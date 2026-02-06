Iyuno、ISO27001認証を取得し、セキュリティと信頼への取り組みを強化

バーバンク（米国カリフォルニア州）、2026年2月6日 /PRNewswire/ -- 映像作品の字幕や吹き替えなどの世界大手、Iyunoはこのたび、情報セキュリティ管理の世界的な標準規格であるISO27001の認証を取得しました。この快挙は、セキュリティのベストプラクティスに対する同社の精力的な努力と、グローバルな事業展開におけるコンテンツ、データ、業務の保護に向けた継続的な取り組みの賜物です。

Iyunoの最高セキュリティ＆IT責任者を務めるAllan Dembry氏は、「当社は、ISO27001認証の要求事項を満足することを目指して、真摯に取り組んできました。セキュリティは単独では存在しません。この認証を取得することで、顧客や提携会社との業務に一貫性と信頼性の高いサービスを提供でき、より広範なエコシステムに大きく貢献できるようになります」と述べました。

ISO27001認証は、技術、ガバナンス、日常業務にまたがる明確に定義されたプロセスを通じて、リスクの特定、管理、低減に向けた枠組みを提供します。

この認証は、Iyunoのセキュリティを最重要事項に掲げる取り組みを一段と強化するものであり、同社が業界のクライアント、クリエイター、技術プロバイダーと提携を続けていく上で強力な基盤となるものです。

IYUNOについて

IYUNO（Iyuno、www.iyuno.com）は、メディアおよびエンターテインメント業界向けにローカライズサービスを提供する主要企業です。世界各国のトップエンターテインメントブランドやクリエイターから厚い信頼を得ており、29ヶ国45拠点にて包括的なエンドツーエンドのローカライゼーションサービスを提供しています。制作と技術における卓越した才能、最新鋭の施設、最先端技術を誇る同社は、吹替、字幕制作、メディアサービスの提供における世界最大の実績を持っています。

