 밝혔다. 이번 인증은 전 세계 사업 전반에 걸쳐 콘텐츠, 데이터 및 운영을 보호하기 위한 아이유노의 지속적인 노력과 보안 모범사례에 대한 확고한 의지를 보여주는 성과다.

아이유노의 앨런 뎀브리(Allan Dembry) 최고 보안 및 IT 책임자는 "우리 팀은 아이유노의 운영 전반을 ISO27001 프레임워크에 맞추기 위해 집중적으로 노력해 왔다"고 말했다. 이어 그는 "보안은 독립적으로 존재하는 것이 아니다. ISO27001 인증 획득을 통해 고객과 파트너와의 협업에서 일관되고 신뢰할 수 있는 관행을 제공함으로써 더 넓은 생태계에 의미 있게 기여할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.

ISO27001은 기술, 거버넌스, 일상 운영 전반에 걸친 명확한 프로세스를 통해 위험을 식별•관리•감소하기 위한 프레임워크를 제공한다.

이번 인증은 아이유노의 보안 우선 접근 방식을 한층 강화하는 동시에, 향후 업계 전반에서 고객, 콘텐츠 제작자 및 기술 파트너들과의 협력을 지속 확대해 나가기 위한 탄탄한 기반을 마련한다.

아이유노 소개

아이유노( www.iyuno.com )는 미디어 및 엔터테인먼트 산업을 위한 선도적인 현지화 서비스 제공업체다. 전 세계 주요 엔터테인먼트 브랜드와 콘텐츠 제작자들의 신뢰를 받는 아이유노는 29개국 45개 사무소를 기반으로 더빙, 자막, 미디어 서비스를 포함한 종합적인 엔드투엔드 현지화 서비스를 제공한다. 뛰어난 크리에이티브 및 기술 인재, 최첨단 시설과 혁신 기술을 바탕으로, 아이유노는 전 세계 최대 규모의 글로벌 네트워크를 통해 서비스 역량을 지속적으로 확장하고 있다.

